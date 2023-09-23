Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби

Монегаски невероятным образом уступили принципиальному сопернику, пропустив «Ниццу» на первое место.

Александр Головин, два раза подряд попавший в символическую сборную тура по версии L'Equipe, обычно ярко проявляет себя в дерби Лазурного берега. В пятницу он не стал откладывать дело в долгий ящик — оторвался от защитников, пробросил мяч мимо вратаря и рухнул после фола Лотомба. Но пока ВАР довольно долго изучал эпизод, подтвердив в итоге вердикт арбитра, игроки «Монако» так и не смогли определить оптимального исполнителя пенальти. А оказавшийся у точки Балогун не сумел перехитрить Булку, и камера сразу показала грустившего на скамейке Бен Йеддера, который уступил место в стартовом составе американскому форварду.

Возможно, бить стоило признанному лучшим игроком месяца в лиге 1 Минамино, который передал мяч Балогуну. Но что случилось, то случилось. Хуже было то, что игре «Монако» в этот раз не хватило привычной стройности в атаке. Возможно, как раз в силу отсутствия Бен Йеддера. Балогун — молодой, мощный, быстрый, только это игрок совсем другого типа. Он дает команде из княжества то, чего ей не хватало, только та лишается дополнительной опции в комбинационной игре. В подыгрыше и в понимании игры Бен Йеддер на голову выше.

Впрочем, неоднозначный тренерский выбор — слишком простое объяснение сложностей, с которыми столкнулась в пятницу команда Ади Хюттера. Хватало еще и проблем в центре при переходе в атаку, чем «Ницца» с удовольствием пользовалась. В итоге один только Диоп, когда-то конкурировавший с Головиным и проданный принципиальному сопернику за 22 миллиона евро, отметился тремя опасными ударами, один из которых вполне мог завершиться взятием ворот.

22 сентябя. «Монако» — «Ницца» — 0:1. Марцин Булка поймал мяч. Фото AFP

Но чем хорош нынешний «Монако» — так это тактической гибкостью и умением менять характер игры. Вот и в этот раз на смену проблемному отрезку пришел вполне себе качественный — с интенсивным прессингом и интересными комбинациями на подходе к чужой штрафной при активном участиии Головина. Однако очевидных моментов для взятия ворот до перерыва — за исключением смазанного 11-метрового — не было. Пришлось ждать еще одного пенальти, когда в начале второго тайма в штрафной снесли Минамино.

Трибуны скандировали фамилию японца, однако случилось невероятное — к «точке» снова отправился Балогун. И пробил еще хуже, чем в первом тайме. Сильнее, но абсолютно прямолинейно, и еще ближе к центру. В общем, не вошел, а влип в историю, так как прошлый раз подобное случалось во французском чемпионате шестнадцать лет назад, когда два пенальти в одном матче смазал форвард «Осера» Маулида. Как восприняли ту неудачу, сейчас вряд ли кто-то вспомнит, но Балогуна домашние трибуны довольно прилично освистали.

22 сентябя. «Монако» — «Ницца» — 0:1. Жереми Бога празднует гол. Фото AFP

В свою очередь Бен Йеддера, естественно, встретили овацией. А чем хорош Виссам, стало понятно, когда он отдал крутую передачу под забегание Минамино. Вот только герой вечера Булка поймал такой кураж, что и с игры пробить его не удалось. Все это в итоге обернулось первым для «Монако» поражением. Один раз хозяев спасла перекладина, а в добавленное арбитром время никто не смог спасти после соло бывшего вингера «Аталанты» Бога. Шок, которого могло и не быть, если бы не персональный «бенефис» Балогуна. Кажется, у болельщиков «Монако» появился новый объект для тотальной критики. Ну а Головина после четвертой за шесть туров желтой карточки ждет дисквалификация.