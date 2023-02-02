«Головин — наш эксцентричный плеймейкер!» Что пишут во Франции про игру российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Осера» (3:2).

Драгоценный успех

L'Equipe начал свой обзор с главного — констатации доминирования «Монако» и сохранении за командой из княжества четвертого места. Вместе с тем самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что после отличного первого тайма монегаски немного потеряли игру. Также акцент сделан на голах взаимодействующих на поле опытного Бен Йеддера и юного Бен Сегира, чьи усилия помогли красно-белым с 17 мячами стать самой результативной командой после рестарта турнира. Игру форвардов оценили шестерками, разделив между ними звание лучшего футболиста матча.

Портал Maxifoot отказался от подробного разбора игры на стадионе «Луи II», включив ее в дайджест событий дня. Акцент сделан на том, что «Монако» все ближе к тройке лидеров и отставание от «Ланса» сократилось до четырех очков. Ну а сценарий игры заслужил образную оценку: «Драгоценный успех монегасков, но приобретенный с болью».

Сайт Get French Football News отдал звание лучшего игрока матча заработавшему восьмерку Бен Сегиру. По семерке получили Бен Йеддер и Желсон Мартинш, а Головин удостоился шестерки (на балл больше, чем российскому легионеру выставил L'Equipe).

Monaco Tribune в своем материале, с одной стороны, восторгается приближением монегасков к топ-3 и действиями в третий раз подряд составивших атакующий дуэт Бен Йеддера и Бен Сегира. Но также в издании отметили, что команда в какой-то момент испугалась и позволила «Осеру» поверить в себя. Данное впечатление подтверждает цитата полузащитника Фофана, который признался, что «Монако» не имеет права так страдать дома, а второй тайм полностью провалил. «Но главное — три очка, и такие игры будут ценны в конце сезона», — добавил футболист.

Александр Головин (слева) празднует победу над «Осером» с одноклубниками. Фото Global Look Press

На тяжелых ногах

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.f в традиционной рубрике Les Tops et les Flops в этот раз выбрал трех героев матча. Это отмеченные всеми Бен Йеддер и Бен Сегир, а также автор победного гола Эмболо. Провалами названы действия в обороне и игра Желсона Мартинша, которого фанаты вечно упрекают в том, что он много бегает, много обводит и бьет по воротам, но неизменно с нулевым КПД.

Досталось и Филиппу Клеману, которому ставят в упрек слабые вторые таймы. Как иронично написал один болельщик, ему кажется, что фанатам раз за разом показывают один и тот же фильм, в концовке которого приходится потеть от волнения.

«Каждый раз после выхода из раздевалки все усложняется, а появление Якобса выводит команду из равновесия. Почему Бен Йеддера/Бен Сегира/Головина меняет именно он? Не поверю, что он лучше Минамино, Аклиуша и Фолланда», — написал Munegu002.

Но тут сколько людей — столько и мнений. Кто-то был недоволен, что Головина сдвинули на позицию «десятки». Другой уверял, что дело не в этом, а нужно было вместо Якобса выпускать Фолланда. Третий в концовке предрекал страдания, если Клеман поменяет российского полузащитника на игрока обороны Сарра.

«Головину всегда было удобнее на левом фланге. Он наш эксцентричный плеймейкер, у которого также есть скорость», — написал Salimoo091.

Один из болельщиков нашел повод для легкой критики Головина, отметив, что тот иногда передерживает мяч, делая лишние касания. Но тема свелась к шуткам про бразильцев с упоминанием Кайю Энрике и констатацией фактов: после возобновления чемпионата «Монако» не проиграл ни одного матча, одержав четыре победы при двух ничьих.

«Настоящее удовольствие, когда Головин и Бен Сегир играют вместе», — отметил связку двух футболистов Monacoalsace.

«Монако» расслабился после большого матча в воскресенье. Игроки вышли на поле на тяжелых ногах. В результате Головин, Вандерсон и Кайю Энрике впечатляли не так, как обычно", — выдвинул версию проблем в игре с одним из аутсайдеров guesfi.

Но своих болельщики всегда защищают, и на оценки L'Equipe пользователь с ником HichSuba отреагировал язвительно: «Мда... Только пятерка Головину? Шесть Бен Сегиру? Мы хоть победили?»

Наконец, интересную статистику привел ASMHistoire: «Головин провел 160-й матч за «Монако». Он занимает 55-е место за всю историю клуба».