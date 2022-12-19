Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Сегодня, 13:25
Биография Лионеля Месси.
Имя: Лионель Месси
Дата рождения: 24 июня 1987 года (35 лет)
Где родился: Росарио, Аргентина
Рост: 169 см
Вес: 67 кг
Семейное положение: женат
Лео Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Отец Лео был обычным рабочим на сталелитейном заводе, а мама подрабатывала уборщицей. У Лео есть два старших брата — Родриго и Матиас, и сестра Мария Соль. Лионель Месси имеет итальянские и каталонские корни.
Месси начал играть в футбол в пять лет в любительском клубе «Грандоли», куда его привела бабушка. Больше никто в семье не поддерживал интерес Лео к футболу.
Лео провел в «Грандоли» два года, где тренер команды впервые сравнил его с Диего Марадоной. Месси предпочитал решать исход в одиночку, игнорируя партнеров по команде.
В семь лет Месси оказался в «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио. Лео играл за юношей 1987 года рождения и за шесть лет в команде забил больше 500 голов.
В 10-летнем возрасте у Месси диагностировали дефицит гормона роста. Лечение было дорогостоящим — 1000 песо в месяц. Семья Лео с трудом покрывала расходы на терапию и просила заем у «Ньюэллс Олд Бойз». Клуб смог выплатить только 400 песо.
17 сентября 2000 года Лео отправился на просмотр в «Барселону», который организовали агенты из Росарио — Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини. Месси играл на просмотре с юношами 15 лет, хотя ему было 13. Спортивный директор клуба, Карлес Решак, был впечатлен игрой аргентинца и убедил руководство «Барсы» оплатить Лионелю лечение и переезд в Каталонию.
Лео успешно выступал за молодежные команды «Барселоны» и вместе с Жераром Пике и Сеском Фабрегасом получил предложение от лондонского «Арсенала». Лео отказался, а его партнеры уехали в Туманный Альбион.
После выступлений за молодежные команды, «Барселону C» и «Барселону B», Месси в 2004 году дебютировал в официальном матче за основную команду в матче с «Эспаньолом». Свой первый гол в ла лиге Лео забил в ворота «Альбасете» в возрасте 17 лет 10 месяцев и 10 дней, став самым молодым игроком, отличившимся в чемпионате Испании.
Лионель Месси провел в «Барселоне» 18 лет и выиграл в ее составе множество командных и индивидуальных наград. В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.
10 августа 2021 года Лионель Месси официально перешел во французский «ПСЖ», с которым успел стать чемпионом Франции и завоевать седьмой по счету «Золотой мяч».
Перед тем как дебютировать за молодежную сборную Аргентины, Месси получил предложение выступать за молодежку Испании, но отклонил его. В составе аргентинской молодежки Лео успел завоевать бронзовые медали молодежного чемпионата Южной Америки.
В составе основной сборной Месси дебютировал 4 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией и был удален через две минуты после выхода на поле.
Первым крупным турниром для Лионеля стал чемпионат мира-2006. В первом матче турнира Аргентина встречалась со сборной Сербии и Черногории. Лео вышел на поле на 74-й минуте, забил гол и сделал ассист.
В составе сборной Аргентины Лео выиграл молодежный чемпионат мира в 2005-м, Олимпийские игры в 2008-м, Кубок Америки в 2021-м и Финалиссиму — в 2022-м. В 2014-м аргентинцы вместе с Месси остановились в шаге от победы на чемпионате мира, проиграв в дополнительное время сборной Германии.
На ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины все же выиграла заветный трофей. Месси принял участие во всех семи матчах своей команды. На его счету 7 голов и 3 ассиста. В финале мирового первенства он оформил дубль и реализовал удар в серии 11-метровых. По итогу Месси получил приз лучшему футболисту мира во второй раз в карьере — до этого ему вручали эту награду на ЧМ-2014.
После победы в Катаре Лео заявил, что не собирается завершать международную карьеру.
Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются лучшими футболистами своего поколения. На счету Лео семь «Золотых мячей», у Роналду — пять. С 2009 по 2018 год Месси и Роналду выступали в чемпионате Испании и нередко встречались на поле лицом к лицу в рамках эль-класико.
Соперничество между Месси и Роналду уходит за пределы футбольного поля. Популярные бренды одежды, часов и моторных масел используют мощное противостояние в рекламных целях.
Несмотря на слухи со стороны прессы, Месси и Роналду не испытывают ненависти друг к другу. Футболисты всегда тепло приветствуют друг друга во время футбольных матчей и других мероприятий.
Лео Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой они знакомы с детства. У пары есть три сына: Тиаго, Матео и Чиро. Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года, но свадьбу сыграли лишь спустя девять лет — 30 июня 2017 года.
В 2022 году Лионелю Месси исполнилось 35 лет. Он продолжает выступать за французский «ПСЖ» и сборную Аргентины, с которой 1 июня 2022 года выиграл Финалиссиму — матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.
Контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Лео в «ПСЖ», по разным данным, составляет около 35 миллионов евро за сезон.
Роман Новиков
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|8 (2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|7 (4)
|
|
Оливье Жиру
Франция
|6
|4
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|7
|10 (8 + 2)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|7
|10 (7 + 3)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|4
|5 (2 + 3)