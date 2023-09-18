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Сегодня, 09:45

«Петр Великий или Иван Грозный? Головин безраздельно царствует!» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лорьяна» (2:2).
Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

Сыграл решающую роль

L'Equipe пишет, что «Монако», получив лидерство в счете, контролировал игру и был уверен в победе, однако монегаски обманулись в своем последнем действии. Выделяя эффектный гол Александра Головина, самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что красно-белые позволили сопернику не только отыграться на исходе компенсированного времени, но и пропустили самый быстрый гол сезона, когда секундомер отсчитал 1 минуту и 33 секунды.

Портал Maxifoot в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» полностью доминировал на поле и был близок к победе, однако «Лорьян» украл ее. Результат, впрочем, не отменил выбора лучшего игрока матча, которым признан получивший оценку 7,5 Головин. «Отличный экземпляр игры атакующего полузащитника «Монако». Сразу начав в правильном ритме, россиянин своими движениями доставил Калулу проблемы. Сыграл решающую роль, забив гол и сравняв счет после красивой комбинации. Он часто участвовал в лучших атаках своего клуба, сделав результативную передачу на Балогуна», — комментирует издание свой выбор.

Александр Головин бьет по&nbsp;воротам &laquo;Лорьяна&raquo;. Головин после сборной: гол+пас, капитанская повязка. И шок «Монако» на 97-й минуте!

По версии Get French Football news, в составе монегасков на семерку наиграли трое — Балогун, Фофана и Головин. Игра нашего легионера прокомментирована следующим образом: «После неудачного для своих стандартов начала сезона он добился успехов в последних двух играх. Его контроль мяча и завершение свидетельствовали об этом».

А сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, несмотря на результат, в традиционной рубрике Les Tops, les Flops расщедрился на три пункта топов вместо стандартных двух. Показательно, что там фигурирует главный тренер Ади Хюттер, а также Балогун и Головин.

«Петр Великий или Иван Грозный? Кто из царей лучше подходит для нашего наступления, тот Головин, который безраздельно царствует! Яркое выступление как слева в первом тайме, так и ближе к центру во втором. Он предвидит и видит конструкцию еще до того, как она существует. Наградил нас мастерским голом. После великолепной передачи Фофана россиянин в воздухе ласкает мяч правой (оставляя защитника позади) и инстинктивно бьет левой, чтобы обмануть Мвого. Приятного аппетита, господа!» — восторженно комментирует игру Головина администрация сайта.

Александр Головин в матче против «Лорьяна» (2:2).
Фото AFP

Головин и Минамино ходят по воде

В соцсетях болельщики «Монако», естественно, разочарованы результатом и пропущенным на восьмой добавленной минуте голом. Однако они воздают должное игре команды и персонально российского легионера.

«Отличный гол Головина!» — среагировал на успех полузащитника AsmHoddle.

«Спасибо, Голо! Именно за такие моменты мы любим футбол», — поддержал его scifo84.

«Блеск Головина!» — восхитился Abdullah_S_AZIZ.

«Царь Головин снова забивает! Как приятно видеть, как этот «Монако» играет в футбол!» — восторгается командой Monegask19.

«Когда представляешь дуэт Минамино — Головин и видишь рядом с ними Балогуна, результат неизбежен», — отметил успех американского новичка монегасков alpainafi.

«Сегодня «Монако» был не так убедителен, как в предыдущих матчах. Но Головин и Минамино по-прежнему великолепны», — поделился своим мнением gbelovai.

«Ади Хюттер заставил меня снова смотреть матчи «Монако». У нас очень хорошие игроки. Очень техничные Головин, Кайю Энрике, Вандерсон, Минамино, Закария и Синго. Нам еще не хватает опыта, но есть очень хорошие вещи», — сконцентрировался на позитиве Flx224.

«Нынешняя форма «Монако» сводится к тому, что Минамино и Головин ходят по воде. Они не продержатся весь сезон», — указал на зависимость команды от своих лидеров _Martiflash_.

«Футбольный лидер теперь с капитанской повязкой. Головин был, есть и будет топ-игроком», — подчеркнул MundoMonaco.

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Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 0 : 0
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