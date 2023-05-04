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«Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца

Футболист «ПСЖ» Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото AFP
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Реакция на скандальное отстранение Лео.

Французский RMC Sport подорвал футбольное пространство новостью об отстранении Лионеля Месси от тренировок и игр «ПСЖ» на две недели. На следующий день после проигрыша «Лорьяну» (1:3) парижане провели тренировку, на которой отсутствовал аргентинец — к тому моменту он уже улетел в Саудовскую Аравию якобы без разрешения клубных боссов. Действия Лео повлияли на решение «ПСЖ» не продлевать контракт с игроком, который истекает летом, сообщает L'Equipe.

По мнению журналиста газеты Лоика Танзи, этот шаг сыграет на руку тренерскому штабу. Уход Месси развяжет руки Кристофу Гальтье и Луишу Кампушу в создании новой команды. Он считает, что Лионель заставлял всех подстраиваться под него, из-за чего «ПСЖ» просел в командной динамике, прессинге и других аспектах. Теперь клуб настроится на подписании французской молодежи (на что Кампуш изначально и рассчитывал), а не именитых игроков.

Танзи отметил, что владельцы намерены руководствоваться правилом «Нет никого важнее клуба» и прекратить нянчиться с игроками. Они готовы наказывать даже звездных футболистов за нарушение дисциплины. Хотя клуб будет отдельно оценивать тяжесть проступков: того же Килиана Мбаппе за публичную критику «ПСЖ» наказали менее сурово.

Болельщикам клуба это оказалось недостаточно. L'Equipe сообщил, что в среду ультрас парижан собрались у штаб-квартиры «ПСЖ» и скандировали оскорбительные кричалки в сторону Месси. Аргентинца называли «сукином сыном», требуя его ухода: «Нам надоели наемники, нам нужно избавиться от Месси». Ультрас обошлись несколькими дымовыми шашками и нецензурной бранью, а потом разошлись.

Фанаты «ПСЖ» протестуют перед офисом клуба.
Фанаты «ПСЖ» протестуют перед офисом клуба.
Фото AFP

Испаноязычные СМИ отреагировали на новости менее категорично. Mundo Deportivo акцентировало внимание на том, что это не «ПСЖ» отказался от Месси — это Лионель отказался от парижского клуба. Согласно инсайду испанского медиа, футболист еще в прошлом месяце отказался продлевать контракт. Лео разочаровался в проекте Кампуша и не видел в нем перспективы, а также расстроился из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Испанская As считает, что после отлета Месси в «ПСЖ» не осталось ни одного человека, который проголосует за продление контракта с аргентинцем.

Лионель Месси. «ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?

Освещая конфликт Месси с фанатами парижан издание Sports.es написало: «Плохие времена для «ПСЖ». Эксперт испанского телеканала El Chiringuito Кристобаль Сориа осудил действия парижского клуба. «Скажу достаточно коротко то, что никого не расстроит и что поймет весь мир: уважение к его величеству Лео Месси больше, чем ко всему «ПСЖ». Он считает, что болельщики и руководство должны быть благодарны Лионелю за то, что он носит футболку парижан, а не обкладывать его санкциями.

Аргентинские журналисты пошли по стопам Сориа и ожидаемо встали на сторону национальной иконы. Издание Ole считает, что Лионеля сделали козлом отпущения, которого, несмотря на лучшую статистику в команде, продолжают критиковать за неудачи. «Те же самые, кто сделал все, чтобы заполучить его, баловали и давали все удобства перед ЧМ в Катаре, сегодня взорвались, увидев Месси в Саудовской Аравии». Аргентинские журналисты считают, что факт сотрудничества Месси с саудовцами, конкурентами катарцев, тоже сыграл важную роль.

Лионель Месси с семьей на отдыхе в Саудовской Аравии.
Saudi Ministry of Tourism, Фото AFP

Комментируя действия ультрас, Ole называет их действия «предосудительными». «Это событие является частью большого конфликта, который переживает Лео в эти часы. Действия «ПСЖ» стали точкой невозврата».

Читатели сайта уверены, что «ПСЖ» погорячился с санкциями. Ole провело опрос среди пользователей: 54% посчитали решение клуба «сумасшедшим», 18% посчитали его просто чрезмерным, а оставшиеся 28% нашли его логичным.

Лионель Месси с&nbsp;сыном Матео в&nbsp;Саудовской Аравии. Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы

В одном СМИ сходятся: Месси точно не останется в Париже. Другой вопрос: куда он перейдет. Подавляющее большинство делает ставку на «Барселону». Но, возможно, Дэвид Бэкхем реализует мечту и привезет семикратного обладателя «Золотого мяча» в МЛС?

Артем Никулин

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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