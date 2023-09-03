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Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место

Гол Головина помог «Монако» победить «Ланс» в чемпионате Франции
Артем Никулин
корреспондент
Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото Global Look Press
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У Александра первый результативный балл в чемпионате.
Франция. Лига 1. 4-й тур
02 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
Ланс

Перед стартом сезона многие скептически отнеслись к кандидатуре Ади Хюттера на посту нового тренера «Монако». Но старт чемпионата воодушевил болельщиков монегасков: в четвертом туре команда разгромила «Ланс», который в прошлом сезоне всего на очко отстал от чемпионского «ПСЖ».

«Монако» открыл счет уже на 24-й минуте. Постарался новичок Уилфрид Синго, забив после подачи углового. И пусть невзрачный 99-й номер вас не смущает: 22-летний новичок команды Синго уже отбегал три полноценных сезона в серии А и считается восходящей звездой сборной Кот-д'Ивуара.

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«Монако» продолжил давить, и на 36-й минуте свершилось то, чего болельщики из России ждали — первый гол Александра Головина в сезоне. Хозяева рванулись в стремительную контратаку, которая закончилась быстрым прорывом в штрафную соперника. Такуми Минамино отпасовал в центр штрафной, где Головин в касание пробил мимо голкипера «Ланса». Россиянин как всегда спокойно отпраздновал гол и в первую очередь выразил респект партнерам, организовавшим атаку.

Во втором тайме пиршество продолжилось: «Монако» снова забил после углового. Как и в случае с первым мячом голевой пас оформил Кайю Энрике — у него уже четыре результативные передачи в этом сезоне. Ну а результативный удар нанес другой защитник — Гильермо Марипан, оформивший разгром 3:0.

В целом, «Ланс» показал скудную игру в атаке. Обе команды нанесли по 12 ударов, но гости сподобились всего на одно попадание в створ — и то из пределов штрафной. По ожидаемым голам команда не наиграла даже на один мяч. А у «Монако» с реализацией все отлично: шесть ударов в створ и три гола.

Пока «Ланс» штормит: у них три поражения и одна ничья. Побед вообще нет. А ведь впереди старт Лиги чемпионов. В то же время у монегасков все отлично: три победы, одна ничья и единогласное первое место в турнирной таблице с 10 очками.

Головин на старте сезона тоже в порядке. Портал Whoscored поставил ему оценку 8.0 из 10 за матч. Лучше только у Кайю Энрике и Синго. Зато у Александра две успешные попытки дриблинга (второй лучший результат), 40 передач и два удара по воротам (тоже второй показатель). Хюттер рассчитывает на хавбека: россиянин почти постоянно играет все 90 минут, да еще и на козырной позиции под нападающим, ситуативно смещаясь на фланги.

В матче с «Лансом» Головин заработал первый результативный балл в сезоне, но есть предпосылки к тому, что в этом розыгрыше лиги 1 скачок в развитии сделает и он, и команда в целом. Впрочем, «Монако» в последние годы дико нестабилен, потому загадывать что-то конкретное после четвертого тура попросту не имеет смысла.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 3 : 0
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
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