«Петр Великий или Иван Грозный? Головин безраздельно царствует!» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лорьяна» (2:2).

Сыграл решающую роль

L'Equipe пишет, что «Монако», получив лидерство в счете, контролировал игру и был уверен в победе, однако монегаски обманулись в своем последнем действии. Выделяя эффектный гол Александра Головина, самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что красно-белые позволили сопернику не только отыграться на исходе компенсированного времени, но и пропустили самый быстрый гол сезона, когда секундомер отсчитал 1 минуту и 33 секунды.

Портал Maxifoot в своем обзоре матча констатирует, что «Монако» полностью доминировал на поле и был близок к победе, однако «Лорьян» украл ее. Результат, впрочем, не отменил выбора лучшего игрока матча, которым признан получивший оценку 7,5 Головин. «Отличный экземпляр игры атакующего полузащитника «Монако». Сразу начав в правильном ритме, россиянин своими движениями доставил Калулу проблемы. Сыграл решающую роль, забив гол и сравняв счет после красивой комбинации. Он часто участвовал в лучших атаках своего клуба, сделав результативную передачу на Балогуна», — комментирует издание свой выбор.

По версии Get French Football news, в составе монегасков на семерку наиграли трое — Балогун, Фофана и Головин. Игра нашего легионера прокомментирована следующим образом: «После неудачного для своих стандартов начала сезона он добился успехов в последних двух играх. Его контроль мяча и завершение свидетельствовали об этом».

А сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, несмотря на результат, в традиционной рубрике Les Tops, les Flops расщедрился на три пункта топов вместо стандартных двух. Показательно, что там фигурирует главный тренер Ади Хюттер, а также Балогун и Головин.

«Петр Великий или Иван Грозный? Кто из царей лучше подходит для нашего наступления, тот Головин, который безраздельно царствует! Яркое выступление как слева в первом тайме, так и ближе к центру во втором. Он предвидит и видит конструкцию еще до того, как она существует. Наградил нас мастерским голом. После великолепной передачи Фофана россиянин в воздухе ласкает мяч правой (оставляя защитника позади) и инстинктивно бьет левой, чтобы обмануть Мвого. Приятного аппетита, господа!» — восторженно комментирует игру Головина администрация сайта.

Александр Головин в матче против «Лорьяна» (2:2). Фото AFP

Головин и Минамино ходят по воде

В соцсетях болельщики «Монако», естественно, разочарованы результатом и пропущенным на восьмой добавленной минуте голом. Однако они воздают должное игре команды и персонально российского легионера.

«Отличный гол Головина!» — среагировал на успех полузащитника AsmHoddle.

«Спасибо, Голо! Именно за такие моменты мы любим футбол», — поддержал его scifo84.

«Блеск Головина!» — восхитился Abdullah_S_AZIZ.

«Царь Головин снова забивает! Как приятно видеть, как этот «Монако» играет в футбол!» — восторгается командой Monegask19.

«Когда представляешь дуэт Минамино — Головин и видишь рядом с ними Балогуна, результат неизбежен», — отметил успех американского новичка монегасков alpainafi.

«Сегодня «Монако» был не так убедителен, как в предыдущих матчах. Но Головин и Минамино по-прежнему великолепны», — поделился своим мнением gbelovai.

«Ади Хюттер заставил меня снова смотреть матчи «Монако». У нас очень хорошие игроки. Очень техничные Головин, Кайю Энрике, Вандерсон, Минамино, Закария и Синго. Нам еще не хватает опыта, но есть очень хорошие вещи», — сконцентрировался на позитиве Flx 224 .

«Нынешняя форма «Монако» сводится к тому, что Минамино и Головин ходят по воде. Они не продержатся весь сезон», — указал на зависимость команды от своих лидеров _Martiflash_.

«Футбольный лидер теперь с капитанской повязкой. Головин был, есть и будет топ-игроком», — подчеркнул MundoMonaco.