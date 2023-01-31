Месси близок к новому контракту с «ПСЖ» — озолотится и он, и клуб. Возвращения в «Барсу», похоже, не случится

Получит те же условия, что Мбаппе?

Новый контракт

Все больше слухов ходит о скором продлении контракта Месси с «ПСЖ». Еще полгода назад велись разговоры, что Лео останется в Париже и после лета-2023, когда истечет срок действия нынешнего договора. Но тогда Месси поставил все переговоры на паузу, чтобы сконцентрироваться на чемпионате мира.

Для аргентинца все сложилось как нельзя лучше — главный титул в карьере выигран, и теперь можно доигрывать в статусе футбольного полубога. Месси 35, но в Катаре он показал, что остается лучшим и в преклонном для игрока его позиции возрасте. Так что, в отличие от Роналду, Лео остался востребованным на европейском рынке.

В «ПСЖ» осознают ценность Месси, притом не только как футболиста, творящего магию на поле. Парижский гранд уже утвердился в статусе одного из сильнейших клубов планеты, но вместе с победой в Лиге чемпионов ему не хватает мощной истории. Месси может это обеспечить. Одно дело — поиграть в клубе два сезона, другое — задержаться надолго и завершить большую карьеру в Европе в «ПСЖ». Именно этого и хочет добиться клуб — чтобы имя Месси не было плотно связано исключительно с «Барселоной» и сборной Аргентины.

Ко всему прочему, Месси — это еще и гарантированный источник дохода. Аргентинское издание El Economista посчитало, что за год после подписания аргентинца доходы «ПСЖ» выросли на 700 миллионов евро. Вслед за собой он привел около 10 новых спонсоров, а со многими другими соглашения были подписаны с увеличением выплат на миллионы евро. Еще до победы Аргентины на ЧМ 60% футболок «ПСЖ» продавались с фамилией Месси на спине, а в целом спрос на клубную продукцию вырос на 30-40%. Самый свежий пример — новый контракт с Nike, по которому «ПСЖ» заработает порядка 75 миллионов евро за год.

Фото Global Look Press

Условия в Париже

Исходя из этого, легко предположить, что деньгами в «ПСЖ» Месси точно не обидят. Вряд ли будут платить столько же, сколько Роналду в Саудовской Аравии, но повысят оклад наверняка. По нынешнему контракту Лео зарабатывает около 30 миллионов евро в год чистыми. По данным Фабрицио Романо, Месси накинут еще 5 миллионов в год. Испанский журналист Гильем Балаге пишет, что на 90% Месси останется в «ПСЖ» и его зарплата вырастет, вероятнее всего, соглашение будет подписано по схеме «1+1», то есть Лео может доиграть в лиге 1 до 37 лет.

Предоставляемые «ПСЖ» уникальные условия также могут стать фактором, который сыграет роль в решении Месси остаться. Испанское издание As писало, что при подписании контракта с «ПСЖ» аргентинец получил порядка 25 миллионов евро в виде продаваемых клубом фанатских токенов. Это тип цифровой валюты, после приобретения которой болельщики могут голосовать по множеству незначительных решений, связанных с клубом. Еще порядка 10 миллионов он может заработать как бонус лояльности, если продлит контракт.

Пока неизвестно, есть ли какие-то дополнительные преференции для Месси в «ПСЖ». Вероятно, это секретные пункты контракта, о которых можно узнать только через сливы в прессу. Так, в 2021 году издание El Mundo выяснило, что Неймар получает более полумиллиона евро ежемесячно за пунктуальность и вежливое поведение (запрет на ссоры с болельщиками, критику тактики и прочие мелочи). Также у бразильца есть два личных физиотерапевта, он может приезжать на матчи с сумками любого бренда, а на тренировках против него запрещено играть жестко.

Пишут, что еще более королевские условия по новому контракту у Килиана Мбаппе. Помимо зарплаты 50 миллионов чистыми он с агентом получил подписной бонус 300 миллионов евро, а также 100% имиджевых прав и возможность влиять на кадровую и трансферную политику «ПСЖ».

Фото AFP

Почему Месси вряд ли вернется в «Барселону»

Возвращение на «Камп Ноу» могло закольцевать роскошную карьеру Месси, но пока все идет к тому, что как минимум в ближайшее время этого не случится. Потеря аргентинца стала огромным репутационным ударом для «Барселоны», потому неудивительно, что президент Жоан Лапорта всеми силами пытается организовать красивый жест. «Барса» потихоньку вылезает из ямы, да и Месси мог бы согласиться на щадящие для клуба условия контракта, но проблема в том, что сам Лео, похоже, возвращаться не планирует.

Слухи о переговорах «Барсы» с Месси ходили давно, но в середине декабря журналист TyC Sports Гастон Эдул написал, что Лионель никогда не вел переговоров на тему возможного возвращения и хочет остаться в «ПСЖ». А спустя неделю информацию подтвердил Фабрицио Романо: по его данным, Месси обижен на руководство, потому не хочет возвращаться сейчас.