Эмоциональный матч «Монако»: Головин на этот раз без гола, зато выгрызли ничью у конкурента

Трудная игра с «Лорьяном».

Филипп Клеман перестал ставить опыты на Головине — и правильно сделал. Весь сезон главный тренер «Монако» экспериментировал с позицией российского хавбека — он выходил и в центре поля, и на правом фланге и даже мелькал на передовой в первой линии прессинга. Но в последних матчах Головин закрепился на привычной левой бровке, откуда ему удобно смещаться в центр под удар с правой ноги. Подобный маневр нашего полузащитника и принес победу «Монако» в предыдущем матче чемпионата Франции против «Бреста».

Однако в той игре у Головина все же было намного больше свободы, чем в матче с «Лорьяном». Особенно в первом тайме. До перерыва российский полузащитник был намертво прикован к левой бровке и лишь изредка уходил в сторону. Возможно, из-за этого он толком не приносил пользу своей команде при позиционном нападении.

Зато Александр традиционно был заметен во время стандартных положений. Штатный исполнитель штрафных и угловых и в этой встрече был близок к тому, чтобы оформить пятую результативную передачу в текущем чемпионате. Например, в первом тайме Головин два раза подавал угловые, и в обоих случаях мяч попадал точно в голову Марипану. Правда, акцентированные удары у чилийца не получались, хотя подачи были удобными. В середине первого тайма Головину удался неплохой навес со штрафного, но он тоже к голу не привел.

«Лорьян» — «Монако». Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Монегаски выглядели чуть лучше «Лорьяна», но им все равно было тяжело пробиваться к воротам прямого конкурента за место в еврокубках. В середине первого тайма в пользу «Монако» даже был назначен пенальти, и Эмболо уже готовился к разбегу, однако в последний момент видеоарбитры разглядели сантиметровый офсайд, и 11-метровый был отменен. Впрочем, на 61-й минуте Эмболо все-таки забил — замкнул породистую позиционную атаку. Головин в ней прямого участия не принимал — разве что стягивал на себя внимание защитников, освобождая пространство для партнеров.

После перерыва наш полузащитник стал заметно больше играть в середине поля, хотя схема «Монако» не поменялась, и Головин по-прежнему проводил много времени на левом краю. Из его зоны и пришел гол, хотя вряд ли Александр этому сильно рад. Дело в том, что уже через четверть часа «Монако» пропустил, причем дважды — гол «Лорьяна» разделили всего полторы минуты. Этот отрезок и стал ключевым во встрече — «Монако» не только упустил преимущество, но и едва не проиграл .

Головин не виноват ни в одном из пропущенных мячей. В первом случае он на угловом держал не того игрока, который забил, а во втором — произошла потеря и быстрая контратака «Лорьяна». Александр делал все, что было в его силах — он исполнил все четыре угловых «Монако». Во втором тайме после одной из его подач Дисаси попал в перекладину.

«Лорьян» — «Монако». Фото Global Look Press