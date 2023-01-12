«Головин блестяще вел игру». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лорьяна» (2:2).

Оказывал давление

L'Equipe включил игру в Лорьяне лишь в обзорный материал о нескольких матчах тура. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, «Монако» верил в себя до конца и заслужил ничью, так как команда Филиппа Клемана доминировала в этой встрече. Ну а лучшим игроком в составе монегасков признали автора одного из мячей Эмболо, который получил от L'Equipe 7 баллов.

Портал Maxifoot, сделав акцент на играх «ПСЖ» и «Марселя», также не стал уделять матчу «Монако» особого внимания. Эта встреча попала в дайджест главных событий среды, где отмечают игру Бен Йеддера. Акцент сделан на спасительном для монегасков голе. А также на том факте, что вышедший на замену снайпер по-прежнему ценный игрок для команды Филиппа Клемана — хоть в этом сезоне тренер меньше доверяет капитану красно-белых.

Между тем сайт Get French Football News оценил игру Бен Йеддера шестеркой, что на балл меньше, чем у Эмболо и Марипана. Аналогичную капитану оценку получил и Александр Головин.

Согласно версии портала Homme du Match, первой звездой с оценкой 7,5 стал Эмболо. А Головин наиграл на шестерку с довольно лестным комментарием: «Он блестяще вел игру монегасков и всегда оказывал давление, когда команда теряла мяч. Не сыграл решающей роли сегодня вечером, зато был очень ценен при переходе в атаку и в комбинационной игре».

Александр Головин в матче против «Лорьяна» (2:2). Фото Global Look Press

Зачем менять самых техничных игроков?

В свою очередь, сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops после эмоционального матча увеличил число номинаций. В число героев вечера попали Марипан, Нюбель и Вандерсон, а к провалам отнесли игру Кайю Энрике и Бен Сегира, работу главного тренера Филиппа Клемана и ужасное качество газона на стадионе в Лорьяне. Поле фигурирует как одна из причин того, что монегаски не могли показать привычную комбинационную игру.

«Головин был сегодня довольно осторожен, это правда. Что касается Бен Сегира, я не знаю, что имел в виду Клеман, когда говорил о том, что нужно управлять им как можно лучше и защищать его», — написал болельщик под ником scifo84.

«Они редко были на виду, потому что много защищались. Чем больше вы защищаетесь, тем меньше вы атакуете. Но они хотя бы закрывали среднюю линию», — ответил в продолжение темы игры Головина и Бен Сегира Tiussman.

Судя по всему, невероятно эффективная в первых матчах года связка российского полузащитника и 17-летнего воспитанника академии «Монако» подняла уровень ожиданий болельщиков, и теперь они всякий раз ждут чуда. Но все-таки многие понимают, что поставить яркие игры на поток молодому футболисту сложно, и пока он явно не новый Килиан Мбаппе.

«Бен Сегир — это творческая сторона и его взаимодействия с Голо», — отмечает важность взаимодействий двух полузащитников LaRuff16.

Судя по комментариям в соцсетях, по ходу игры от Головина ждали ударного отрезка во втором тайме. Одна из причин заключается в приведенной статистике, согласно которой наш легионер в четырех подряд матчах лиги 1 после перерыва либо забивал сам, либо ассистировал партнерам. Предлагали даже делать ставки, однако в этот раз дать результат не удалось.

«Не понимаю, почему мы со связкой Кайю Энрике — Головин не создаем никакой опасности слева», — разочарованно написал yaferanke.

«Мы проигрываем, и тренер убирает двух самых техничных игроков», — удивился в момент замены Головина DomMonaco.

Как это обычно бывает в случае неудачного результата, все шишки летят в сторону главного тренера. Да, кто-то просит набраться терпения и дать Клеману доработать сезон. Другие обращают внимание на системные проблемы и упущенный шанс подняться на третье место. Персонально игрокам в этот раз внимания уделили меньше, тогда как хештег #ClementOut становится все популярнее.