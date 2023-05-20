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«Монако» и Головина хватило на тайм против мотивированного «Лиона». Финальный отрезок сезона превратился для них в мучение

Головин получил желтую карточку в проигранном матче «Монако» против «Лиона»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин (слева) в атаке в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press
Александр Головин (слева) против Райана Шерки в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press
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Наш легионер провел не лучший матч, а его команда усложнила свое положение в таблице.
Франция. Лига 1. 36-й тур
19 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:1
Монако

У «Монако» на финише едва ли не самый сложный календарь в лиге 1. Туром ранее монегаски выстояли в противостоянии с главным конкурентом — «Лиллем» (0:0). Далее в расписании красно-белых значатся два претендента на попадание в еврокубковую пятерку. «Ренн» примут в княжестве через неделю, а 36-й тур пришлось открывать в гостях у «Лиона».

Команда, которую в октябре принял Лоран Блан, мощно прошла зиму. Однако после осечки в полуфинале Кубка Франции на две победы у лионцев стабильно приходится досадное поражение. Игра с «Марселем» — целая драма, где голкипер Рони Лопеш 90 минут творил чудеса, а в компенсированное время получил автогол после рикошетов от трех (!) одноклубников (1:2).

А проигрыш с тем же счетом «Клермону» и вовсе не оставил «Лиону» права на ошибку, превратив его в чрезвычайно опасного оппонента. Но, судя по первым секундам матча, безумный настрой был у «Монако» и персонально — у пропустившего прошлый тур Бен Йеддера. Лучший снайпер монегасков ринулся за неудачно отброшенным назад мячом и заставил голкипера сбить себя с ног. Пенальти, и сам пострадавший привел приговор в исполнение.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лилль&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Александр Головин (слева). «Головин без магии». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Одна атака, впрочем, принципиально ничего не меняла. Все только начиналось, зато тон игре был задан сумасшедший, и обмен атаками пошел такой, что болельщикам было некогда перевести дух. А по такой игре результат мог быть любым, потому что насколько легко «Монако» проводил качественные атаки, настолько же часто гости проваливались в обороне. Хорошо, классно сыгравший против «Лилля» Нюбель сохранил кураж и не дал хозяевам быстро отыграться.

Что касается Головина, то он в измененной Филиппом Клеманом схеме с тремя центральными защитниками формально снова исполнял роль левого инсайда, но чаще уходил на позицию «десятки». Вариант не самый лучший, так как у нашего легионера становится меньше свободного пространства, а Якобс на позиции латераля — это скорее про тяжелую и монотонную работу, чем про творчество.

Главный минус такой схемы — роль Кайю Энрике. Во-первых, разрушена его яркая связка с Головиным. Во-вторых, бразилец совсем не центральный защитник, что в итоге вышло «Монако» боком. В простой ситуации Кайю не смог жестко поставить ногу, и Баркола выдал голевой пас Ляказетту, который с 26 мячами снова догнал Мбаппе в гонке лучших снайперов лиги 1.

После этого все началось заново, а Головин за первые 45 минут успел не так много. Исполнил завершившийся опасным ударом угловой, классно навесил на Вандерсона, которого успели накрыть в районе площади ворот, да еще получил желтую карточку за фол на Тальяфико в центре поля. Зато вскоре после начала второго тайма наш легионер едва не вернул «Монако» лидерство в счете, однако хлесткий удар в касание с линии штрафной был остановлен Лопешем.

Александр Головин (слева) против Райана Шерки в матче «Лион» — «Монако» (3:1) 19 мая.
Фото Global Look Press

Казалось — обнадеживающий сигнал. По факту же «Монако» с каждой минутой становился все скучнее и скучнее, тогда как «Лион» увеличивал обороты и додавил гостей. Причем очень красиво, а Шерки показал, как должен играть в ключевых матчах один из лидеров команды. В первом случае он не забил, но закрутил головы защитника «финтом Зидана», а на добивании отличился Какре. Во втором Шерки эффектно разобрался с Кайю Энрике.

Александр Головин (с&nbsp;мячом) против Бафоде Диаките. Головин и «Монако» все ближе к еврокубкам. Выстояли в матче с принципиальным конкурентом

За третьим голом проведший довольно бледный матч Головин наблюдал со скамейки запасных, на 71-й минуте уступив место на поле Диатта. Но ни эта замена, ни другие ничего не изменили. Финальный отрезок сезона для «Монако» превращается в мучение. В пяти последних турах у команды из княжества одна победа — над вылетающим «Анже». Четвертое место и, соответственно, место в групповом турнире Лиги Европы снова под вопросом. Надежда только на «Марсель», который сражается за второе место и создаст серьезные проблемы идущему пятым и отстающему от монегасков на пять очков «Лиллю».

Александр Головин
Футбол
ФК Лион
ФК Монако
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