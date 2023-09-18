«Петр Великий или Иван Грозный? Головин безраздельно царствует!» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Сегодня, 09:45
L'Equipe пишет, что «Монако», получив лидерство в счете, контролировал игру и был уверен в победе, однако монегаски обманулись в своем последнем действии. Выделяя эффектный гол Александра Головина, самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что красно-белые позволили сопернику не только отыграться на исходе компенсированного времени, но и пропустили самый быстрый гол сезона, когда секундомер отсчитал 1 минуту и 33 секунды.
Портал Maxifoot в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» полностью доминировал на поле и был близок к победе, однако «Лорьян» украл ее. Результат, впрочем, не отменил выбора лучшего игрока матча, которым признан получивший оценку 7,5 Головин. «Отличный экземпляр игры атакующего полузащитника «Монако». Сразу начав в правильном ритме, россиянин своими движениями доставил Калулу проблемы. Сыграл решающую роль, забив гол и сравняв счет после красивой комбинации. Он часто участвовал в лучших атаках своего клуба, сделав результативную передачу на Балогуна», — комментирует издание свой выбор.
По версии Get French Football news, в составе монегасков на семерку наиграли трое — Балогун, Фофана и Головин. Игра нашего легионера прокомментирована следующим образом: «После неудачного для своих стандартов начала сезона он добился успехов в последних двух играх. Его контроль мяча и завершение свидетельствовали об этом».
А сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, несмотря на результат, в традиционной рубрике Les Tops, les Flops расщедрился на три пункта топов вместо стандартных двух. Показательно, что там фигурирует главный тренер Ади Хюттер, а также Балогун и Головин.
«Петр Великий или Иван Грозный? Кто из царей лучше подходит для нашего наступления, тот Головин, который безраздельно царствует! Яркое выступление как слева в первом тайме, так и ближе к центру во втором. Он предвидит и видит конструкцию еще до того, как она существует. Наградил нас мастерским голом. После великолепной передачи Фофана россиянин в воздухе ласкает мяч правой (оставляя защитника позади) и инстинктивно бьет левой, чтобы обмануть Мвого. Приятного аппетита, господа!» — восторженно комментирует игру Головина администрация сайта.
В соцсетях болельщики «Монако», естественно, разочарованы результатом и пропущенным на восьмой добавленной минуте голом. Однако они воздают должное игре команды и персонально российского легионера.
«Отличный гол Головина!» — среагировал на успех полузащитника AsmHoddle.
«Спасибо, Голо! Именно за такие моменты мы любим футбол», — поддержал его scifo84.
«Блеск Головина!» — восхитился Abdullah_S_AZIZ.
«Царь Головин снова забивает! Как приятно видеть, как этот «Монако» играет в футбол!» — восторгается командой Monegask19.
«Когда представляешь дуэт Минамино — Головин и видишь рядом с ними Балогуна, результат неизбежен», — отметил успех американского новичка монегасков alpainafi.
«Сегодня «Монако» был не так убедителен, как в предыдущих матчах. Но Головин и Минамино по-прежнему великолепны», — поделился своим мнением gbelovai.
«Ади Хюттер заставил меня снова смотреть матчи «Монако». У нас очень хорошие игроки. Очень техничные Головин, Кайю Энрике, Вандерсон, Минамино, Закария и Синго. Нам еще не хватает опыта, но есть очень хорошие вещи», — сконцентрировался на позитиве Flx224.
«Нынешняя форма «Монако» сводится к тому, что Минамино и Головин ходят по воде. Они не продержатся весь сезон», — указал на зависимость команды от своих лидеров _Martiflash_.
«Футбольный лидер теперь с капитанской повязкой. Головин был, есть и будет топ-игроком», — подчеркнул MundoMonaco.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Лион
|5
|0
|2
|3
|3-10
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|2 : 2
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|0 : 0
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|0 : 0