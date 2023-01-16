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Сегодня, 08:40

«Головин незаменим для «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Виссам Бен Йеддер (слева) и Александр Головин.
Фото Global Look Press
Крепин Диатта и Александр Головин.
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Аяччо» (7:1).
Франция. Лига 1. 19-й тур
15 янв, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
7:1
Аяччо

Фестиваль «Монако»

L'Equipe в своем обзоре игры отмечает важность победы «Монако», который пережил унизительный вылет из Кубка Франции и потерял очки в игре против «Лорьяна» (2:2). А герой вечера, естественно, Бен Йеддер. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, этот форвард больше не является стопроцентным игроком основного состава, но остается невероятным финишером. Для хет-трика ему потребовалось всего 14 минут, что принесло форварду оценку в 8 баллов. Что касается Головина, то в обзоре отмечена роль полузащитника в двух голевых комбинациях.

Портал Maxifoot третий раз подряд не посвятил матчу «Монако» отдельный текст. Игра монегасков снова в дайджесте главных событий дня. В коротком комментарии футбол в исполнении команды из княжества сравнили с фестивалем. Также отмечено, что красно-белые временно — до сенсационной победы «Ренна» над «ПСЖ» — поднялись на четвертое место и по-прежнему отстают от идущего третьим «Марселя» на пять очков.

Сайт Get French Football News расщедрился на девятку для Бен Йеддера. Восьмеркой оценили вечно критикуемого Диатта, а Головин вместе с Дисаси, Бен Сегиром и Вандерсоном наиграл на семерку. Такую же оценку нашему легионеру выставил и портал Homme du Match, написав: «Организатор монегасского катка. Его дуэт слева с Кайю Энрике вызвал у корсиканских защитников головокружение. Автор своего шестого ассиста в этом сезоне. Он незаменим для «Монако».

Monaco Tribune в своем материале пишет, что монегаски после двух игр без побед подняли голову самым красивым образом, и напоминает: прошлый раз красно-белые забивали в лиге 1 семь мячей в 2016-м году. Ну а главный герой и по версии данного издания очевиден. Тем более, Бен Йеддер оформил уже второй хет-трик в нынешнем сезоне.

Александр Головин с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Аяччо&raquo;. Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая

Сплошные топы

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr по случаю удивительного разгрома изменил название своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops, исключив из нее провалы. В топах же три пункта вместо двух. Это Бен Йеддер, Диатта и цельная игра всей команды, хотя в тексте иронично отмечено, что кто-то обязательно отметит слабость «Аяччо» и грубую ошибку в случае с пропущенным «Монако» голом.

«Великолепный экшен — пас Головина», — восхитился моментом в игре российского футболиста болельщик под ником АrxTarpeiaASM.

«Головин из «Монако» — хороший игрок. Пришлите скаутов посмотреть за ним», — дал совет другим клубам VivahRonaldo.

Крепин Диатта и Александр Головин. Фото AFP
Крепин Диатта и Александр Головин.
Фото AFP

«Хочу сказать, что Головин проводит первую половину сезона на очень высоком уровне. До этого он был чаше средним, иногда хорошим. И он часто травмировался», — отметил стабильность нашего легионера RJdn_.

«Здоровый Головин великолепен. Он восстановил отличный уровень 2018 года и делает разницу в «Монако». Россиянин без травм — отличный плеймейкер», — отметил игру Александра вспомнивший чемпионат мира в России papodefut1.

В общем — все поклонники «Монако» в восторге, но они уже смотрят вперед на две недели. Из-за вылета из Кубка Франции у монегасков будет пятнадцать дней на подготовку к, возможно, ключевой игре сезона против «Марселя». Сейчас именно эта команда замыкает лигочемпионскую тройку и опережает «Монако» на пять очков.

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Аяччо
ФК Монако
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Головин и «Монако» беспощадны: раздавили аутсайдера 7:1. У нашего хавбека — голевая