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Сегодня, 08:30

«Лион» — последний в лиге 1. Что происходит с главным клубом Франции до эпохи «ПСЖ»?

Алексей Дурново
автор отдела футбола
Игроки «Лиона» Махамаду Диавара и Саэль Кэмбеди в шоке от игры команды.
Фото AFP
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Катастрофический провал.

В последний день ноября «Лион» не без скандала уволил Фабио Гроссо, которого назначили в сентябре. Это вторая тренерская отставка в сезоне. В отложенном 10-м туре «Лион» был разгромлен 0:3 «Марселем» и с семью очками за 14 матчей идет в чемпионате Франции уверенно последним. До спасительного 15-го места — 6 очков. Недавний гегемон лиги 1 очень близок к провалу, имя которому — вылет.

Славное прошлое

В чемпионате Франции время от времени появлялись гегемоны, которые более или менее длительный срок доминировали в лиге. Хватало гегемона, как правило, на одно поколение, после чего наступал период междуцарствия. Так, собственно, было и с «Лионом». Клуб, прежде не бравший золота, воцарился в чемпионате Франции в начале нулевых и в течение семи лет никого даже близко не подпускал к верхней строчке таблицы.

Надо сказать, что такого не удавалось никому. Купающийся в катарских деньгах «ПСЖ» время от времени все же упускал чемпионство. «Марсель» Бернара Тапи погубили взятки, махинации и найденный под грушей полузащитника «Валансьена» чемодан с франками. Легендарный «Сент-Этьенн» полвека назад не управился со сменой поколений, и его гегемония разбилась на два этапа, разделенных тремя неудачными сезонами.

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«Лион» же был во Франции решительно безальтернативен. Никому не удавалось выигрывать чемпионство семь раз подряд. «Лион» смог. Больше того, команда в те годы яростно штурмовала Лигу чемпионов, но со стабильностью регбийной сборной Ирландии всегда проигрывала в четвертьфиналах. По иронии судьбы полуфиналы случились уже после того, как эра доминирования завершилась: в 2010-м, а затем в 2020 году.

Теперь болельщикам «Лиона» остается только печально вздыхать, вспоминая славные нулевые. Клуб идет в чемпионате последним, и только ленивый не задумывается о вылете. Между тем перед началом сезона ничто не предвещало такого кошмара.

Фото AFP

Печальное настоящее

Да, после полуфинала ЛЧ в 2020-м «Лион» сдал. В еврокубки он с тех пор пробивался только один раз (и то в Лигу Европы), а последние два сезона заканчивал седьмым. Руководство очень хотело разорвать порочный круг и вернуть клуб если уж не на вершину, то как минимум в Лигу чемпионов.

«Лион» вступил в сезон-2023/24 с крепким составом, которому задача бороться за главный еврокубок должна была быть по плечу. Так, по крайней мере, казалось. По совокупной стоимости состав «Лиона» — восьмой в чемпионате, но никак не последний. Ляказетт, Толиссо, чемпион мира Тальяфико, Ловрен, Чалета-Цар, вовремя перехваченный у англичан бразильский талант Жеффиньо. С такими игроками «Лион» никак не должен был идти последним. Но в футбол, в конце концов, играют не имена и не деньги. Построить из именитых игроков команду не получилось. И дело, кажется, в тренерах.

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После ухода Руди Гарсии, с которым «Лион» играл в полуфинале Лиги чемпионов, клуб залихорадило, и он пошел по тренерским рукам, падая из одной крайности в другую. В мае 2021-го клуб уверовал в тренерский талант Петера Боса (хуже было бы только уверовать в тренерский талант Ди Маттео), на смену которому осенью прошлого года пригласили Лорана Блана.

И это назначение уже казалось очень странным. Хороший тренер Блан остался где-то в прошлом. Сейчас же он превратился в скучающего усталого человека без идей и эмоций. Лоран четыре года не тренировал вообще, потом пробовал перезапустить карьеру в Катаре, откуда и был приглашен в «Лион». Еще весной прошлого сезона было ясно, что Блан — не под амбициозные задачи, что если клуб хочет идти вперед, то надо искать кого-то нового. Но тренеру дали второй шанс... В первых четырех турах «Лион» трижды проиграл с разницей 3:10 и уверенно устроился в зоне вылета с одним очком. Апогеем стало домашнее поражение 1:4 от «ПСЖ», после которого ультрас пригласили футболистов на разговор. Разговаривали в основном фанаты, причем так, что игроков надолго деморализовало. Блана после такого, разумеется, уволили. Это был шанс на перезагрузку, но каким-то образом клуб умудрился найти тренера еще хуже.

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо.
Фабио Гроссо.
Фото AFP

Ария Гроссо

Фабио Гроссо вообще человек взбалмошный, непредсказуемый и подозрительный. Как руководство «Лиона» могло об этом не знать — непонятно. Также не очень понятно, почему в клубе решили, что Гроссо-тренер способен решать большие задачи. Его лавное достижение — вывод «Фрозиноне» в серию А. При этом дальше ему работать не дали, и сезон в элитном итальянском дивизионе клуб начинал с Эусебио Ди Франческо. Руководство «Лиона» это не насторожило. Как и то, что перед «Фрозиноне» Гроссо полгода ужасно работал в Швейцарии, где его «Сьон» чудом избежал вылета.

Но это бы еще ладно. В 2019-м Гроссо провел эпический месяц в «Брешии», куда его звали поднимать команду с колен. И тут как раз проявилась вся его взбалмошность и подозрительность. Уже на первой своей пресс-конференции, проходившей еще до первой тренировки, Гроссо заявил, что намерен вести беспощадную борьбу за дисциплину, строго карать ее нарушителей, и без всяких намеков обрушился на Марио Балотелли, который тогда за «Брешию» играл. Неудивительно, что первая тренировка закончилась скандалом. Балотелли назвал Гроссо кретином, тот свернул занятие, и началась короткая война тренера с главной звездой, которая закончилась через месяц позорным увольнением Фабио. За этот месяц «Брешиа» трижды проиграла с общим счетом 0:10, причем ладно «Роме» и «Аталанте» — ее тогда «возил» бедовый «Торино», причем «возил» так, что смотреть было больно.

И в «Лионе» Гроссо начал с того, что наступил на те же грабли. Обвинил игроков в заговоре против него. Мол, кто-то сливает журналистам информацию из раздевалки. Гроссо трижды собирал команду на тренировку, требовал, чтобы виновные признались, а не получив желаемое, тренировку отменял. Общий итог всего этого — одна победа в девяти матчах и полный раздрай.

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Психологически оправиться от всего этого осеннего кошмара будет очень тяжело. Но хочется верить, что в умелых руках клуб все-таки воскреснет. Вот только клубные боссы, кажется, собираются подкинуть дровишек в огонь. Нет, назначать Ди Маттео они не планируют, но хотят продать Толиссо и Ляказетта.

В общем, у «Лиона» все действительно плохо. Правда, время воскреснуть еще есть. Впереди больше половины сезона, выбраться из зоны вылета команде вполне по силам, если ее не добьют психологически.

Фабио Гроссо
Футбол
ФК Лион
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