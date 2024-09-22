Кузяев забил «Монако»! Но команда Головина победила «Гавр»

Резюмируем противостояние российских хавбеков.

Третья дуэль россиян

В последние годы в Европе крайне редко друг с другом встречаются команды, за которые выступают российские игроки. Поэтому матч между «Монако» и «Гавром» можно назвать уникальным: уже в третий раз за год эти команды играли друг с другом, и вновь в их стартовых составах появились Александр Головин и Далер Кузяев. И если обе их очных встречи прошлого сезона завершились вничью, то сейчас победу одержал фаворит.

«Гавр» в этом чемпионате стартовал неровно: в первых четырех турах у нормандской команды было поровну побед и поражений. Кузяев не всегда выходил в основе, но в матче с «Монако» ему отвели 70 минут.

У монегасков ситуация лучше: княжеская команда потеряла только пару очков на старте чемпионата и победила «Барселону» в Лиге чемпионов. Головин из-за травмы пропустил начало сезона, но сейчас восстановился и уже набрал форму: в воскресенье он впервые с апреля отыграл целый матч.

Александр Головин (справа) в матче против «Гавра». Фото Global Look Press

Прекрасный удар Далера

О хорошем состоянии российского хавбека говорит начало встречи: уже на 6-й минуте он создал перспективный момент, но его удар был заблокирован. А следом Александр спродюсировал результативную атаку. Балогун заставил защитника сделать неряшливую передачу — Головин ее перехватил и тут же создал голевой момент для Минамино. Японец сперва не смог забить, но вторым темпом ассистировал Тезе — голландский защитник забил дебютный мяч за новый клуб.

«Гавр» на старте встречи выглядел ужасно, но постепенно пришел в себя. Помогли стандартные положения, после одного из которых забил Кузяев! Далер получил мяч у линии штрафной и внешней стороной стопы поразил дальний угол. Красивый гол хавбека «Гавра» — первый в сезоне и четвертый на французском этапе карьеры Кузяева.

«Монако» — наравне с «ПСЖ»

Второй тайм начался пугающе для «Монако»: «Гавр» забил, но из-за миллиметрового офсайда гол Касимира был отменен. Кузяев в той атаке участия не принимал.

А на 65-й минуте отличились уже монегаски, и на этот раз все было по правилам. Головин тоже наблюдал за атакой со стороны, но она получилась зрелищной: Бен Сегир идеально исполнил удар с линии штрафной — точно в «девятку».

«Гавр» слегка раскрылся — и вскоре пропустил третий мяч: Балогун забил за «Монако» впервые с марта.

При счете 3:1 Кузяева заменили: тренерский штаб нормандцев выпустил вместо хавбека нападающего Жужу, рассчитывая перевернуть ход встречи. Но ничего не вышло: напротив, в середине поля у «Гавра» появилось больше свободных зон, чем хозяева неоднократно пытались воспользоваться. «Монако» был ближе к четвертому голу, чем его соперник — ко второму.

Сухой итог встречи для Головина: 90 минут, 2 удара, ни одного в створ. У Кузяева за полтора тайма — 1 удар и 1 гол. В личной дуэли экс-зенитовец одолел экс-армейца, но Александр вряд ли из-за этого расстроен: «Монако» набрал 13 очков и сравнялся по ним с лидирующим в лиге «ПСЖ». А «Гавр» с шестью баллами остается в середине таблицы.