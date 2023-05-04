«Месси — сукин сын». Болельщики «ПСЖ» в ярости, остальной мир — за аргентинца

Реакция на скандальное отстранение Лео.

Французский RMC Sport подорвал футбольное пространство новостью об отстранении Лионеля Месси от тренировок и игр «ПСЖ» на две недели. На следующий день после проигрыша «Лорьяну» (1:3) парижане провели тренировку, на которой отсутствовал аргентинец — к тому моменту он уже улетел в Саудовскую Аравию якобы без разрешения клубных боссов. Действия Лео повлияли на решение «ПСЖ» не продлевать контракт с игроком, который истекает летом, сообщает L'Equipe.

По мнению журналиста газеты Лоика Танзи, этот шаг сыграет на руку тренерскому штабу. Уход Месси развяжет руки Кристофу Гальтье и Луишу Кампушу в создании новой команды. Он считает, что Лионель заставлял всех подстраиваться под него, из-за чего «ПСЖ» просел в командной динамике, прессинге и других аспектах. Теперь клуб настроится на подписании французской молодежи (на что Кампуш изначально и рассчитывал), а не именитых игроков.

Танзи отметил, что владельцы намерены руководствоваться правилом «Нет никого важнее клуба» и прекратить нянчиться с игроками. Они готовы наказывать даже звездных футболистов за нарушение дисциплины. Хотя клуб будет отдельно оценивать тяжесть проступков: того же Килиана Мбаппе за публичную критику «ПСЖ» наказали менее сурово.

Болельщикам клуба это оказалось недостаточно. L'Equipe сообщил, что в среду ультрас парижан собрались у штаб-квартиры «ПСЖ» и скандировали оскорбительные кричалки в сторону Месси. Аргентинца называли «сукином сыном», требуя его ухода: «Нам надоели наемники, нам нужно избавиться от Месси». Ультрас обошлись несколькими дымовыми шашками и нецензурной бранью, а потом разошлись.

Фанаты «ПСЖ» протестуют перед офисом клуба. Фото AFP

Испаноязычные СМИ отреагировали на новости менее категорично. Mundo Deportivo акцентировало внимание на том, что это не «ПСЖ» отказался от Месси — это Лионель отказался от парижского клуба. Согласно инсайду испанского медиа, футболист еще в прошлом месяце отказался продлевать контракт. Лео разочаровался в проекте Кампуша и не видел в нем перспективы, а также расстроился из-за вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Испанская As считает, что после отлета Месси в «ПСЖ» не осталось ни одного человека, который проголосует за продление контракта с аргентинцем.

Освещая конфликт Месси с фанатами парижан издание Sports.es написало: «Плохие времена для «ПСЖ». Эксперт испанского телеканала El Chiringuito Кристобаль Сориа осудил действия парижского клуба. «Скажу достаточно коротко то, что никого не расстроит и что поймет весь мир: уважение к его величеству Лео Месси больше, чем ко всему «ПСЖ». Он считает, что болельщики и руководство должны быть благодарны Лионелю за то, что он носит футболку парижан, а не обкладывать его санкциями.

Аргентинские журналисты пошли по стопам Сориа и ожидаемо встали на сторону национальной иконы. Издание Ole считает, что Лионеля сделали козлом отпущения, которого, несмотря на лучшую статистику в команде, продолжают критиковать за неудачи. «Те же самые, кто сделал все, чтобы заполучить его, баловали и давали все удобства перед ЧМ в Катаре, сегодня взорвались, увидев Месси в Саудовской Аравии». Аргентинские журналисты считают, что факт сотрудничества Месси с саудовцами, конкурентами катарцев, тоже сыграл важную роль.

Лионель Месси с семьей на отдыхе в Саудовской Аравии. Saudi Ministry of Tourism, Фото AFP

Комментируя действия ультрас, Ole называет их действия «предосудительными». «Это событие является частью большого конфликта, который переживает Лео в эти часы. Действия «ПСЖ» стали точкой невозврата».

Читатели сайта уверены, что «ПСЖ» погорячился с санкциями. Ole провело опрос среди пользователей: 54% посчитали решение клуба «сумасшедшим», 18% посчитали его просто чрезмерным, а оставшиеся 28% нашли его логичным.

В одном СМИ сходятся: Месси точно не останется в Париже. Другой вопрос: куда он перейдет. Подавляющее большинство делает ставку на «Барселону». Но, возможно, Дэвид Бэкхем реализует мечту и привезет семикратного обладателя «Золотого мяча» в МЛС?

Артем Никулин