«Лион» правда исключат из лиги 1? Владелец клуба уверен, что нет

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Будущее «Лиона» в элите французского дивизиона повисло на волоске после заседания Национального департамента административного контроля (DNCG). В пятницу, 15 ноября, DNCG применила санкции к клубу в виде запрета на регистрацию игроков и ограничения фонда заработной платы до следующего зимнего трансферного окна.
«Лион» условно понижен в классе и отправится в лигу 2, если в кратчайшие сроки не поправит финансовое положение. Но ситуация не такая печальная, как кажется на первый взгляд.
Руководство «Лиона» заявило, что долг составляет 505,1 миллиона евро (на 47 миллионов больше, чем в прошлом финансовом году). При этом перед стартом сезона-2024/25 лионцы провалили проверку DNCG. В Департаменте засомневались, что у команды есть необходимый бюджет, чтобы доиграть чемпионат до конца.
В минувшие выходные владелец «Лиона» Джон Текстор дал пресс-конференцию, на которой рассказал о текущем положении дел в клубе. Он же представил стратегию по сокращению долгов своей структуры Eagle Football, в которой также собраны «Ботафого», «Моленбек», «Кристал Пэлас» и молодежный центр подготовки «Флорида» в США.
Текстор заявил, что клуб обязательно выберется из непростой ситуации. По его словам, один из вариантов спасения — попытка распродажи.
«Я говорю всему миру: мы не вылетим. Мы очень оптимистично смотрим на нашу модель. У наших акционеров есть деньги. Никто не допустит, чтобы клуб был понижен в классе. Нет никаких шансов, что мы потерпим неудачу. У нас 29 игроков в первой команде. В идеале нам нужны 23 или 24 футболиста. Шесть игроков — это слишком много. У нас избыток великолепных ребят. Тренеру приходится принимать почти невыполнимые решения», — цитирует предпринимателя RMC Sport.
«Лион» готов отпустить одного из своих лучших игроков — 21-летнего Райана Шерки, чтобы улучшить финансовую ситуацию.
По информации L'Equipe, «Ливерпуль» наводил справки по поводу возможного перехода футболиста и рассматривает его в качестве замены Мохамеду Салаху. В то же время сам полузащитник склоняется к переходу в бундеслигу, где многие французские футболисты успешно раскрыли свой потенциал.
Портал Transfermarkt оценивает Шерки в 20 миллионов евро. «Лион» хотел бы сохранить его как минимум до следующего лета, но финансовые проблемы клуба заставляют ускорить сделку уже в январе.
Если «Лион» еще может вырулить из этого положения, то другой титулованный французский клуб — «Бордо» — минувшим летом отказался от профессионального статуса и принял решение опуститься в четвертый по силе дивизион.
Клуб не предоставил DNCG финансовых гарантий на сезон-2024/25, из-за чего ведомство объявило о его понижении. «Бордо» подал апелляцию, пытаясь выиграть время для поиска дополнительных средств. Руководство, в частности, вело переговоры о продаже клуба американской компании Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежат футбольный «Ливерпуль», бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз». Но успеха в сделке они так и не добились.