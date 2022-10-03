«Головин пахнет футболом». Что пишут во Франции об игре российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Нанта» (4:1).

Его действия позволяли сеять хаос

L'Equipe в заголовке небольшого обзора игры отметил: «Монако» продолжает свое возвращение». А в центре внимания, естественно, сделавший хет-трик Бен Йеддер, игру которого оценили на 9 баллов. По мнению издания, капитану помогло то, что Дидье Дешам не вызвал его в сборную Франции и снайпер получил возможность спокойно набрать форму.

Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, неожиданный проигрыш скромному «Труа» «произвел на монегасков эффект удара током», после чего красно-белые выиграли четыре раза подряд. Игру же Александра Головина L'Equipe оценил восьмеркой.

Портал Maxifoot, подчеркнув роль нашего легионера в трех голевых атаках, красноречиво заметил: «Монако» топит «Нант». Автор хет-трика Бен Йеддер получил от этого издания оценку 8,5, а российский легионер — вторая звезда матча с восьмеркой в табели о рангах.

«Молодец Головин! Его расположение, его видение игры и его техническая точность позволили ему сеять хаос. Россиянин быстро разыгрывает аут при первом голе, во втором он возвращает мяч, а в третьем выдает отличный ассист Бен Йеддеру», — отмечает Maxifoot.

Get French Football News оценил игру нашего полузащитника семеркой со следующим комментарием: «Еще одно отличное выступление российского плеймейкера. Он постоянно был в прямом эфире и в последние недели стал одним из самых стабильных творческих исполнителей «Монако». Он заслуженно отметился голевой передачей и если бы сам был более рассудительным, то, возможно, получил бы больше».

Сайт Homme du Match также оценил игру Головина семеркой, отметив: «С самого начала его ускорения и его прорывы причиняли боль игрокам «Нанта». Решающий распасовщик даже сегодня».

В свою очередь Monaco Tribune, восторгаясь Бен Йеддером, отмечает, что пауза на матчи сборных не остановила «Монако». А игра с «Нантом» названа большим успехом, который позволяет укрепить позиции в первой пятерке.

«Монако» — «Нант». Александр Головин празднует гол с партнерами. Фото Global Look Press

Держи этот уровень весь сезон!

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops в этот раз ограничился одним провалом, раскритиковав игру Диатта, а топов в этот раз не два, а три. Это Бен Йеддер, Головин и Кайю Энрике.

«Еще одно прекрасное выступление для Царя. Инстинктивно он немедленно разблокировал матч, идеально запустив Кайю Энрике вперед умным касанием. Остальное — отражение его таланта и безупречной физической подготовки. Непрекращающаяся активность и неизменная точность. Головин делает себя неуловимым из-за своего управления, его прекрасная ориентация в игре и его превосходное взаимодействие с Кайю превратились для защиты «Нанта» в пытку. Мы еще можем вернуться к его последним действиям, которым не хватало качества, но, столкнувшись с таким влиянием на всех этапах игры, вы просто должны знать, как снять шляпу», — комментирует свою оценку россиянина администрация сайт.

Хватало восторженных комментариев и в соцсетях. «Кайю Энрике и Головин слева — это топ!» — написал MundoMonaco.

«Еще один большой матч Головина», — заявил Alannn 6 .

«Когда Головин чувствует себя хорошо, команда меняется», — восхищался Monacoalsace.

«Какая замечательная игра Головина. Опять он прекрасен», — отметил стабильность полузащитника HiseMMG.

«Головин пахнет футболом. Какого класса этот игрок!» — не скрывал эмоций Adri_munegu.

«Впечатление, словно трансфер Диопа освободил Головина от бремени конкуренции», — поднял еще недавно казавшуюся вечной тему Vachecarniviore.

«Головин, пожалуйста, держи этот уровень весь сезон, и я буду у твоих ног», — обратился к Александру Munegu_1427.