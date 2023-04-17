«Когда идет игра у Головина — результаты «Монако» всегда положительные». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Лорьяна» (3:1).

Х-фактор «Монако»

L'Equipe высоко оценил качество игры «Монако», отметив в своем обзоре, что монегаски проделали очень хорошую работу. Как пишет самое авторитетное спортивное СМИ Франции, команда из княжества идеально начала игру. Она не форсировала события, но выжала максимум. В тексте отмечен пас Головина на открывшего счет Диатта, а также второй успех красно-белых, когда российский футболист превратился в бомбардира.

«Его часто считают Х-фактором «Монако». Когда идет игра у русского, результаты «Монако» почти всегда положительные. Его техническая точность снова стала ключевым преимуществом «Монако» сегодня днем», — отмечает L'Equipe, посвятив Александру отдельную главку в материале об игре на «Луи II».

Портал Maxifoot также отмечает, что монегаски уверенно взяли свое, и порой им было даже слишком просто. А четыре балла за зрелищность матч получил только по той причине, что «Лорьян» на фоне хозяев выглядел несостоятельным. Зато для признанного лучшим игроком матча Головина эпитетов не жалели, оценив его игру восьмеркой.

«Отличная игра атакующего полузащитника. В отличие от футболистов «Лорьяна», он был технически точен. Он винил себя за неточный пас на Фолланда в многообещающей контратаке. Но заканчивал игру с голевой передачей и голом, не говоря уже о его причастности к третьему взятию ворот», — написал Maxifoot.

Сайт Homme do Match тоже расщедрился для Головина на восьмерку, отметив его роль в голевых атаках и то, как хладнокровно полузащитник вел игру команды. В свою очередь Monaco Tribune предвкушает горячий финиш сезона: «Это важная победа. Победа, которая позволяет «Монако» как никогда активно участвовать в гонке за место на подиуме».

В своем материале это издание выделило две голевых передачи Бен Йеддера и отдельно отметило долгожданное возвращение в стартовый состав измученного травмами Фолланда, которого так не хватало атаке княжеской команды.

Виссам Бен-Йеддер и Александр Головин. Фото AFP

Головин в отличной форме

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.f r в традиционной рубрики Les Tops, les Flops после жесткой критики в прошлом туре был настроен на позитив. Ни одного провала и сразу три героя в лице автора двух голевых передач Бен Йеддера, отбывшего дисквалификацию и сцементировавшего центр поля Фофана, а также Головина.

«Избавленный от травм в этом сезоне, Царь в очередной раз продемонстрировал все свои качества. Поучаствовав во всех трех голах, он выдал очень качественную игру, несмотря на то что все равно принял несколько неверных решений», — прокомментировала свой выбор администрация сайта.

«Головин — мой фаворит, но он упускал моменты и передачи, которые нельзя было упустить. Я надеюсь, что он вернется на свой лучший уровень против «Ланса», — отметил Cyskoasm.

«Один гол, одна передача — неплохо для призрака», — язвительно написал в адрес одного из вечных критиков Головина Tiussman.

Тему критики подняли еще в одной ветке обсуждений, и на этот счет BaisatJ заметил: «Головин — 7 голов/7 передач. Диатта — 4 гола/2 передачи. Если для вас это не тот уровень, я ничем не могу вам помочь».

«Уверенный выигрыш. Камара отсекает все в полузащите, Головин очень воодушевлен и хорошее давление Бен Йеддера», — выделил героев матча monargo.

«Монако» выиграл в семи матчах лиги 1, где забивал Головин», — отметил интересный факт D_Givens_.

«Головин, Бен Йеддер и Фолланд — это футбол», — порадовался воссоединению атакующего трио после третьего гола Madara95_.

«Головин сейчас в отличной форме», — подвел итог Theo_Fenomeno.