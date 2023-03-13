«Без Головина не обойтись». Что пишут во Франции про игру российского футболиста

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Реймса» (0:1).

«Монако» сбросили с подиума

L'Equipe, на который болельщики «Монако» часто обижаются за недостаточное и чуть ли не предвзятое отношение к команде из княжества, посвятил монегаскам сразу два текста. Один — о том, как красно-белые топчутся на месте. Там в качестве причин кризиса команды Филиппа Клемана фигурируют травмы, грубые ошибки и отсутствие удачи.

Что касается обзора игры с «Реймсом», то самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало антигероем вечера получившего двойку Диатта. Ему досталось за промахи, хотя в тексте отмечен и шанс, упущенный Александром Головиным. А неудачной игре Бен Йеддера посвятили отдельную главу. Также отмечено, что «Реймс» совсем не боялся хозяев и нанес 17 ударов, восемь из которых пришлись в створ.

Портал Maxifoot все сказал в заголовке — «Монако» сбрасывают с подиума". Как отмечено в разборе игры, монегаски, несмотря на имевшиеся моменты, были неэффективны в атаке, и их черная серия продолжилась. Показательны и оценки, где самой высокой оказались заработанные Фофана 5,5.

У большинства монегасков не более 4,5 балла. А рядом с Фофана получившие по пятерке Кайю Энрике и Головин. «Атакующий полузащитник символизировал этот трудолюбивый «Монако», способный нанести удар в любой момент благодаря своим отличным техническим качествам. Россиянин несколько раз оказывался в хороших позициях для удара, но судьба ему не улыбалась, как и не прозвучал свисток в эпизоде с возможным пенальти», — отмечено в комментарии к игре нашего легионера.

Сайт Get French Football News также оценил действия Головина на пятерку. Это максимальный балл в «Монако». А портал Monaco Tribune, несмотря на минимальный счет, употребил применительно к «Реймсу» фразу «разгромил «Монако». Столь велико было расстройство по случаю очередной неудачи. Оно сквозит и в обзоре игры: «Монегаски проиграли привлекательному «Реймсу», и они могут испытывать огромное сожаление. Команда Филиппа Клемана, которая в течение нескольких недель всегда была удивительной и блестящей, не была эффективной в игре. Было много возможностей забить, но так и не удалось обмануть бдительного Диуфа».

Филипп Клеман. Фото Global Look Press

Все шишки — на Клемана

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops, les Flops в оригинальности превзошел самого себя. Речь о выборе топ-игрока или события, ведь тут неожиданно отметили... команду U-18, которая выиграла у «Нанта» и вышла в четвертьфинал Кубка Гамбарделлы. Аналога взрослого Кубка Франции.

Что до провалов, то в воскресенье досталось Диатта и Филиппу Клеману. Тренера упрекнули в выборе состава и непонятном доверии к ряду игроков, упрямстве с отказом от связки двух чистых форвардов, в плохом матч-менеджменте и заменах, которые ничего не меняют и влияют на результаты не в лучшую сторону.

«4-2-3-1 из шляпы Клемана с малопонятным трио Диатта — Аклюш — Головин и один Виссам на острие. Непонятно», — прошелся по применяемой в последнее время схеме The Brain. А другой болельщик, развив тему, написал, что Головин — самый быстрый игрок лиги 1 наряду с Мбаппе, но он расходует силы, закрывая фланг.

«Даже наши звезды — Голо и Бен Йеддер — выглядели разочаровывающе», — отметил Ralfedstroem.

Интересно, что тему с заменами Головина и Бен Йеддера подняли и эксперты. Так, в прямом эфире канала Prime Video Sport France выступающий в роли эксперта известный в прошлом футболист Людовик Обраньяк признался, что не понимает решений Клемана, и заявил: «Без Бен Йеддера и Головина не обойтись. Эти двое могут зажечь «Монако».

В схожем стиле высказываются и фанаты, обвиняющие тренера во всех смертных грехах. Пользователь с ником LOSCBOIZELLI составил список из пяти пунктов «Что требуется «Монако». Два первых звучат так: «Уволить Клемана. Отдать ключевые роли Головину и Эмболо».

«Держать в составе Нюбеля и Диатта, меняя Головина и Бен Йеддера, — это отсутствие тактического мастерства. Кто такой Клеман, чтобы раскачивать корабль «Монако» в такой момент?» — возмущался freddic.

«Монако, который меняет в концовках матчей Бен Йеддера и Головина, не заслуживает большего», — высказался о результатах N-um-A.