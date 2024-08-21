«ПСЖ» правда могут исключить из Лиги чемпионов? У Мбаппе есть претензии к бывшему клубу

Сегодня, 17:00
Этим летом Мбаппе стал свободным агентом и перебрался в мадридский «Реал». В дебютном матче за сливочных Килиан завоевал свой первый международный титул на клубном уровне — Суперкубок УЕФА, но сейчас речь пойдет не о триумфальных подвигах француза. Оказалось, что у нападающего остались нерешенные дела с «ПСЖ».
Еще до переезда в Испанию футболист заключил соглашение с бывшим клубом, что не будет уходить бесплатно. Мбаппе лично пообещал президенту «ПСЖ», что даже если покинет команду в статусе свободного агента, то парижане не останутся в накладе.
Килиан фактически взял на себя обязательства и отказался от определенных финансовых выплат, включая огромные бонусы. Об этом француз регулярно говорил публично, объясняя такое решение «защитой всех сторон». Пока стороны обсуждали окончательную сумму, «ПСЖ» с апреля отложил выплаты зарплаты Мбаппе, чтобы тот гарантированно выполнил обещания.
На днях издание Le Monde опубликовало резонансный материал о том, что несколько недель назад представители Килиана обратились в Профессиональную футбольную лигу (LFP), Федерацию футбола Франции (FFF), а также в УЕФА, заявив, что «ПСЖ» должен 25-летнему игроку 55 миллионов евро. Эта сумма включает часть бонуса за подписание контракта в размере 36 миллионов евро, зарплату за последние три месяца в клубе, а также некий «этический бонус».
Источник уточнил, что в связи с участием в этом вопросе LFP у парижан могут возникнуть проблемы. В частности, команду могут не допустить к участию в Лиге чемпионов. Кроме того, организация может запретить клубу проводить трансферы, а также отозвать лицензию УЕФА.
Звучит серьезно, но есть и другая информация. Как сообщает журналист GiveMeSport Бен Джейкобс, никакого иска на самом деле нет, а все стороны настроены избежать подобных разбирательств.
По данным L'Equipe, в «ПСЖ» Килиан получал 72 миллиона в год, или 6 миллионов в месяц, и на тот момент зарплата форварда была самой большой в чемпионате Франции. Так что, как видим, клуб задолжал Мбаппе, мягко говоря, довольно большую сумму.
С «Реалом» Мбаппе подписал пятилетний контракт. Годовая чистая зарплата составляет примерно 15 миллионов, или 1,25 миллиона в месяц. Но фактически сливочные будут ежегодно отдавать нападающему 40 миллионов в год — часть средств согласно законодательству пойдет на налоги и обязательные взносы.
Плюс Килиан, как утверждают зарубежные журналисты, получил 150 миллионов в качестве подписного бонуса, который будет выплачиваться по ходу контракта. Если суммировать все расходы, то «Реал» только на одного футболиста потратит 250 миллионов за пять лет.
В клубе пока никак не отреагировали на произошедшее. Но, судя по всему, парижане не сильно беспокоятся. Руководство «ПСЖ» хочет, чтобы Мбаппе выполнял как публичные, так и частные обязательства. Президент и генеральный директор команды Нассер Аль-Хелаифи намерен конструктивно взаимодействовать с Килианом и его представителями, чтобы найти компромиссное решение.
Клуб еще не получал никаких уведомлений от УЕФА, LFP или FFF. А значит, пока ему не грозит исключение из Лиги чемпионов.
По сведениям инсайдеров, действующие чемпионы Франции планируют скрытно заключить мировое соглашение с Мбаппе. Так что, скорее всего, вся эта история быстро сойдет на нет.