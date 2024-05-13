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«Стены дрожали!» Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»?

В «ПСЖ» опровергли слухи о драке Мбаппе с президентом клуба
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Клуб все отрицает.

10 мая Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» в конце сезона. Давно известный факт (о том, что форвард выбрал «Реал», сообщили многие испанские медиа еще в феврале) подтвердился официально. В своей прощальной речи 25-летний француз, семь лет отыгравший за парижан, сказал немало теплых слов в адрес клуба и болельщиков. Не упомянул только одного важного человека — президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

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12 мая, в воскресенье, у Килиана состоялся последний домашний матч — парижане играли с «Тулузой». Пышные проводы Мбаппе проводить не стали — по самой распространенной версии, обращение футболиста застало клуб врасплох, подготовить церемонию просто не было времени.

Получилось очень скомканно — «ПСЖ» не устроил церемонию прощания, болельщики Килиана освистали, зато ультрас заготовили баннер. В итоге с активными фанатами Мбаппе и пообщался — как-то маловато для лучшего бомбардира в истории клуба. А учитывая, что «Тулуза» победила 3:1, последняя домашняя игра бомбардира вышла совсем мрачной, хотя он и забил единственный мяч хозяев.

Но даже это, как оказалось, не вся история. Сегодня издание Le Parisien сообщило, что перед матчем с «Тулузой» на встрече с Мбаппе настоял Нассер Аль-Хелаифи — президент и футболист не общались с февраля, но теперь для разговора появился повод. Как стало известно журналистам, президент «ПСЖ» хотел спросить у Килиана, почему тот не упомянул его в прощальном видео.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Общение происходило в комнате для приватных бесед и, по данным Le Parisien, довольно быстро перешло в агрессию и драку. «Стены дрожали», — сообщил один из источников. Чем именно закончился разговор, неизвестно, но на разминку футболисты «ПСЖ» вышли на четыре минуты позднее запланированного.

При этом, как сообщает издание, «ПСЖ» на следующий день разослал в медиа пресс-релиз, в котором скандал опровергался. Как заявили в клубе, встреча действительно была, но на ней лишь финализировались «изначальные договоренности». О каких именно договоренностях идет речь, не сообщается.

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Le Parisien все же настаивает, что разговор был на повышенных тонах, а отношения между президентом и футболистом давно испорчены. Поэтому в «ПСЖ» выпустили официальное заявление: «Прискорбно видеть, что сегодня днем распространилось еще больше фейковых новостей. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы договориться об уходе Мбаппе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе перед прошлой игрой», — заявили в клубе.

Удивительно неприятное и рваное завершение парижского этапа карьеры Мбаппе.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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