Месси завалил прошлый сезон, но снова играет как король. В чем секрет его преображения?

Готов снова побороться за «Золотой мяч»?

Сезон-2021/22 стал одним из самых слабых в карьере Месси. После вынужденного ухода из «Барселоны» Лео впервые был вынужден привыкать ко всему новому — стране, жилью, клубной инфраструктуре, партнерам. Восемь забитых мячей за прошлую кампанию — так мало в последний раз Месси забивал еще в сезоне-2005/06, когда только-только закреплялся в первой команде «Барсы».

Спад аргентинца заставил говорить о приближающемся завершении карьеры — в 35 лет начинают сдавать даже гении. Но в сезоне нынешнем мы вновь видим старого-доброго Лионеля — 8+8 в первых 13 играх. Месси хорош в завершении, тонко чувствует открывания партнеров и ведет игру в центре поля.

Одна из причин, по которой у Месси не получалось в «ПСЖ», — слабая вовлеченность в командные взаимодействия. К моменту прихода Лео Неймар и Мбаппе привыкли играть вместе. Но после подписания Лионеля настройки пришлось менять.

«Прошлый сезон был для него сложным, — говорит тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье. — Но сейчас он опять забивает и играет ключевую роль. Сможет ли он снова быть признанным лучшим в мире? Да. Он в невероятной форме. Это футболист-альтруист, который ведет игру и параллельно забивает. На тренировках я вижу, что Месси счастлив, думаю, поэтому он хорош и в матчах. Это позволяет ему вернуться к стандартам, которые он себе задал в предыдущие сезоны».

Лионель Месси. Фото AFP

К слову, именно с Гальтье многие напрямую связывают возвращение Месси лучшей формы. Маурисио Почеттино предпочитал использовать Лео на правом краю атаки. Это было логично, учитывая наличие Мбаппе и Неймара, но на деле сказалось на эффективности аргентинца — он реже встречался с мячом и не так часто принимал участие в комбинациях. Ко всему прочему, Месси уже не может давать того объема рывков, что раньше. Потому аргентинец временами терялся на поле и не обеспечивал должного уровня прессинга (что очень важно в модели игры Почеттино).

Сменивший Маурисио Гальте нашел элегантный выход из ситуации. Он изменил схему на 3-4-1-2. В ней Месси номинально располагается на позиции «десятки» под Неймаром и Мбаппе. По сути же, Ней регулярно опускается на одну линию с Лео, и проникающими передачами они вместе ищут впереди открывающегося Мбаппе. Таким образом, Месси получил возможность созидать из самой опасной зоны в центре атакующей конструкции, следовательно, выросло число ударов, пасов под удар и голевых моментов. Не просто так «ПСЖ» забил 29 мячей в 9 матчах этого сезона.

Тепловая карта Месси в сезоне 2022/23. Sofascore

Проблему подстраховки связки Месси — Неймар — Мбаппе при игре без мяча Гальтье решил за счет мощного кулака в центре поля. В полузащите большой объем работы дает пара полузащитников (чаще всего — Верратти и новичок Витинья), заднюю линию насыщает тройка центральных защитников. Да, нет гарантий, что эта схема будет работать в матчах с топовыми соперниками, но пока что «ПСЖ» производит монолитное впечатление, не потерпев ни одного поражения.

«Я понимал, что в прошлом сезоне Месси было очень сложно, — рассуждает бывший игрок сборной Франции Людовик Жюли. — Невозможно тут же перестроиться, когда ты приезжаешь в новую страну и в новый чемпионат из клуба, где был королем. Даже если ты лучший в мире. Требуется время, чтобы адаптироваться к изменениям. Но я был убежден, что второй год ему удастся. Конечно, Месси уже не тот футболист, которым был раньше, но он все еще лев, способный менять исход матча в одиночку. Сейчас он сосредоточен на последнем пасе. Месси показывает всем, что и в 35 лет можно развиваться и менять стиль игры. Отличный пример для игроков всех поколений».

Этот сезон для Месси принципиален и с точки зрения заочного противостояния с Роналду. Криштиану прилип к скамейке запасных в «Манчестер Юнайтед» и вряд ли будет претендовать на «Золотой мяч». У Лео же созданы все условия, чтобы под конец карьеры зажечь во всех турнирах.

В последнее время ходят слухи о том, останется ли Месси в «ПСЖ» после истечения контракта. Авторитетный инсайдер Николо Скира пишет, что парижане готовы предложить аргентинцу новое соглашение до лета 2024 с продлением еще на сезон. Зарплата — те же 30 миллионов евро в год. По информации Le Parisien, Месси не против, так как пока не получал конкретных офферов от других клубов.

«Полет» Лионеля Месси. Фото AFP

С другой стороны, идеей вернуть Месси горит «Барселона». По крайней мере, на это прямо намекает вице-президент каталонцев по экономическим вопросам Эдуар Ромеу. Жоан Лапорта воспринимает уход Лионеля прошлым летом как несправедливость, которую нужно исправить, чтобы аргентинец красиво попрощался с болельщиками на «Камп Ноу». Вопрос — нужно ли это и нынешней «Барселоне» Хави, и самому Лионелю. Пока кажется, что он наконец-то обрел себя в Париже.