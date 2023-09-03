Головин забил главной сенсации прошлого сезона в лиге 1. «Монако» разгромил «Ланс» и вышел на первое место

У Александра первый результативный балл в чемпионате.

Перед стартом сезона многие скептически отнеслись к кандидатуре Ади Хюттера на посту нового тренера «Монако». Но старт чемпионата воодушевил болельщиков монегасков: в четвертом туре команда разгромила «Ланс», который в прошлом сезоне всего на очко отстал от чемпионского «ПСЖ».

«Монако» открыл счет уже на 24-й минуте. Постарался новичок Уилфрид Синго, забив после подачи углового. И пусть невзрачный 99-й номер вас не смущает: 22-летний новичок команды Синго уже отбегал три полноценных сезона в серии А и считается восходящей звездой сборной Кот-д'Ивуара.

«Монако» продолжил давить, и на 36-й минуте свершилось то, чего болельщики из России ждали — первый гол Александра Головина в сезоне. Хозяева рванулись в стремительную контратаку, которая закончилась быстрым прорывом в штрафную соперника. Такуми Минамино отпасовал в центр штрафной, где Головин в касание пробил мимо голкипера «Ланса». Россиянин как всегда спокойно отпраздновал гол и в первую очередь выразил респект партнерам, организовавшим атаку.

Во втором тайме пиршество продолжилось: «Монако» снова забил после углового. Как и в случае с первым мячом голевой пас оформил Кайю Энрике — у него уже четыре результативные передачи в этом сезоне. Ну а результативный удар нанес другой защитник — Гильермо Марипан, оформивший разгром 3:0.

В целом, «Ланс» показал скудную игру в атаке. Обе команды нанесли по 12 ударов, но гости сподобились всего на одно попадание в створ — и то из пределов штрафной. По ожидаемым голам команда не наиграла даже на один мяч. А у «Монако» с реализацией все отлично: шесть ударов в створ и три гола.

Пока «Ланс» штормит: у них три поражения и одна ничья. Побед вообще нет. А ведь впереди старт Лиги чемпионов. В то же время у монегасков все отлично: три победы, одна ничья и единогласное первое место в турнирной таблице с 10 очками.

Головин на старте сезона тоже в порядке. Портал Who s cored поставил ему оценку 8.0 из 10 за матч. Лучше только у Кайю Энрике и Синго. Зато у Александра две успешные попытки дриблинга (второй лучший результат), 40 передач и два удара по воротам (тоже второй показатель). Хюттер рассчитывает на хавбека: россиянин почти постоянно играет все 90 минут, да еще и на козырной позиции под нападающим, ситуативно смещаясь на фланги.