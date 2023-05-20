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Сегодня, 09:10

«Какая глупость — заменить Головина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин (слева) в матче против «Лиона».
Фото AFP
Виссам Бен Йеддер празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» — «Лион» (1:3).

Не хватило стабильности

L'Equipe в своем обзоре игры отмечает отличную реакцию «Лиона» на поражение в прошлом туре, а также действия лидеров хозяев — Ляказетта и Шерки. Что касается «Монако», то о текущей ситуации лучше всего говорят приведенные главным спортивным СМИ Франции статистические факты.

Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:1
Монако

Так, по данным Opta, в этом сезоне монегаски потеряли уже 24 очка в играх, где у них было преимущество в счете. Хуже данный показатель только у покидающего лигу 1 «Труа» (25). Кроме того, «Монако» проиграл три из пяти последних матчей и буксует по ходу решающей части сезона. Столько же поражений было у команды из княжества за 19 предыдущих туров.

Портал Maxifoot назвал героем вечера причастного к двум решающим голам «Лиона» Шерки, который получил за свою игру 8 баллов. У «Монако» выше всех оценили Бен Йеддера (6,5). Худший — «привезший» в свои ворота два гола Кайю Энрике с двойкой.

У Головина, которого данное издание буквально уничтожало в прошлом туре, в этом раз второй рейтинг в команде наряду с Фофана (5,5).

«Его удар, отбитый Лопешем вскоре после перерыва, а также несколько хороших проникающих передач напомнили, что россиянину не нужно много, чтобы зажечь искру. Однако Головину не хватило стабильности», — резюмирует Maxifoot.

 
Александр Головин (слева) в&nbsp;атаке в&nbsp;матче &laquo;Лион&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo; (3:1) 19&nbsp;мая. «Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение

Сайт Get French Football News выделил в составе «Монако» получившего шестерку Бен Йеддера. У остальных — не более пяти баллов. Головин, как и еще пять игроков стартового состава, ограничился четверкой.

Monaco Tribune пишет, что монегаски попали в ловушку «Лиона». Как отмечает издание, у красно-белых хватало шансов, чтобы удвоить свое преимущество. Вместо этого Ляказетт сравнял счет, и это стало переломным моментом. Данную мысль подтверждают и приведенные в материале слова защитника «Монако» Дисаси, который заявил, что игра была открытой, команда создала много моментов, однако соперник оказался эффективнее.

Виссам Бен Йеддер празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP

Только Головин может спокойно смотреть в зеркало

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в традиционной рубрике Les Tops, les Flops, видимо, в силу важности матча увеличил число выбранных игроков в каждой номинации с двух до трех. Головин в этот раз где-то посредине. Он не попал в топы, где отмечены голкипер Нюбель, защитник Дисаси и опорный хав Фофана, но и не оказался под огнем критики вместе с Матазо, Якобсом и главным тренером Филиппом Клеманом, который, по мнению администрации портала, уже не контролирует команду.

В комментариях болельщиков и в соцсетях на этот раз Головина по большей части поддерживали. Особенно за первый тайм и начало второго. «Лион» лучше начал, но Головин заставил команду играть, создав хороший момент. Как же хорош русский!» — написал Mundo Monaco.

 
&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лилль&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Александр Головин (слева). «Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

А так как Клеман снова под огнем критики, ему досталось за раннюю замену российского полузащитника. «Нет, серьезно, убрать Головина? Он единственный, кто создает моменты. Какая-то глупость», — недоумевал Spontaixe.

«Очередное логичное поражение. У «Лиона» все лучше — от тренера до игроков. Только Головин может спокойно смотреть в зеркало, но Клеман его меняет. Тонкое решение. Остается попробовать защиту с шестью или семью игроками, а Головина оставить на лавке, чтобы точно не набрать ни одного очка в двух последних турах», — грустно иронизировал freddic.

«Монако» должен отдать нам Головина и перейти в середину таблицы в следующем году», — пошутил над грустившими монегасками поклонник «Марселя» Szaliba.

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
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«Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение