«Оставить Бен Йеддера, Головина и молодежь. Остальным — до свидания». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Монпелье» (0:4).

Черная дыра для «Монако»

L'Equipe вынес на первую страницу своего сайта следующий заголовок — «Монако». Кораблекрушение дома». «Монако очень болен. Через неделю после разгрома от «Ланса» (0:3) футболисты из княжества крупно проиграли дома «Монпелье» (0:4). Игроки Филиппа Клемана всего на два очка опережают «Лилль» и видят угрозу для своего места в квалификации Лиги Европы», — резюмирует самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

В отчете об игре отмечено, что получивший за свою игру тройку Александр Головин сразу напомнил о своем возвращении опасным ударом на 25-й секунде, и в тот момент никто не мог предположить, что «Монако» провалится в черную дыру. Что до традиционной статистики, то главная цифра матча свидетельствует о кризисе монегасков, которые проиграли пять из десяти последних официальных матчей.

Портал Maxifoot констатирует, что красно-белые никак не отреагировали на полученную в Лансе пощечину. Игра команды разочаровывает, а «Монпелье» во втором тайме просто развлекался. Что касается оценок футболистов из княжества, то они унизительны. Виновнику первого гола Фофана влепили единицу, Кайю Энрике, который провалил второй тайм после замены помогавшего ему Головина, удостоился двойки. А лучший — если это слово применимо к такой игре — наигравший на 4,5 Камара.

Головин рядом — с четверкой и следующим комментарием: «Одно из редких достижений «Монако» в этой встрече. В атаке полузащитник умело давал динамику с помощью интересных комбинаций. Россиянину удалось раздать несколько неплохих передач, но в итоге это не стало решающим».

Сайт Get French football news оценил игру Головина на 3,5, отметив: «Российский плеймейкер не был в идеальной форме, и это было видно. Не в его обычном электрическом состоянии».

Скромная четверка у Александра от обычно не жалеющего для него комплиментов Homme do Match. «Обнадеживающее начало матча, а затем бесконечное падение в небытие. Он исчез из игры и так и не смог вернуть свою команду в нужное русло», — констатирует администрация портала.

Показательно, что Monaco Tribune в черный для команды день совсем не торопился с обзором игры против «Монпелье». Издание не хотело портить позитив в связи с тем, что команда U-19 в пятый раз в своей истории выиграла Кубок Гамбарделла — аналог национального Кубка для юношеских команд. В финале на «Стад де Франс» юные монегаски разнесли «Клермон» (4:2).

Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Монпелье» (0:4). Фото Global Look Press

Достигли дна

«"Монако" достиг дна» — с таким заголовком вышел обзор воскресной игры на сайте болельщиков «Монако» asm-supporters.fr. От традиционной рубрики Les Tops, les Flops, где определяют лучших и худших, после такой катастрофы отказались. Персональных разборов в комментариях не так много. Тем более касательно отыгравшего всего тайм Головина. А общее настроение выразил следующий пост: «К сожалению, быть болельщиком «Монако» сейчас больно».

В соцсетях по традиции обсуждали сделанные тренером замены. «Представь, ты проигрываешь и меняешь Головина на Якобса. Прекрати, пожалуйста, Клеман», — написал MickaelDelepine.

«Клеман мало того, что делает все неправильно, — он очень труслив. Поменял Марипана на Матсима. А верить, что Якобс может усилить игру в сравнении с Головиным, очень глупо», — отметил MundoMonaco.

Кроме того, болельщики пытались заглянуть в будущее и вели речь о перестройке состава. Естественно, в собственных версиях.

«Бен Йеддер, Бен Сегир, Камара, Кайю Энрике, Агилар, Вандерсон, Матазо и Диоп. Остальных можно отпустить. Вы позорите историю "Монако"!» — негодовал AlexisMrl98. «Вы избавляетесь от Головина? Вы не любите футбол», — возразил ему TLasmfc.

«Сохранить Бен Йеддера с Головиным и молодежь. Остальным — спасибо и до свидания», — заметил pierre_ferrand.