Русский день во Франции: первый гол Кузяева и вторая победа команды Головина

Сегодня, 22:15
Русский день в лиге 1 начался в Гавре — с первого домашнего матча местной команды после долгожданного возвращения в элитное общество. Такие игры, как с «Брестом», для «небесных» почти судьбоносные. Нет большого разрыва в классе, и где, как не в матче против 14-й команды по итогам прошлого сезона, набирать очки? Тем более на старте «Гавр» показал, что с характером у команды полный порядок, и спас игру в Монпелье (2:2).
Далер Кузяев за тот матч получил от L'Equipe четыре балла из десяти возможных и — в той или иной степени — оказался причастен к обоим пропущенным голам. Так что и для него персонально домашняя премьера была важна. Ну а дать ей однозначную оценку сложно. Прежде всего в силу неудовлетворительного результата. «Гавр» сейчас — типичный новичок. Желания и эмоций много, а класса и опыта игры на таком уровне недостает.
Отсюда — общая хрупкость конструкции, и даже когда счет сравнялся, хозяева не дожали соперника на кураже, а сами пропустили при подаче углового. Но, как оказалось, ресурсы для достижения результата у «Гавра» в наличии имелись. В концовке «Брест» просто вжимали в его штрафную, однако вратарь и удача сохранили для гостей победу. Ну а точности в завершении не хватило в том числе и Кузяеву, чей удар с линии штрафной получился неточным.
Вместе с тем бросилось в глаза, что в Далера в новой команде верят. Как главный тренер Лука Эльснер, при пяти проведенных заменах оставивший нашего легионера на поле до финального свистка, так и партнеры: в эпизоде с упомянутым ударом Кузяев буквально требовал мяч себе в ноги. И, надо сказать, имел на это полное право. До этого он точно так же включился в атаку вторым темпом и после передачи с левого фланга в касание эффектно пробил в верхний угол. В целом прогноз по Кузяеву благоприятный. Главное — всему «Гавру» как можно скорее перестроиться под новый для себя уровень.
«Монако» и персонально Александру Головину тоже приходится перестраиваться под требования Адди Хюттера, и лучше всех это пока получается у Минамино. В прошлом сезоне у японца не получалось ничего, а попав в руки тренера, с которым он работал еще в «Зальцбурге», полузащитник расцвел. Может отобрать мяч и тут же отправить его в угол, а может идеально сыграть на опережение и головой замкнуть подачу Кайю Энрике.
Обеспечивший хозяевам двойной перевес Минамино словно не замечал жары, из-за которой начало матча сдвинули на два часа вперед. «Страсбур» же, который в межсезонье возглавил Патрик Виейра, совсем размяк. Гости выглядели немногим бодрее птиц, которых по ходу первого тайма дважды выносил с поля главный друг пернатых Фофана.
Что касается Головина, то он за первые 45 минут отметился неточным дальним ударом и забрался в офсайд, когда партнер чуть затянул с передачей, и это смазало выход один на один. Кроме того, в активе Александра была серия выигранных единоборств, а в пассиве — желтая карточка. Он оставался заметной фигурой, но, как и в первом туре, его влияние на игру красно-белых было непривычно скромным.
Неделю назад ряд французских изданий оценил игру Головина чуть ли не ниже всех в команде. Вместе с тем очевидно, что некоторые поспешили с выводами. Две игры — не повод утверждать, что Головину не слишком подходят 3-4-3 в трактовке Хюттера. Там есть нюансы, так как края атакующей тройки сужены, поэтому нужно действовать на ограниченном пространстве и быстро принимать решения. Только адаптация — вопрос времени. Да и в межсезонье Александр в новой роли чувствовал себя достаточно комфортно.
Перестраиваться же приходится многим, и, например, полузащитник сборной Швейцарии Закария дебютировал в тройке центральных защитников — в компании с Синго, который в прошлом сезоне играл в «Торино» с Миранчуком. И сыграла оборона четко, а выход из нее становится козырем «Монако». В третьей атаке, где последним штрихом стал пас Минамино на Бен Йеддера, Головин свою роль тоже сыграл. Причем сместившись к левой бровке, чего новая схема почти не предполагает. После этого Хюттер что-то советовал россиянину во время паузы на водопой. От Александра ждут многого, а пока «Монако» впервые за долгие годы удался идеальный старт.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|2
|2
|0
|0
|7-2
|6
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Нант
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|2 : 0
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|1 : 2
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|1 : 1
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|2 : 0
|20.08
|20:00
|
Монако – Страсбур
|3 : 0
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -