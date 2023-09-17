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Сегодня, 16:30

Головин после сборной: гол+пас, капитанская повязка. И шок «Монако» на 97-й минуте!

Головин забил и отдал пас в матче «Монако» и «Лорьяна» в чемпионате Франции
Андрей Кузичев
Корреспондент
Фото AFP
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Российский легионер стал самым ярким игроком монегасков, упустивших заслуженную победу.
Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 14:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
2:2
Монако

«Монако» сейчас привыкает ко многим вещам. К не самым приятным для клуба — вроде первого за несколько лет отсутствия в календаре еврокубков. К вызывающим гордость статусам самой результативной команды Европы и лидера лиги 1, который в пятницу получил подарок в виде домашнего поражения «ПСЖ» от «Ниццы». Наконец, к обратной стороне качественного состава, который прилично сокращается во время пауз на матчи сборных.

Разлетевшиеся по разным континентам игроки красно-белых в этот раз не заглянули только в Австралию. Головин, наконец-то сыгравший за национальную команду, побывал в Катаре. Закария, Фофана и Матазо проходили на отбор на взрослый и молодежный Евро. Камара, Якобс и Синго — на Кубок Африки. Вандерсон с Марипаном уже сражаются в южноамериканской квалификации ЧМ-2026, а недавний новичок Балогун отметился голом в сборной США.

«Игра после международного перерыва всегда таит в себе много опасностей», — не скрывал опасений главный тренер красно-белых Ади Хюттер, воздав при этом должное крепкому «Лорьяну». И действительно — наивно было смотреть на 11-ю позицию соперника, а также на тот факт, что в прошлом туре он получил 0:3 в Гавре, пропустив ключевой гол от Далера Кузяева. До той игры у «хеков» все было более чем прилично. Гостевая ничья с «ПСЖ», аналогичный результат с «Ниццей» и разгром крепкого «Лилля» (3:0).

Далер Кузяев. Кузяев зажигает в «Гавре». Забивает, набивает крутую статистику и купается в любви болельщиков

Но не настолько же все проблемно, чтобы пропускать на второй минуте! Причем максимально обидным образом. Потеря в центре, пас на ход, и Айегун умчался от имевшего фору Синго. А ведь был еще выпад номер два, по ходу которого 17-летний вундеркинд хозяев Крупи перебросил далеко выбежавшего Кена, но в этот раз Синго четко сыграл на подстраховке.

Парадоксальность заключалась в том, что происходило это на фоне почти бесконечного давления «Монако», важную роль в котором играл Головин. Для начала российский полузащитник едва не стал соавтором лучшего гола тура, однако после его длинного паса Бен Йеддер с лета направил мяч в сантиметрах от цели. А потом Александр записал на свой счет второй мяч в текущем сезоне. И как же эффектно все было сделано! Начиная с дриблинга Минамино в центре и заканчивая изящным «черпачком» в исполнении Фофана, после которого Головин технично поймал мяч в воздухе и вторым касанием пробил в верхний угол.

Потом, правда, «хеки» затянули лидера в вязкую позиционную игру, в которой было непросто реализовать даже двукратный перевес во владении мячом. Чтобы получить простор, пришлось ждать второго тайма, в начале которого Головин в штрафной покатил мяч на Фофана, а Мвого совершил спасительный для хозяев бросок в направлении дальнего угла. И тут же уже наш легионер неудачно подстроился под мяч на подборе при подаче углового.

Будучи одним из самых активных, Головин — пусть и временно — повысил свой статус на поле, получив капитанскую повязку от замененного Бен Йеддера. Вроде формальность, а по факту — дополнительная ответственность, которая Александра совсем не тяготила. Напротив, классно разобравшийся с защитником и прошивший вратаря выстрелом в ближний угол Балогун получил мяч именно от российского полузащитника.

Победа была в руках. Даже легкие намеки на то, что «Лорьян» сможет отыграться, не проглядывались. Тем большим был шок монегасков на седьмой добавленной минуте. Банальный заброс, не менее банальная скидка, и Фавр ударом из центра штрафной лишил «Монако» двух очков. Шок. Но первое место остается за командой из княжества. «Марсель» сможет обойти ее только в случае победы над «Тулузой» с разгромным счетом.

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Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
6
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
7
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
8
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
9
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
10
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
11
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
12
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
13
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
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