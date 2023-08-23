Мбаппе рискует повторить судьбу Анелька. Николя мог стать великим, но ошибся с планированием карьеры

Между французскими нападающими просматриваются схожие черты.

Зимой 1997-го «Арсенал» отстегнул 760 тысяч евро за 17-летнего пацана из «ПСЖ». Казалось, что Арсен Венгер совсем обезумел: тренер провел в команде всего несколько месяцев и первым трансфером выбрал неизвестного мальчишку. Но на стыке тысячелетий французский тренер еще не потерял чутье на таланты и за гроши выковырил из Парижа одного из лучших проспектов поколения.

Николя Анелька за почти 20 лет карьеры сменил более 10 клубов и нигде не оставил по-настоящему значимого наследия. Нападающий разменивал кошмарные сезоны на несколько успешных, но не реализовал потенциал полностью. При этом Кочевник значительно повлиял на АПЛ — лигу, где он провел самую заметную часть карьеры.

Как Анелька изменил чемпионат Англии?

Француз приземлился в Англии в 17 лет и имел огромный потенциал. Покупка за жалкие 760 тысяч евро казалась огромным успехом «Арсенала». «Мы говорим об одном из величайших нападающих в истории. У него был дар. Между тем, что люди думают о Нико, и самим Нико есть огромная разница», — так Тьерри Анри описал друга и бывшего партнера по сборной Франции.

Николя Анелька и Арсен Венгер. Фото Getty Images

Но по завершении карьеры Анелька запомнился футбольным кочевником, а не одним из лучших нападающих поколения. Форвард был востребован в АПЛ и в общей сложности провел там 15 сезонов за шесть разных клубов. Самый яркий отрезок прошел в «Челси»: за пять лет Николя выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок Англии, а также добрел до финала Лиги чемпионов. В кампании-2008/09 он единственный раз в карьере стал лучшим бомбардиром АПЛ (19 мячей) и во второй раз попал в символическую сборную года.

«Он фантастический нападающий, у него отличные данные и есть все: хороший прыжок, технические качества, он фантастически бьет и очень хорошо двигается на поле. Анелька отличный игрок. Люди должны придавать ему больше значения», — оценивал футболиста тренировавший его в «Челси» Карло Анчелотти.

Но люди вокруг как будто не воспринимали Николя всерьез: братья-агенты постоянно направляли футболиста за деньгами, а сам он тусовался и выдавал мощные скандалы — из-за одного из них даже лишился карьеры в сборной. При этом Николя повлиял на самую богатую лигу мира еще 18-летним сопляком.

Журналист Майкл Кокс в книге «The Mixer. История тактик Английской премьер-лиги от Фергюсона до Гвардиолы» описал эффект, который француз придал английскому футболу. «Николя Анелька, который стал значимым игроком в тактической эволюции премьер-лиги», — охарактеризовал нападающего Кокс.

В первый сезон в «Арсенале» (1996/97) Николя почти не играл (четыре матча в АПЛ) и со злости даже планировал уйти. Но Арсен убедил 18-летнего форварда в необходимости остаться, и следующие два года парень плодотворно провел на «Хайбери» — только в чемпионате за это время один из самых молодых форвардов лиги настрелял 23+11 по системе «гол+пас».

«Наиболее революционными личностями были два вундеркинда-подростка: Николя Анелька из «Арсенала» и Майкл Оуэн из «Ливерпуля». Сходство между Анелька и Оуэном поразительно. Оба родились в 1979 году, дебютировали во второй половине сезона-1996/97, прежде чем серьезно заиграть в сезоне-1997/98. В том году Анелька завоевал титул с «Арсеналом», а Оуэн выиграл «Золотую бутсу» и стал лучшим молодым игроком года по версии PFA. В следующем сезоне Оуэн сохранил за собой «Золотую бутсу», а Анелька финишировал с отставанием всего в один гол и сменил Оуэна в звании лучшего молодого игрока — хотя своим поведением вызывал споры, посещая ночные клубы.

Анелька и Оуэн были спринтерами, способными забивать. В эпоху, когда центральные защитники были созданы для сражения в воздухе, они забивали легкие голы, пользуясь их медлительностью. Анелька обладал замечательным талантом и мог похвастаться сенсационным сочетанием скорости, хитрости и хладнокровия при выходе один на один с вратарем. В условиях премьер-лиги француз был предшественником соотечественника Тьерри Анри — более знаменитого игрока, который стал источником вдохновения для Тео Уолкотта, Дэниэла Старриджа, Дэнни Уэлбека и Антони Марсьяля. Этот образ молниеносного нападающего восходит к Анелька", — так Кокс описал влияние Николя на английский футбол.

Но Анелька не запомнили так, как Анри. Тьерри вошел в историю, хотя дорогу для форвардов подобного плана открыл Николя. Сейчас ни один клуб премьер-лиги не обходится без скоростного нападающего, способного убегать от любой оппозиции.

Николя Анелька. Фото Getty Images

Почему Анелька не реализовал талант?

Молодой Николя — хрестоматия по ошибочному планированию карьеры. Француз доверил агентские полномочия братьям Клоду и Дидье, для которых бесконечные трансферы родственника были только на пользу. Вероятно, главной ошибкой в карьере Анелька оказался уход из «Арсенала», где нападающий беспрерывно прогрессировал.

