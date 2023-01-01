Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Российский легионер снова стал героем победного для монегасков матча.

Зимний чемпионат мира в Катаре перекроил календарь национальных чемпионатов в Европе, и теперь Франция знакомится с английской традицией играть в католическое Рождество и на Новый год. Впрочем, главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед возобновлением турнира напомнил, что для него подобное расписание знакомо еще со времен Бельгии, как и методы подготовки к таким играм. Так что победу монегасков над «Осером» можно было в какой-то степени объяснить опытом тренерского штаба.

Но все же у болельщиков красно-белых было много вопросов к решениям Клемана, и волевой выигрыш у аутсайдера многие восприняли как рождественское чудо. А его творцами назвали перевернувших игру джокеров — Александра Головина и 17-летнего вундеркинда Бен Сегира. И оба, естественно, встретили 2023 год в стартовом составе. Как и вице-чемпионы мира Дисаси и Фофана, а также не игравшие в прошлом туре Диатта и Кайю Энрике.

С таким, почти идеальным сочетанием игроков ход встречи с находящимся в зоне вылета «Брестом» получался предсказуемым. Аутсайдер за первые 45 минут нанес всего один ничем не примечательный удар, тогда как «Монако» довел до логического завершения 12 атак. Тем удивительнее были светившиеся к перерыву нули на табло непривычно тихого даже по меркам княжества стадиона «Луи II».

Футболисты «Монако». Фото AFP

Самыми невезучими игроками первого тайма можно было назвать Диатта и Бен Сегира. Сенегальский вингер трижды атаковал ворота со «второго этажа», но никак не мог поставить в тупик Бизота. А Бен Сегир, преуспев на подборе, испортил потенциальный шедевр, когда, исполнив финт Зидана, усадил на газон двух защитников, но с нескольких метров запустил мяч выше ворот.

Впрочем, на невезение мог сетовать и попавший в штангу Камара. Что до Головина, то наш легионер смотрелся весьма активно. Запомнился, в частности, его эффектный пас пяткой под удар выстрелившему над перекладиной Бен Сегиру. Да и сам Головин мог забить. В штрафной Александр резко сместился в центр, однако чуть недокрутил мяч в дальний угол.

И не зря Клеман в перерыве не стал ничего менять, логично посчитав, что качество игры обязательно принесет результат. А то, что не удавалось в куда более очевидных ситуациях одноклубникам, сделал Головин. Принял мяч у радиуса штрафной, ложными движениями заставил своего опекуна растянуться на газоне и эффектно пробил в верхний угол. Похоже, Александр в этом сезоне решил поставить результативные удары с дальней дистанции на поток.

И если так пойдет и дальше, российский легионер вполне может обновить персональный рекорд сезонной результативности. Сейчас на счету Головина четыре мяча, что всего на один меньше, чем в чемпионате-2020/21. Те же пять голов он забил и в последнем для себя российском первенстве перед отъездом во Францию.

Сейчас же 26-летний полузащитник проводит свой лучший спортивный год в Европе, а его влияние на игру «Монако» никогда не было столь сильным. В последних пяти играх лиги 1 — с тремя голами и двумя результативными передачами — визуальные впечатления подкрепляются еще и цифрами. Да и с дисциплиной стало лучше. Желтая карточка, после получения которой Головина поменяли на 79-й минуте, стала лишь второй в текущем турнире.

Но вряд ли Клеман пытался в этот момент исключить риск удаления. Скорее тренер предпочел поберечь Головина, который чуть захромал после жесткого стыка. Тем более впереди у «Монако» еще один насыщенный отрезок с тремя играми в чемпионате и Кубке Франции за девять дней. В этот же раз отстоять добытое нашим легионером преимущество помогла реакция Нюбеля и выручившая вратаря в концовке перекладина. После двух побед команда из княжества закрепилась в еврокубковой пятерке.