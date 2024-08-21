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Сегодня, 17:00

«ПСЖ» правда могут исключить из Лиги чемпионов? У Мбаппе есть претензии к бывшему клубу

Килиан Мбаппе хочет взыскать с «ПСЖ» 55 миллионов евро
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Global Look Press, Reuters
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Клубу придется заплатить звездному игроку.

Этим летом Мбаппе стал свободным агентом и перебрался в мадридский «Реал». В дебютном матче за сливочных Килиан завоевал свой первый международный титул на клубном уровне — Суперкубок УЕФА, но сейчас речь пойдет не о триумфальных подвигах француза. Оказалось, что у нападающего остались нерешенные дела с «ПСЖ».

Килиан Мбаппе дебютировал в &laquo;Реале&raquo;. Связка Мбаппе — Винисиус — Беллингем уже разрывает! Но как Килиана будут использовать дальше?

Что случилось?

Еще до переезда в Испанию футболист заключил соглашение с бывшим клубом, что не будет уходить бесплатно. Мбаппе лично пообещал президенту «ПСЖ», что даже если покинет команду в статусе свободного агента, то парижане не останутся в накладе.

Килиан фактически взял на себя обязательства и отказался от определенных финансовых выплат, включая огромные бонусы. Об этом француз регулярно говорил публично, объясняя такое решение «защитой всех сторон». Пока стороны обсуждали окончательную сумму, «ПСЖ» с апреля отложил выплаты зарплаты Мбаппе, чтобы тот гарантированно выполнил обещания.

На днях издание Le Monde опубликовало резонансный материал о том, что несколько недель назад представители Килиана обратились в Профессиональную футбольную лигу (LFP), Федерацию футбола Франции (FFF), а также в УЕФА, заявив, что «ПСЖ» должен 25-летнему игроку 55 миллионов евро. Эта сумма включает часть бонуса за подписание контракта в размере 36 миллионов евро, зарплату за последние три месяца в клубе, а также некий «этический бонус».

Фото Global Look Press

Источник уточнил, что в связи с участием в этом вопросе LFP у парижан могут возникнуть проблемы. В частности, команду могут не допустить к участию в Лиге чемпионов. Кроме того, организация может запретить клубу проводить трансферы, а также отозвать лицензию УЕФА.

Звучит серьезно, но есть и другая информация. Как сообщает журналист GiveMeSport Бен Джейкобс, никакого иска на самом деле нет, а все стороны настроены избежать подобных разбирательств.

Килиан Мбаппе готов отсудить у &laquo;ПСЖ&raquo; задолженность по&nbsp;зарплате. Мбаппе требует от «ПСЖ» 100 миллионов евро — это зарплата за два месяца и бонус за лояльность. Дойдет до суда?

Зарплата Мбаппе

По данным L'Equipe, в «ПСЖ» Килиан получал 72 миллиона в год, или 6 миллионов в месяц, и на тот момент зарплата форварда была самой большой в чемпионате Франции. Так что, как видим, клуб задолжал Мбаппе, мягко говоря, довольно большую сумму.

С «Реалом» Мбаппе подписал пятилетний контракт. Годовая чистая зарплата составляет примерно 15 миллионов, или 1,25 миллиона в месяц. Но фактически сливочные будут ежегодно отдавать нападающему 40 миллионов в год — часть средств согласно законодательству пойдет на налоги и обязательные взносы.

Плюс Килиан, как утверждают зарубежные журналисты, получил 150 миллионов в качестве подписного бонуса, который будет выплачиваться по ходу контракта. Если суммировать все расходы, то «Реал» только на одного футболиста потратит 250 миллионов за пять лет.

Фото Global Look Press

«ПСЖ» правда может остаться без Лиги чемпионов?

В клубе пока никак не отреагировали на произошедшее. Но, судя по всему, парижане не сильно беспокоятся. Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе выполнял как публичные, так и частные обязательства. Президент и генеральный директор команды Нассер Аль-Хелаифи намерен конструктивно взаимодействовать с Килианом и его представителями, чтобы найти компромиссное решение.

Килиан Мбаппе. Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде

Клуб еще не получал никаких уведомлений от УЕФА, LFP или FFF. А значит, пока ему не грозит исключение из Лиги чемпионов.

По сведениям инсайдеров, действующие чемпионы Франции планируют скрытно заключить мировое соглашение с Мбаппе. Так что, скорее всего, вся эта история быстро сойдет на нет.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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