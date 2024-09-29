«Монако» подарил сумасшедшую развязку в день 100-летия клуба. Победный гол забил конкурент Головина

Монегаски вырвали победу над «Монпелье» и догнали «ПСЖ».

Споры о том, какая схема и какие сочетания футболистов оптимальны для «Монако», в этом сезоне обещают быть бесконечными. Причем они напрямую касаются Александра Головина, который из-за травмы пропустил начало сезона и теперь сражается за место под солнцем. Для главного тренера Ади Хюттера это приятная головная боль, потому что у него переизбыток атакующих полузащитников, каждый из которых может выйти как на позиции «десятки», так и в роли инсайда.

Эта тема стала актуальной даже в отсутствие Головина, когда австрийский специалист ради желания уместить на поле всех своих созидателей (Минамино, Бен Сегир, Аклиуш) перешел на 4-2-3-1. Наш легионер после выздоровления успел сыграть при такой расстановке «десятку», но там было очевидно, что Александр подменял получившего паузу перед стартом Лиги чемпионов и только вернувшегося из сборной Минамино.

На выручку пришел универсализм Головина, которого Хюттер сдвинул в центр поля. Далеко не в первый раз — это иногда практиковалось еще в прошлом сезоне. Да и Леонарду Жардим, который смотрел игру с «Монпелье» в компании Арсена Венгера, использовал россиянина в разных ролях. То есть, опыт имеется, а еще один козырь Головина — лучший контроль мяча в отличие от новичка Ламина Камара. Это большой талант, но пока полузащитник сборной России чаще становится напарником нового капитана Закарии.

Этот тандем начал и встречу с «Монпелье», причем впервые со стартового тура красно-белые вернулись к классическим для себя 4-4-2. Только количество форвардов долго не переходило в качество. А точнее — в забитые мячи. Сначала моменты губил Эмболо, который в центре штрафной неудачно подставил ногу под пас с фланга и не смог пробить Берто, замыкая подачу Кайю Энрике со стандарта. Потом эстафету от швейцарца принял Балогун, выведенный Головиным практически один на один и запустивший мяч на трибуны.

Между тем гости использовали первый же свой шанс, когда Салису обрезал команду неудачной передачей в центре поля. И ведь ганец в следующей атаке частично реабилитировался, подстраховав на ленточке вратаря. Да и сам Кен тоже разок выручил. Но в итоге Эмболо с Балогуном исправились, организовав ответный гол и подарив положительные эмоции легендам «Монако», которые съехались на торжества по случаю 100-летия княжеского клуба. Но все же это было не то, на что рассчитывала внушительная для «Луи II» аудитория.

Все-таки на Лазурном берегу устроили большой праздник, еще и подготовив юбилейную форму в стилистике черных футболок 1924 года. Только мяч никак не шел в ворота. Фирменный удар Головина со смещением слева в центр заблокировал защитник. Атака Салису после углового была остановлена на ленточке едва появившимся на поле ветераном лиги 1 Хазри.

Фото Reuters

Хюттер даже подкорректировал схему, убрав увязших в оборонительной трясине Аклиуша с Бен Сегиром. Только опыта грустившего на трибуне Минамино явно не хватало. А Головин, оказавшись на отличной позиции, решил ее улучшить, но в итоге и момент для удара упустил, и пенальти не заработал. Причем разочарование едва не усилилось, так как в ответ гости заработали штрафной и король стандартов Саванье попал в крестовину.

Отличный шанс создал эффектно перебросивший защитника Камара, который располагался ближе к атаке. К разочарованию трибун, Берто продемонстрировал чудеса реакции. Когда же вратарь остановил удар Уаттара в компенсированное время, казалось праздник выйдет смазанным. Но он получил сумасшедшую развязку, а финальный штурм увенчался победным голом Камара на восьмой добавленной минуте.

Это был настоящий взрыв эмоций. «Монако» сравнялся по очкам с «ПСЖ» и ждет, чем ответит играющий воскресным вечером «Марсель». Во Франции намечается увлекательная гонка за титулом.