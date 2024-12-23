«Эталонный матч Сафонова». Франция в экстазе от игры российского вратаря в серии пенальти

Что пишут СМИ и болельщики после кубковой победы парижан.

В матче 1/32 финала Кубка Франции против «Ланса» Матвей Сафонов провел один из лучших матчей за «ПСЖ». Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти российский вратарь отразил два 11-метровых удара и вывел парижан в следующий раунд.

После игры пресса и болельщики не скрывали восхищения игрой голкипера сборной России.

Le Figaro: «День славы»

«Так выглядит эталонный матч вратаря, который стремится выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Матвей Сафонов, появившийся в воротах парижан из-за отсутствия итальянца, сыграл решающую роль в кубковом успехе.

При этом у Сафонова было не так много возможностей проявить себя в матче с «Лансом», однако он сохранял уверенность в себе на протяжении всей игры и пару раз полноценно спас «ПСЖ» от гола (на 55-й минуте и в добавленное время). А во время серии пенальти российский вратарь, купленный летом за 20 миллионов евро у «Краснодара», подчеркнул свой высокий уровень. Отразив два пенальти, он позволил «ПСЖ» выкарабкаться из ловушки 1/32 финала».

Foot Mercato: «Его игра оставила неизгладимое впечатление»

«Матвей Сафонов дебютировал в Кубке Франции — турнире, в котором часто участвуют вторые номера команд. Его игра в серии пенальти оставила неизгладимое впечатление, и теперь Матвей рассчитывает, что его статус дублера изменится.

Кто знает, возможно, Вильфрид Синго изменил судьбу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Разорвав щеку Джанлуиджи Доннаруммы, защитник «Монако» предоставил российскому вратарю чуть больше игрового времени, и его место в основе на кубковый матч против «Ланса» не подвергалось сомнению. В результате Сафонов стал героем серии пенальти.

До этого момента игра 25-летнего голкипера оставляла неоднозначное впечатление. В частности, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» он пропустил с углового, но совершил несколько эффектных сейвов, благодаря которым «ПСЖ» до конца оставался в игре. Против «Ланса» все повторилось, но закончилось на позитивной ноте».

Фото Global Look Press

RMC Sport: «Решительный в поле, скромный за его пределами»

«Я не считаю себя лучшим игроком матча, — сказал Сафонов в интервью BeIN Sports. — Отражать пенальти — это нормально для вратаря». Луис Энрике, в свою очередь, был доволен игрой своего футболиста: «Сафонов — специалист по пенальти, и он еще раз это продемонстрировал».

В первой половине сезона Энрике так и не определился с первым номером команды, регулярно чередуя Сафонова и Доннарумму. Итальянец получил травму в матче с «Монако» в среду и не поехал в Ланс. «Я делаю с ними и с Арнау Тенасом (третьим вратарем) то же самое, что и с другими игроками, — объяснял Луис Энрике, который предпочитает ротацию на всех позициях. — Я хочу держать их под давлением, чтобы они никогда не успокаивались, чтобы всегда были готовы».

Сафонов пришел в «ПСЖ» прошлым летом, после того как сначала выступал за «Краснодар», а в воскресенье провел свой восьмой матч за парижский клуб.

«Первые шесть месяцев были интересными, это совершенно новый уровень для меня, — сказал Сафонов после игры. — Очевидно, что мне нужно время на адаптацию, но я знаю, что сейчас мне легче. Когда я приехал сюда, моя первая тренировка была ужасной, потому что все происходило очень быстро. Мне нужно было время, чтобы подтянуть свой уровень, но сейчас я готов играть».

L'Equipe: «Хладнокровный страж»

Одна из ведущих спортивных газет Франции поместила на обложку свежего номера именно Сафонова. Заголовок передовицы L'Equipe идеально описывает игру Матвея: «Хладнокровный страж».

Болельщики в социальных сетях тоже не сдерживали эмоций:

@gamezze 14 : «Сафонов — лучший вратарь мира. Официально!»

@diezdiez3: «Сафонов только что достиг своей первой большой цели за «ПСЖ»... Мы желаем ему достичь еще многого».

@paotaiki: «Если бы не домашнее для «Ланса» судейство, мы бы выиграли без серии пенальти, но она позволила Сафонову засиять».

@26izer: «Золотой мяч» Сафонову!»

@Panams75000: «Если у Матвея 10 миллионов фанатов, то я один из них, если у Матвея 10 фанатов, то я один из них, если у Матвея один фанат, то это я, если у Матвея нет фанатов, значит, я мертв».

@Dylan240396: «Матвей Сафонов, ты феноменален. Ты показал мастер-класс, который отправил нас в 1/16 финала Кубка».