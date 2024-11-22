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22 ноября, 23:30

Конец засухи! Головин забил за «Монако» впервые с февраля

Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты «Монако» поздравляют Александра Головина с голом в ворота «Бреста» (3:2) 22 ноября 2024 года.
Фото AFP
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Российский легионер помог монегаскам обыграть «Брест».
Франция. Лига 1. 12-й тур
22 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:2
Брест

К 12-му туру чемпионата Франции в активе Александра Головина не было ни одного результативного действия. Удивительные показатели с учетом статуса игрока, который осенью подписал с «Монако» новый контракт. Но, по большому счету, причины лежат на поверхности, о чем говорили те, кто знает о возможностях полузащитника и его состоянии лучше других.

«Основной причиной его трудностей может быть травма на предсезонке, но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму», — делился в конце октября своим мнение главный тренер монегасков Ади Хюттер. И это еще австрийский специалист не вспоминал о повреждении в концовке прошлого чемпионата, из-за чего пауза между официальными матчами с участием Головина составила пять (!) месяцев.

Александр Головин (слева) и&nbsp;Сэмюэл Айлинг-Джуниор. Если Головин продолжит так играть, сядет в запас. «Монако» победил «Болонью», но россиянин опять потерялся

А за это время еще и серьезно прибавили два главных молодых таланта княжеского клуба — Бен Сегир и Аклиуш. Конкуренция усилилась, и чтобы понять, насколько они хороши, достаточно посмотреть, как два монегаска организовали первый гол в ворота «Бреста». Оборону команды, которая поражает игрой и результатами в дебютной для себя Лиге чемпионов, но в национальном первенстве опустилась во вторую половину таблицы, Бен Сегир с Аклиушем прошли в две передачи. Словно в футбольном симуляторе на низком уровне сложности.

Вместе с тем у Головина в этом сезоне сложность как будто выкрутили на максимум, и всех деталей мы просто не знаем. Постоянные смены позиций со всеми вытекающими — от адаптации до более оборонительных ролей со значительными объемами черновой работы — это все на поверхности. А некоторые нюансы во время объявления состава сборной России на ноябрьские матчи раскрыл Валерий Карпин.

«Он приезжал на октябрьской сбор после непростой травмы голеностопа. Тогда он продолжал испытывать неприятные ощущения и весь последний месяц играет за «Монако» с дискомфортом. Эта пауза на матчи сборной должна помочь ему полностью восстановиться», — говорил главный тренер российской команды, еще не зная, что из-за дискомфорта в голеностопе Головин будет вынужден перед международной паузой пропустить игру со «Страсбуром».

Бриль Эмболо и Александр Головин.
Фото AFP

Да, речь не шла о серьезной травме, но все равно это вынужденная пауза, сбившая тренировочный и игровой ритм. В общую группу Александр вернулся только в начале недели, так что у него было всего несколько дней, чтобы подготовится ко встрече с «Брестом». А еще — развернуть в свою сторону удачу, которая по ходу сезона не раз обходила нашего легионера. Первое, что приходит на память — попадание в каркас ворот в игре Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

При желании можно вспомнить не один эпизод, когда Головин лишался результативных баллов из-за вратарских сейвов или промахов партнеров. Но зачем ворошить прошлое, если есть свежий пример из игры с «Брестом», когда россиянин вывел Аклиуша один на один, и тот попал в стойку?! Видимо, на этом фортуна решила, что уже достаточно испытывала Головина, и его час настал. Монегаски накрыли «пиратов» прессингом у их штрафной, мяч отскочил к Александру и спустя мгновение с левой был отправлен в нижний угол рикошетом от штанги.

Нападающий &laquo;Монако&raquo; Такуми Минамино (№ 18) борется за&nbsp;мяч с&nbsp;гаитянским защитником &laquo;Анже&raquo; Карленом Харкусом (№ 2). 1&nbsp;ноября 2024 года. «Монако» три тура без побед, Головин меняет позиции и не спасает

Лицевой счет наконец-то открыт! Причем это первый гол российского полузащитника с 11 февраля, когда он отметился победным ударом в гостевом дерби Лазурного берега против «Ниццы» (3:2). А в этой игре были основания рассчитывать на голевой дубль, однако Головин забыл, что лучшее — враг хорошего. Поэтому после отличного паса Бен Сегира полузащитник не стал бить сразу и решил убрать с пути защитника, но в итоге Лала на финт не купился и разрядил ситуацию.

Впрочем, голевая засуха закончена, а это — эмоциональный заряд перед насыщенной следующей неделей. И заявка на место в старте в игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов и «Марселем» в лиге 1. В отличие от пятничной встречи, в предстоящих играх Хюттер сможет рассчитывать еще на двух игроков средней линии — отбывшего дисквалификацию Камара и поздно вернувшийся из сборной Японии Минамино. Но и Головин точно готов к двум большим играм.

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако

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