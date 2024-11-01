«Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает

Неудачная серия монегасков продолжается.

Если в Лиге чемпионов у «Монако» все замечательно, то в национальном первенстве монегаски в последних турах притормозили и лишились лидерства. Причем что против «Лилля» (0:0), что с «Ниццей» (1:2) красно-белые оставались в меньшинстве. А еще — кроме дисквалифицированных Тезе и Вандерсона — Ади Хюттер не мог рассчитывать на Закарию. Капитан почувствовал дискомфорт на разминке перед дерби Лазурного берега и пока не восстановился, но если в Ницце экстренную замену провели строго по позиции (вышел Магасса), то в пятницу было принято редкое для нынешнего сезона решение — вернуться к классическим для команды 4-2-2-2. Александр Головин отправился в опорную зона на помощь Камара, а ближе к атаке играли Минамино и признанный лучшим футболистом октября Аклиуш.

И уже не в первый раз приходится констатировать, что с нынешним подбором игроков старые рецепты не слишком действенны. Аналогов Бен Йеддера в атаке нет, а все нападающие — Эмболо, Иленикена и травмированный сейчас Балогун — стилистически похожи. За весь первый тайм у «Монако» не было ни одного очевидного момента для взятия ворот. Территориальное преимущество и перспективные подходы присутствовали, но не более. Например, попытка Головина атаковать из-за штрафной принесла лишь угловой и внеплановую паузу в игре, так как мяч попал сопернику в голову, и тот оказался в нокдауне. А в эпизоде, где Головину не удалось зацепиться за мяч в центре поля, началась контратака «Анже», которая увенчалась выстрелом в верхний угол от бывшего игрока «Монако» Аулу. Летом 2018-го его, кстати, покупали вместе с Головиным.

И ведь не скажешь, что это было стечение обстоятельств. Гости в атаке смотрелись даже ярче и совсем не напоминали команду, которая находится рядом с зоной стыков. Между тем Хюттер накануне своего 50-го матча во главе красно-белых отмечал качественную игру соперника и прогресс «Анже» в результатах. Гостевые ничьи в Тулузе (1:1) и Марселе (1:1) в этом плане показательны даже больше, чем добытая неделю назад первая в сезоне победа над «Сент-Этьеном» (4:2). А еще официальный сайт «Монако» привел статистику Opta, согласно которой княжеская команда на пару с «Анже» — команды, который вступают в единоборства чаще всех в лиге 1.

Такуми Минамино (№18) Ибрагима Ньян (№7) и Александр Головин. Фото AFP

То есть изначально было ясно — легкой жизни не будет. А так как первый тайм прошел по максимально неудачному сценарию, уже в перерыве Хюттер поменял растворившегося на поле Иленикену на третьего атакующего полузащитника Бен Сегира. По сути, иных резервов у хозяев просто не было, а вторую замену провели уже в концовке, когда хозяева пошли ва-банк, и на поле появился 18-летний Буабре. Для юноши, который играл в этом сезоне в юношеской Лиге УЕФА, это был дебют на таком уровне.

Похоже, в этот момент у Хюттера окончательно пропала вера в продление результативной серии Эмболо. Забивший в двух матчах подряд швейцарец испортил два отличных момента, атакуя с линии площади ворот. В первом случае Фофана сумел отразить его удар ногой. Во втором — после комбинации с участием Головина и Минамино — дело обернулось тем, что мяч полетел куда-то в сторону от ворот. В целом же игра вторые 45 минут шла на одной части поля, а Головин, действуя ближе к атаке, показал, что там он гораздо эффективнее.

Еще одним запоминающимся действием россиянина стал пас в штрафную, где Бен Сегир не смог пройти двух защитников и тщетно надеялся на то, что его падение принесет хозяевам спасительный пенальти. А на последней добавленной минуте защитники «Анже» в одной атаке заблокировали удары Минамино и Головина из штрафной. Маловато, чтобы оправдать слова главного тренера, который говорил: команда должна показать, что она вернулась.

Кадровый кризис «Монако» вылился в кризис игровой. В пятницу прервались сразу две серии монегасков — из одиннадцати беспроигрышных встреч на «Луи II» и из семи побед над «Анже», который совсем не безнадежен. Теперь «ПСЖ» может уйти в отрыв на шесть очков, а «Марсель» и «Лилль» — сравняться с монегасками.