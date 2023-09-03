Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место

Сегодня, 01:00
Перед стартом сезона многие скептически отнеслись к кандидатуре Ади Хюттера на посту нового тренера «Монако». Но старт чемпионата воодушевил болельщиков монегасков: в четвертом туре команда разгромила «Ланс», который в прошлом сезоне всего на очко отстал от чемпионского «ПСЖ».
«Монако» открыл счет уже на 24-й минуте. Постарался новичок Уилфрид Синго, забив после подачи углового. И пусть невзрачный 99-й номер вас не смущает: 22-летний новичок команды Синго уже отбегал три полноценных сезона в серии А и считается восходящей звездой сборной Кот-д'Ивуара.
«Монако» продолжил давить, и на 36-й минуте свершилось то, чего болельщики из России ждали — первый гол Александра Головина в сезоне. Хозяева рванулись в стремительную контратаку, которая закончилась быстрым прорывом в штрафную соперника. Такуми Минамино отпасовал в центр штрафной, где Головин в касание пробил мимо голкипера «Ланса». Россиянин как всегда спокойно отпраздновал гол и в первую очередь выразил респект партнерам, организовавшим атаку.
Во втором тайме пиршество продолжилось: «Монако» снова забил после углового. Как и в случае с первым мячом голевой пас оформил Кайю Энрике — у него уже четыре результативные передачи в этом сезоне. Ну а результативный удар нанес другой защитник — Гильермо Марипан, оформивший разгром 3:0.
В целом, «Ланс» показал скудную игру в атаке. Обе команды нанесли по 12 ударов, но гости сподобились всего на одно попадание в створ — и то из пределов штрафной. По ожидаемым голам команда не наиграла даже на один мяч. А у «Монако» с реализацией все отлично: шесть ударов в створ и три гола.
Пока «Ланс» штормит: у них три поражения и одна ничья. Побед вообще нет. А ведь впереди старт Лиги чемпионов. В то же время у монегасков все отлично: три победы, одна ничья и единогласное первое место в турнирной таблице с 10 очками.
Головин на старте сезона тоже в порядке. Портал Whoscored поставил ему оценку 8.0 из 10 за матч. Лучше только у Кайю Энрике и Синго. Зато у Александра две успешные попытки дриблинга (второй лучший результат), 40 передач и два удара по воротам (тоже второй показатель). Хюттер рассчитывает на хавбека: россиянин почти постоянно играет все 90 минут, да еще и на козырной позиции под нападающим, ситуативно смещаясь на фланги.
В матче с «Лансом» Головин заработал первый результативный балл в сезоне, но есть предпосылки к тому, что в этом розыгрыше лиги 1 скачок в развитии сделает и он, и команда в целом. Впрочем, «Монако» в последние годы дико нестабилен, потому загадывать что-то конкретное после четвертого тура попросту не имеет смысла.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
4
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
5
|Реймс
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Лорьян
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|
8
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
9
|Монпелье
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Тулуза
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Метц
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
13
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
14
|Гавр
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Клермон Фут
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|- : -
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|- : -
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|- : -
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -