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«Сафонов помог нам добиться численного превосходства». Энрике и болельщики «ПСЖ» в восторге от первого «сухаря» россиянина

Болельщики «ПСЖ» в восторге от первого сухого матча Сафонова в лиге 1
Артемий Кутейников
Корреспондент
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отражает удар в матче против «Ланса» (1:0) 2 ноября 2024 года
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отражает удар в матче против «Ланса» (1:0) 2 ноября 2024 года.
Фото Global Look Press
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Скоро задвинет Доннарумму?

Матвей Сафонов провел первый сухой матч в чемпионате Франции — 2 ноября не пропустил от «Ланса» (1:0) в игре 10-го тура лиги 1. После финального свистка российского голкипера хвалили главный тренер парижан Луис Энрике и болельщики клуба.

Франция. Лига 1. 10-й тур
02 нояб, 19:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:0
Ланс

Как прошла игра

Матвей достаточно неожиданно появился в стартовом составе — номинально основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма был здоров, так что выбор россиянина оказался тренерским решением Энрике. В первом тайме «Ланс» навязывал борьбу и даже нанес два удара в створ, с которыми Сафонов уверенно справился. Однако вскоре после перерыва команда осталась в меньшинстве — работы у вратаря «ПСЖ» стало совсем мало.

В первом тайме Матвей часто играл ногами — в стартовых 45 минутах даже вошел в топ-5 самых пасующих футболистов матча с 32 передачами. В целом Сафонов действовал спокойно, несмотря на очень высокий прессинг соперника. Не допустил ни одной ошибки и несколько раз неплохо находил партнеров у центрального круга. Россиянин закончил игру с 73-процентной точностью передач.

Как отреагировал Энрике

Испанец оценил спокойствие россиянина и его игру ногами, которая несколько раз позволила «ПСЖ» сохранить владение под давлением соперника.

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», единственный свободный игрок в данном случае — вратарь. Мне нравится видеть, что футболисты готовы. И я думаю, Сафонов помог нам добиться определенного численного превосходства, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой.

Голкипер &laquo;ПСЖ&raquo; Матвей Сафонов (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. У Сафонова — первый «сухарь» в лиге 1. «Ланс» активно прессинговал, но сам помог «ПСЖ»

Численное преимущество возникает, когда соперник оказывает сильный прессинг на чужой половине поля. Но он должен атаковать вратаря, и это позволяет одному полевому игроку освободиться. В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить гол. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Иногда нужно действовать немного аккуратнее, и не имеет большого значения, получит нападающий мяч или нет. Но Сафонов — очень разносторонний футболист, и я думаю, мы действовали очень хорошо в тех сложных ситуациях. Играет ли он ногами лучше, чем Доннарумма? Я этого не говорил», — отметил Энрике на пресс-конференции после игры.

Что пишут в соцсетях

Болельщики «ПСЖ» гораздо эмоциональнее отреагировали на успешные действия Сафонова. По мнению многих из них, россиянин уже готов к тому, чтобы вытеснить Доннарумму из основного состава. Как и Энрике, они отметили его хладнокровие. Правда, часть фанатов все же не считает Матвея сильнейшим вратарем парижан, а кто-то по-прежнему ждет в воротах Арнау Тенаса.

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый «сухарь» в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна

Комментарии фанатов:

khalpsg89 j'ai saute: «Сафонов в воротах против «Атлетико»? Доннарумма плохо сыграл в каждом матче Лиги чемпионов»;

DaBear: «У меня такое впечатление, что я не видел тех же матчей, что и некоторые «болельщики». Разве тренер не прав? Сколько раз сегодня коснулся мяча Сафонов? В игре ногами он гораздо более обнадеживает, чем Доннарумма»;

Badou: «Мне нравится его игра ногами. Но надо увидеть Сафонова в бою с серьезным соперником».

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Сафонов выйдет в старте против «Атлетико»?

По информации авторитетного издания L'Equipe, Луис Энрике уже несколько недель раздумывает над изменением иерархии вратарей в клубе и, возможно, на игру общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» вновь выберет Сафонова. Встреча состоится в среду, 6 ноября, и начнется в 23.00 мск.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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