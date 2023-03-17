0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:00

Месси и «Барселона». В «ПСЖ» все сложно и шансы на возвращение растут?

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В карьере аргентинской звезды возможны крутые повороты.

Новый поворот?

Вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону» — 60 процентов. Признаться, обсуждая эту новость с коллегой сразу после ее появления, обменялись однотипными шутками. А что будет дальше — 58 или 63,5? Хайпа вокруг любой новости о великом аргентинце масса, однако в данном случае есть повод как минимум призадуматься.

Аргументы? Прежде всего — источник информации. Ее выдал близкий к каталонскому клубу инсайдер Жерар Ромеро. Помнится, именно он сообщил о переходе Месси в «ПСЖ», и он же в конце января заявил, что Лео не останется в Париже. Тогда данную информацию опровергли, но с тех пор многое поменялось. Во Франции снова пошли слухи о желании парижан избавиться летом от Неймара, чего его друг Лео не понимает, а вылет из Лиги чемпионов может стать катализатором перестройки парижского суперклуба.

Так, относительно Месси и его нового контракта появилась информация о корректировке позиции клуба. Якобы «ПСЖ» по-прежнему настроен на продление соглашения, однако не любой ценой. И уже не один источник сообщал о разногласиях сторон не только по срокам контракта, но и по зарплате. В частности, Le Pasrisen еще в конце февраля писал, что Лео в статусе лучшего игрока победного ЧМ-2022 не готов идти на понижение и хочет сохранить нынешний уровень доходов.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko

Лионель Месси. «ПСЖ» с Месси и Мбаппе снова опозорился. Шейхам пора избавляться от звезд

А это — 38 миллионов евро в год после вычета налогов (плюс помним о высоченных французских налогах). Между тем в клубе существует мнение, что оклад аргентинца, с которым команда дважды вылетела в первом раунде плей-офф ЛЧ, лучше направить на новых футболистов. Из ветеранов же ближе всех к продлению соглашения находится Маркиньюс, почти согласовавший все условия рассчитанного до 2027 года договора. Отыгравшего в Париже девять лет бразильца точно все устраивает, тогда как у Месси есть сомнения в перспективах «ПСЖ».

Фото Global Look Press

Саудовская Аравия и США

Масла в огонь подлили недавние перемещения по миру Хорхе Месси. Первым пунктом маршрута значился Эр-Рияд, что мгновенно подняло уже не новую тему о приглашении аргентинца в «Аль-Хиляль». Всем же хочется, чтобы Лео и Криштиану Роналду снова стали соперниками! Так что поездка отца Месси в Саудовскую Аравию породила волну слухов, включая желание аргентинца получить контракт уровня своего вечного португальского антагониста на 220 миллионов евро.

На деле же все оказалось банальнее. Месси-старший приезжал в столицу саудовского королевства для обсуждения коммерческих вопросов, в том числе открытия футбольных школ. А если вспомнить, что Лео является послом Саудовской Аравии в области туризма, в данном визите можно было вообще не искать второе дно. Другое дело — визит отца футболиста в Барселону. Уже второй с тех пор, как состоялась встреча с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

Лионель Месси и&nbsp;его брат Матиас. Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности

Правда, прокомментировав ее недавно, босс каталонцев заявил: «Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022. Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси, который очень любит «Барсу». Я не хочу говорить об игроке другого клуба, в том числе из-за уважения к Лео. В случае с Месси дело не в деньгах — мы говорим о признательности».

То есть, как и сообщали вопреки всем слухам из Каталонии аргентинские СМИ, речь прежде всего шла об организации прощального матча великого мастера, который хотят приурочить к 125-летию клуба и провести его на «Камп Ноу» в 2024 году. Это событие, кстати, породило невероятный слух, согласно которому сине-гранатовые, как в свое время с Дани Алвесом, предложат Месси скромную зарплату порядка 200 тысяч в год, но отдадут ему всю выручку от юбилейной игры. А это — по предварительным расчетам — порядка 100 миллионов евро.

Пока больше похоже на бред, но «Барса» в эпоху кризиса научилась проворачивать и не такие трюки. И на них готовы не только сине-гранатовые, но и MLS. «Если мы хотим убедить Месси и его семью, то должны быть финансово гибкими и творческими», — заметил глава лиги Дон Гарбер. Его цитата появилась на фоне слухов о планах лиги предложить Лео ту же схему, что и с Дэвидом Бекхэмом. То есть дать не только большой контракт в принадлежащем англичанину «Интер Майами», но и возможность в перспективе всего за 25 миллионов долларов запустить свой клуб.

Фото Global Look Press

Уравнение со многими неизвестными

Впрочем, все знают о позиции Месси — играть в европейском топ-клубе до Кубка Америки-2024. Так что вернемся к «Барселоне». Как утверждает рассказавшее об американском плане издание Ole, возвращение Месси в столицу Каталонии маловероятно из-за былых обид и проблем сине-гранатовых с ФФП. Так что прямо сейчас на столе только предложение от «ПСЖ». Однако уже упоминавшийся Ромеро уверяет: юристы игрока и сине-гранатовых изучают возможность подписания Месси на условиях, которые позволят зарегистрировать контракт, не нарвавшись на отказ ла лиги.

Для этого клуб готов расчистить платежную ведомость. Первый кандидат на выход — так и не раскрывшийся в полной мере после трансфера из «Манчестер Сити» Ферран Торрес, которого хочет приобрести «Атлетико». Вписываются в стратегию сокращения расходов и переговоры о новом контракте Бускетса. По информации Фабрицио Романо, ветеран готов отказаться от планов по переезду в Америку и пойти на более чем двукратное сокращение своей 30-миллионной зарплаты. Причем много говорят о желании Бускетса снова сыграть с Месси, что возможно как при переезде двух ветеранов в MLS, так и при возвращении Лео в Испанию.

Жоан Лапорта. Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

Правда, надо учитывать ожидающийся трансфер Бернарду Силвы, о котором «Барса» договорилась и с игроком, и с «Ман Сити». А есть еще и сообщения о контактах с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом. Но найти на них деньги может помочь ситуация с Ансу Фати. Окружение игрока считает, что тот после серии травм может вернуться на свой лучший уровень только при наличии постоянной игровой практики. А так как ее никто не гарантирует, агент игрока Жорже Мендеш уже зондирует почву на предмет переезда своего клиента в АПЛ. Плюс в Англию может перебраться имеющий несколько реальных предложений Кессье, что весьма реально при твердом намерении Френки де Йонга не менять клуб.

В общем, летом «Барса» снова будет складывать пазл повышенной сложности. Найдется ли в нем место для Месси — пока загадка. Но так как стороны продолжают общаться, красивая история с возвращением звезды уже не кажется невероятной.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с «ПСЖ»
Месси готов перейти в Саудовскую Аравию, если будет зарабатывать больше Роналду
Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен
Источник: Месси ведет переговоры только с «ПСЖ»
Журналист ESPN Эдуль: Месси хочет вернуться в «Барселону», но руководство клуба бездействует
Месси настроен остаться в «ПСЖ» и не готов рассматривать другие варианты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный хейтер Месси — экс-игрок, которого Зидан называл своим наследником. Кто такой Жером Ротен