Сафонов не играл за «ПСЖ» полтора месяца. Российский вратарь оформил кубковый «сухарь» крутым спасением

Парижская команда вышла в четвертьфинал Кубка Франции.

Франция. Кубок. 1/8 финала.

04 февр, 23:10. Stade Marie-Marvingt (Ле-Ман)

В прошлый раз Матвей Сафонов появлялся в воротах «ПСЖ» 22 декабря, и тоже в Кубке Франции. Голкипер сборной России тогда стал героем противостояния с «Лансом», парировав два удара в серии послематчевых пенальти. После этого — восемь матчей на скамейке. Даже в еще одной кубковой игре, где Луис Энрике решил вспомнить о существовании Арнау Тенаса, а чемпионы Франции устроили качели в игре с «Эспали», и только в концовке дожали представителя пятого — любительского — дивизиона (4:2).

Энрике тогда признался, что дал указание Сафонову разминаться на случай возможных 11-метровых, которые в турнире бьют по истечении 90 минут, избегая двух дополнительных таймов. «Не уверен, что сделал бы замену, если бы была серия пенальти, потому что Тенас тоже хорош в таких ситуациях. Но, опять же, я хотел иметь доступными все варианты», — признался испанский специалист.

Россиянину же пришлось ждать начала февраля и визита в Ле-Ман. Город, известный своими знаменитыми 24-х часовыми гонками. С футболом в Ле-Мане все не так радужно. Одноименная команда, которая в лучшие времена трижды добиралась до полуфиналов Кубка лиги и один раз — Кубка Франции, в 2010 году вылетела из лиги 1. Далее были финансовый крах, банкротство и лишение профессионального статуса. Свой 40-летний юбилей «Ле-Ман» встретил в третьем дивизионе, где сейчас кроваво-золотые занимают шестое место. Но, как известно, в Кубке — да еще и перед своими зрителями — у младших по рангу нередко вырастают крылья.

Вот и «Ле-Ман» во вторник начал агрессивно, но работы для Сафонова долго не находилось. Не считая эпизода, когда ему пришлось страховать партнеров после просчета одноклубника. Да еще изредка включаться в розыгрыш мяча при выходе из обороны. Возможно, Матвей в какой-то момент банально «заржавел» и допустил ошибку при игре на выходе. От неприятностей спасло, что мяч от головы соперника полетел мимо ворот. И тут же наш вратарь отдал крайне неудобную передачу не сумевшему укротить ее Фабиану Руису, что смазало впечатление о первой тайме.

В свою очередь полевые игроки «ПСЖ» тоже провели неоднозначные 45 минут. Единственный гол Дуэ — следствие агрессивного прессинга и отбора Гонсалу Рамуша. В целом же с завершением не ладилось, хотя в одном эпизоде старавшийся обострять игру на левом фланге Кварацхелия выкатил мяч партнеру в центр штрафной, но тот ударил крайне неудачно. Бросалось в глаза, что Хвича еще не чувствует в Париже привычной легкости. В «Наполи» он бы после сольных проходов минимум пару раз пробил с острого угла, а тут все время искал партнеров. Завершилась же первая половина фолом Маюлю на радиусе штрафной, и Сафонова избавила от работы принявшая на себя мощный удар «стенка».

Во второй половине пришлось долгое время наблюдать за максимально скучной версией команд Энрике. «ПСЖ» преимущественно держал мяч на чужой половине поля при абсолютно стерильном владении. Сафонова тоже вовлекали в розыгрыши, и он чувствовал себя уверенно. В том числе в ситуации, когда пришлось выскакивать за штрафную и пройти с мячом мимо форварда «Ле-Мана».В общем, Матвей был в тонусе, поэтому легко забрал мяч после атаки с дальней дистанции, а на последних минутах выдал сумасшедшее спасение, среагировав на сложнейший удар с линии площади ворот с отскоком от газона.

После такого крутого момента «сухарь» Сафонова из дежурного превратился в полновесный. «ПСЖ» к тому времени вел 2:0. Это едва появившийся на поле Барколя после заброса Нуну Мендеша проскочил в штрафную мимо защитника и с острого угла пробил над вратарем. Кстати, выход автора второго гола привел к смене позиции Каврацхелии. Хвича ушел направо, но, много перемещался по всему фронту атаки и с позиции левого инсайда вывел Хакими один на один. Обычно тот такие мячи забивает, однако в этот раз попал во вратаря, оставив грузинского вингера без результативного балла. Что, впрочем, никак не сказалось на результате. «ПСЖ» в четвертьфинале.