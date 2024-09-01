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Головин вернулся, «Монако» и «Ланс» в драматичной концовке сделали подарок «ПСЖ»

Головин впервые с апреля сыграл за «Монако»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Российский легионер впервые с апреля сыграл за монегасков в официальном матче.
Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Ланс

«Монако», по сути, перешел на новый этап смены поколений, расставшись с двумя ветеранами — Бен Йеддером и Марипаном. А еще по традиции лишился одной из ключевых фигур — столпа средней линии Фофана, которого продали в «Милан» за 20 миллионов евро. Не так много, если вспомнить полученные монегасками 82 миллиона за пару перебравшихся в «Челси» центральных защитников Бадиашиль — Дисаси. Или 80 миллионов от «Реала» за трансфер Тшуамени.

Александр Головин. Лучший сезон Головина во Франции прервала травма. «Монако» сражается за Лигу чемпионов без своей звезды

А так как летняя перестройка потребовала вложений, у клуба из княжества образовался отрицательный трансферный баланс. Причем все покупки — на вырост. Неплохо игравший в ПСВ защитник Тезе на фоне остальных новичков в свои 24 года выглядит чуть ли не ветераном. Для сравнения, пропускавшему воскресный матч из-за дисквалификации 20-летнему Ламину Камара 20 лет. Основному на данный момент центральному защитнику Мависса — 19. А пока выступающему в роли джокера форварду Иленикена и вовсе 18.

Кажется, в «Монако» вечен лишь Александр Головин, старше которого только японец Минамино (29 лет). Правда, получивший престижный десятый номер россиянин старт сезона пропустил из-за травмы. А так как повреждение у него было и на финише прошлого чемпионата, предыдущий официальный матч Головин провел еще 7 апреля. Что не помешало красно-белым вернуться в Лигу чемпионов как раз к сезону столетия клуба. Да и новый спортивный год начался мощно.

Понятно, что по двум играм делать серьезные выводы не имеет смысла, но цифры радуют болельщиков. Две победы, ни одного пропущенного мяча у вернувшего себе место в воротах Кена, выигрыш в Лионе, где три очка не набирали с чемпионского сезона-2016/17. И как-то неожиданно выяснилось, что у Ади Хюттера — самый высокий процент побед за всю историю «Монако» (61). Впрочем, австрийский специалист прекрасно понимал, какой сложной получится игра с «Лансом» — одной из самых стабильных французских команд последних лет, которая тоже пока не теряла очков.

И ожидания оправдались. Монегаски были активны, владея мячом и территорией, но при этом нельзя сказать, что голкипер кроваво-золотых Самба делал что-то экстраординарное. Игроки «Монако» то били прямо в него, то медлили, как Аклиуш, которого после прекрасного паса Минамино успел накрыть защитник. Зато хозяев спасло чудо, когда в одной атаке случилось попадание в штангу, а находившийся перед почти пустыми воротами Саид ухитрился попасть в крестовину.

Футболисты «Монако» празднуют гол в ворота «Ланса».
Фото Global Look Press

Требовалось нечто большее, и неудивительно, что режиссер трансляции показал, как в разминочную зону направился Головин. А потом оператор выдал еще один крупный план с россиянином, когда Хюттер провел тройную замену, но оставил 28-летнего полузащитника в резерве. В итоге долгожданное возвращение Александра случилось, когда на табло горели цифры 0:1. Однако роль спасителя на себя примерять не пришлось, так как ВАР пригласил судью к монитору, и выяснилось, что Лабо-Аскари (пусть и невольно) подыграл себе рукой.

А еще через минуту — когда Закария отправил мяч в угол после корнера в исполнении Кайю Энрике — все развернулось на 180 градусов. Головин при этом занял позицию одного из опорных хавов, а «Монако» перестроился на схему с тремя центральными защитниками. Нужно было работать на результат, но снова в дело вступил ВАР, и хозяева получили в свои ворота пенальти за попадание мяча в руку Закарии.

А на последней добавленной минуте Эмболо не удалось забить после подачи Головина. Ничья на Лазурном Берегу — подарок «ПСЖ», который может стать единоличным лидером. Теперь у Головина будет время набрать кондиции за время паузы на матчи сборных.

Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
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