«Он слишком рано сбежал с корабля. Если бы Николя остался еще на пару лет, он постоянно развивался бы в «Арсенале». Это могло принести ему пользу и действительно отполировать его игру. Я бы хотел, чтобы он остался. У него был невероятный талант. Возможно, было бы лучше, если б он сосредоточился на футболе и не беспокоился обо всем остальном», — рассуждал бывший защитник «канониров» Найджел Уинтерберн.

В 20 лет француз оказался под давлением журналистов, звездного статуса и 35 миллионов евро, за которые «Реал» купил Николя у «Арсенала». Вдобавок ему завернули мощных конкурентов — Рауля и Фернандо Морьентеса, которые уже не первый год забивали за бланкос. Спустя годы и сам Анелька признал год в «Реале» самым морально сложным периодом карьеры.

«После пресс-конференции я пошел в раздевалку. Пришел первым, сел, но ко мне подходили игроки и говорили: «Это мое место». Я говорил: «Ой, извини. Могу ли я здесь присесть?», а затем подходил другой игрок и говорил: «Это мое место». Это происходило, наверное, раз 20. Я просто подумал: «Что я здесь делаю? Атмосфера очень враждебная». То, что я пережил в тот день, было только началом кошмара.

Нужно было принести жертвы, но я был слишком молод, чтобы это понять. Было так много давления. Я был в прессе каждый день. На поле дела обстояли не очень хорошо. У меня не могло быть личной жизни. Я ничего не мог сделать. Тебе 20, ты не можешь ходить по улице. Обо всем, что ты делаешь, говорят, обо всем, что ты покупаешь, на следующий день пишут в газетах", — рефлексировал футболист.

Дорогой новичок стартовал с пятимесячной безголевой серии, а после показал сложный характер. Николя не справлялся с давлением и просто перестал ходить на тренировки — в ответ клуб отстранил его на 45 дней и наградил безумным штрафом в 350 тысяч евро. Президент «Реала» Лоренцо Санс назвал новичка «больным на голову», а сам Анелька свалил поправлять менталку в родной пригород Парижа.

Николя Анелька в «Реале». Фото Global Look Press

Несколько лет француз оправлялся от мадридского кошмара и в 2002-м получил второй шанс в любимой АПЛ. «Ливерпуль» взял парня в полугодичную аренду из «ПСЖ». За 22 матча в красной футболке во всех турнирах Анелька настрелял приемлемые 5+3 и наконец почувствовал себя в домашней атмосфере. Но тренер Жерар Улье отказался от соотечественника: выбрал более дешевого и менее характерного Эль-Хаджи Диуфа, который только что сверкнул на чемпионате мира.

«Это мое самое большое сожаление в карьере, — вспоминал Анелька. — Все было идеально! Мне понравилось все в клубе. У меня были потрясающие отношения с фанатами. Я любил их и думаю, что это было взаимно. Хотел подписать контракт с первой минуты. Конечно, вопрос о постоянном переезде обсуждался с первого дня моего вступления в клуб».

В итоге Анелька оказался в «Ман Сити», где мгновенно начал много забивать и за два года в АПЛ настрелял 30 мячей. Зимой 2005 года он неожиданно слинял в «Фенербахче», хотя однозначно мог рассчитывать на топ-клуб. Но француз уехал не по футбольным причинам: ему как мусульманину было очень тяжело играть во время Рамадана, к тому же в Англии не хватало халяльной еды. Поэтому выбор пал на исламскую Турцию.

В итоге следующий большой клуб в карьере француза случился только в 2008-м: уже 29-летний страйкер получил шанс в «Челси». В составе лондонцев Анелька провел самый стабильный отрезок карьеры: он радовал «Стэмфорд Бридж» на протяжении четырех лет и уже в первой полноценной кампании в синей футболке стал лучшим бомбардиром АПЛ.

После Николя сменил еще четыре клуба: заехал в Китай и Индию и незаметно завязал в 2016 году. Карьера француза явно могла сложиться намного успешнее, но после ярчайшего начала последовала лишь короткая вспышка в 30-летнем возрасте. «Мое самое большое сожаление и стыд заключается в том, что Анелька ушел. Он мог стать особенным», — сокрушался Арсен Венгер.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

На Анелька похож главный талант французского футбола

Карьера Анелька провоцирует аналогии с тем, как развивается путь современной французской звезды. Трансфер в «Реал» сломал Николя карьеру, а одной из решающих причин переезда в Мадрид оказались деньги. Для Мбаппе же переезд в Мадрид — необходимая часть дальнейшего развития. Килиан — чемпион мира, но на клубном уровне он локальный герой чемпионата Франции. В Лиге чемпионов добиться успеха с «ПСЖ» крайне сложно.

Француз уже не в первый раз отказывается от трансфера в «Реал» ради «ПСЖ», где он вряд ли выйдет на новый уровень. При этом в декабре нападающему будет уже 25 лет, а он так и не решился на переезд из родной Франции. Вдобавок дела Килиана тоже ведут родственники: в случае Анелька это помешало грамотному планированию карьеры. Справится ли Килиан и не повторит ли путь предшественника, которому также прочили великую карьеру?