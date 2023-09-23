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Сегодня, 08:30

«Почему второй пенальти бил не Головин?!» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Ниццы» (0:1).
Франция. Лига 1. 6-й тур
22 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Ницца

Головин был воодушевленным

«Ницца» свергает «Монако», — красовался пятничным вечером сообщавший о смене лидера заголовок на главной странице L'Equipe. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, благодаря двум нереализованным пенальти этот матч точно войдет в историю. В центре материала два игрока. Герой вечера — наигравший на девятку голкипер «орлят» Булка, который заставил забыть о расставании со Шмайхелем. А главный неудачник — не забивший оба 11-метровых и получивший двойку Балогун, чье невезение проявилось еще и при попадании в каркас ворот. «Он, по понятным причинам, опустил голову, когда покинул поле», — пишет L'Equipe.

Портал Maxifoot в своем материале отмечает, что для «Монако» стали проблемой Булка и Бога. Голкипера сравнили со стеной, а забившего победный мяч экс-одноклубника Алексея Миранчука по «Аталанте» — с молнией. Балогуну за его «бенефис» влепили единицу. Выше всех в составе монегасков оценили Головина и Кайю Энрике.

Оба получили по 6,5, а игру российского легионера прокомментировали следующим образом: «Как и в последние недели, россиянин показал себя воодушевленным. С самого начала атакующий полузащитник «Монако» был опасен и принес пенальти, полученный за фол Лотомба. Интересный в своих комбинациях с Энрике, монегаск заставлял Лотомба страдать, и часто был инициатором лучших действий своей команды».

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби

По версии Get French Football news лучше всех в составе «Монако» проявил себя голкипер Кен. Швейцарца наградили семеркой, его соотечественник Закария получил шесть баллов, тогда как у остальных — не выше пятерки. Именно такую оценку поставили Головину.

В свою очередь сайт Homme du Match оценил шестерками Закарию и Кайю Энрике. Российский легионер получил на половину балла меньше и следующий комментарий: «Сегодня россиянин был центром игры своей команды. Мы не можем винить его за приложенные усилия, но в этот вечер одному из главных игроков «Монако» в начале сезона не хватило точности».

Наконец, Monaco Tribune в своем обзоре дерби пишет, что монегаски попали в ловушку «Ниццы». Констатируя, что лучшая атака чемпионата в этом раз промолчала, издание отмечает невезение «Монако» в виде двух незабитых пенальти и попадания в штангу. Также приведена цитата полузащитника Закарии, который говорит: «Тяжело. Сегодня вечером много разочарований».

Александр Головин перед матчем с «Ниццей».
Фото Global Look Press

Был немного одинок

В соцсетях болельщики «Монако» больше всего вспоминают Головина в контексте нереализованных пенальти.

«И пусть Балогун дважды бьет, когда у нас есть Головин», — грустно иронизирует Dude757519.

«Вот что происходит, когда вы позволяете гринго пробить два пенальти. Головин должен был ударить вторым», — негодовал mauaguas,

«Да, это хороший матч между двумя качественными командами. «Монако» допустил ошибку, не позволив Головину исполнить пенальти», — развил тему Theo_Fenomeno.

«Головину нужно было бить пенальти, а не этой махинации за 30 миллионов», — нашел виновника в лице Балогуна DaudaAdams4.

Таких сообщений более чем достаточно. Но предлагая, чтобы пенальти исполняли заработавшие их Головин или Минамино, болельщики изредка критикуют двух лучших игроков «Монако» на старте сезона.

Так, пользователь OutContexxtASM отнес в число проигравших не только Балогуна, но и затянувшего с заменами тренера Ади Хюттера, а также пассивно сыгравшего против Бога защитника Синго. Досталось и Головину: «Плохой матч, много ошибок».

«Минамино плох, Головин устал, а замен нет», — развил тему перестройки игры Ken_ArTt.

«С дисквалификацией Головина у нас должна быть другая система. Соперник анализирует наши игры, мы видим это с Минамино, которого встречали как только он получал мяч, даже двумя игроками», — углубился в тактику jeremonaco59.

«Монако» был не так уж плох. Но без Минамино в отличной форме Головин был немного одинок", — поднял тему зависимости монегасков от своих лидеров monsieurlock.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби