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Франция

Сегодня, 13:25

Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Лионель Месси.
Фото Getty Images
Лео Месси в составе «Ньюэллс Олд Бойз».
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Getty Images
Лео Месси — обладатель Кубка Америки-2021.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду и Лионель Месси жмут руки перед матчем между Португалией и Аргентиной.
Фото Getty Images
Лионель Месси с кубком ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
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Краткая биография Лионеля Месси: детство, клубная и международная карьера, личная жизнь и соперничество с Криштиану Роналду.

Биография Лионеля Месси.

Имя: Лионель Месси
Дата рождения: 24 июня 1987 года (35 лет)
Где родился: Росарио, Аргентина
Рост: 169 см
Вес: 67 кг
Семейное положение: женат

Детство и начало карьеры

Лео Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Отец Лео был обычным рабочим на сталелитейном заводе, а мама подрабатывала уборщицей. У Лео есть два старших брата — Родриго и Матиас, и сестра Мария Соль. Лионель Месси имеет итальянские и каталонские корни.

Месси начал играть в футбол в пять лет в любительском клубе «Грандоли», куда его привела бабушка. Больше никто в семье не поддерживал интерес Лео к футболу.

Лео провел в «Грандоли» два года, где тренер команды впервые сравнил его с Диего Марадоной. Месси предпочитал решать исход в одиночку, игнорируя партнеров по команде.

Клубная карьера: 18 лет в «Барсе» и уход в «ПСЖ»

Ньюэллс Олд Бойз

В семь лет Месси оказался в «Ньюэллс Олд Бойз» из родного Росарио. Лео играл за юношей 1987 года рождения и за шесть лет в команде забил больше 500 голов.

В 10-летнем возрасте у Месси диагностировали дефицит гормона роста. Лечение было дорогостоящим — 1000 песо в месяц. Семья Лео с трудом покрывала расходы на терапию и просила заем у «Ньюэллс Олд Бойз». Клуб смог выплатить только 400 песо.

Лео Месси в составе «Ньюэллс Олд Бойз».
Лео Месси в составе «Ньюэллс Олд Бойз».

Барселона

17 сентября 2000 года Лео отправился на просмотр в «Барселону», который организовали агенты из Росарио — Мартин Монтеро и Фабиан Сольдини. Месси играл на просмотре с юношами 15 лет, хотя ему было 13. Спортивный директор клуба, Карлес Решак, был впечатлен игрой аргентинца и убедил руководство «Барсы» оплатить Лионелю лечение и переезд в Каталонию.

Лео успешно выступал за молодежные команды «Барселоны» и вместе с Жераром Пике и Сеском Фабрегасом получил предложение от лондонского «Арсенала». Лео отказался, а его партнеры уехали в Туманный Альбион.

После выступлений за молодежные команды, «Барселону C» и «Барселону B», Месси в 2004 году дебютировал в официальном матче за основную команду в матче с «Эспаньолом». Свой первый гол в ла лиге Лео забил в ворота «Альбасете» в возрасте 17 лет 10 месяцев и 10 дней, став самым молодым игроком, отличившимся в чемпионате Испании.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Лионель Месси провел в «Барселоне» 18 лет и выиграл в ее составе множество командных и индивидуальных наград. В составе сине-гранатовых Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды — Суперкубок УЕФА.

Уход в «Пари Сен-Жермен»

10 августа 2021 года Лионель Месси официально перешел во французский «ПСЖ», с которым успел стать чемпионом Франции и завоевать седьмой по счету «Золотой мяч».

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Международная карьера

Перед тем как дебютировать за молодежную сборную Аргентины, Месси получил предложение выступать за молодежку Испании, но отклонил его. В составе аргентинской молодежки Лео успел завоевать бронзовые медали молодежного чемпионата Южной Америки.

В составе основной сборной Месси дебютировал 4 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией и был удален через две минуты после выхода на поле.

Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Первым крупным турниром для Лионеля стал чемпионат мира-2006. В первом матче турнира Аргентина встречалась со сборной Сербии и Черногории. Лео вышел на поле на 74-й минуте, забил гол и сделал ассист.

В составе сборной Аргентины Лео выиграл молодежный чемпионат мира в 2005-м, Олимпийские игры в 2008-м, Кубок Америки в 2021-м и Финалиссиму — в 2022-м. В 2014-м аргентинцы вместе с Месси остановились в шаге от победы на чемпионате мира, проиграв в дополнительное время сборной Германии.

Лео Месси – обладатель Кубка Америки-2021. Фото Global Look Press
Лео Месси — обладатель Кубка Америки-2021.
Фото Global Look Press

На ЧМ-2022 в Катаре сборная Аргентины все же выиграла заветный трофей. Месси принял участие во всех семи матчах своей команды. На его счету 7 голов и 3 ассиста. В финале мирового первенства он оформил дубль и реализовал удар в серии 11-метровых. По итогу Месси получил приз лучшему футболисту мира во второй раз в карьере — до этого ему вручали эту награду на ЧМ-2014.

После победы в Катаре Лео заявил, что не собирается завершать международную карьеру.

Лионель Месси с кубком ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Лионель Месси с кубком ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

Соперничество с Криштиану Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду считаются лучшими футболистами своего поколения. На счету Лео семь «Золотых мячей», у Роналду — пять. С 2009 по 2018 год Месси и Роналду выступали в чемпионате Испании и нередко встречались на поле лицом к лицу в рамках эль-класико.

Соперничество между Месси и Роналду уходит за пределы футбольного поля. Популярные бренды одежды, часов и моторных масел используют мощное противостояние в рекламных целях.

Несмотря на слухи со стороны прессы, Месси и Роналду не испытывают ненависти друг к другу. Футболисты всегда тепло приветствуют друг друга во время футбольных матчей и других мероприятий.

Криштиану Роналду и Лионель Месси жмут руки перед матчем между Португалией и Аргентиной. Фото Getty Images
Криштиану Роналду и Лионель Месси жмут руки перед матчем между Португалией и Аргентиной.
Фото Getty Images

Личная жизнь

Лео Месси женат на Антонелле Рокуццо, с которой они знакомы с детства. У пары есть три сына: Тиаго, Матео и Чиро. Лео и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года, но свадьбу сыграли лишь спустя девять лет — 30 июня 2017 года.

Лионель Месси с женой и детьми на отдыхе. Фото из личных соцсетей
Лионель Месси с женой и детьми на отдыхе.
из личных соцсетей

Лионель Месси сегодня

В 2022 году Лионелю Месси исполнилось 35 лет. Он продолжает выступать за французский «ПСЖ» и сборную Аргентины, с которой 1 июня 2022 года выиграл Финалиссиму — матч между победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Контракт с французским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата Лео в «ПСЖ», по разным данным, составляет около 35 миллионов евро за сезон.

Роман Новиков

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Сенегал
Нидерланды
0 : 2
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Катар
Сенегал
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25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
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Нидерланды
Катар
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Эквадор
Сенегал
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1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
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И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
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22:00
Польша
Аргентина
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22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
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22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
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Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
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23.11
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Германия
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Испания
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Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
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Испания
Германия
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22:00
Япония
Испания
2 : 1
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22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
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18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
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Швейцария
Камерун
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24.11
22:00
Бразилия
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2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
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Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
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Корея
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Гана
Уругвай
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Япония
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пен 1 : 3
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Бразилия
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Марокко
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пен 3 : 0
0 : 0
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Португалия
Швейцария
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1/4 финала
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Нидерланды
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2 : 2
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Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
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Аргентина
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Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
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17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
пен 4 : 2
3 : 3
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
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Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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