Русский день во Франции: первый гол Кузяева и вторая победа команды Головина

Наши легионеры провели очередные матчи в лиге 1.

Вера в Далера

Русский день в лиге 1 начался в Гавре — с первого домашнего матча местной команды после долгожданного возвращения в элитное общество. Такие игры, как с «Брестом», для «небесных» почти судьбоносные. Нет большого разрыва в классе, и где, как не в матче против 14-й команды по итогам прошлого сезона, набирать очки? Тем более на старте «Гавр» показал, что с характером у команды полный порядок, и спас игру в Монпелье (2:2).

Далер Кузяев за тот матч получил от L'Equipe четыре балла из десяти возможных и — в той или иной степени — оказался причастен к обоим пропущенным голам. Так что и для него персонально домашняя премьера была важна. Ну а дать ей однозначную оценку сложно. Прежде всего в силу неудовлетворительного результата. «Гавр» сейчас — типичный новичок. Желания и эмоций много, а класса и опыта игры на таком уровне недостает.

Отсюда — общая хрупкость конструкции, и даже когда счет сравнялся, хозяева не дожали соперника на кураже, а сами пропустили при подаче углового. Но, как оказалось, ресурсы для достижения результата у «Гавра» в наличии имелись. В концовке «Брест» просто вжимали в его штрафную, однако вратарь и удача сохранили для гостей победу. Ну а точности в завершении не хватило в том числе и Кузяеву, чей удар с линии штрафной получился неточным.

Вместе с тем бросилось в глаза, что в Далера в новой команде верят. Как главный тренер Лука Эльснер, при пяти проведенных заменах оставивший нашего легионера на поле до финального свистка, так и партнеры: в эпизоде с упомянутым ударом Кузяев буквально требовал мяч себе в ноги. И, надо сказать, имел на это полное право. До этого он точно так же включился в атаку вторым темпом и после передачи с левого фланга в касание эффектно пробил в верхний угол. В целом прогноз по Кузяеву благоприятный. Главное — всему «Гавру» как можно скорее перестроиться под новый для себя уровень.

Идеальный старт «Монако»

«Монако» и персонально Александру Головину тоже приходится перестраиваться под требования Адди Хюттера, и лучше всех это пока получается у Минамино. В прошлом сезоне у японца не получалось ничего, а попав в руки тренера, с которым он работал еще в «Зальцбурге», полузащитник расцвел. Может отобрать мяч и тут же отправить его в угол, а может идеально сыграть на опережение и головой замкнуть подачу Кайю Энрике.

Обеспечивший хозяевам двойной перевес Минамино словно не замечал жары, из-за которой начало матча сдвинули на два часа вперед. «Страсбур» же, который в межсезонье возглавил Патрик Виейра, совсем размяк. Гости выглядели немногим бодрее птиц, которых по ходу первого тайма дважды выносил с поля главный друг пернатых Фофана.

Что касается Головина, то он за первые 45 минут отметился неточным дальним ударом и забрался в офсайд, когда партнер чуть затянул с передачей, и это смазало выход один на один. Кроме того, в активе Александра была серия выигранных единоборств, а в пассиве — желтая карточка. Он оставался заметной фигурой, но, как и в первом туре, его влияние на игру красно-белых было непривычно скромным.

«Монако» — «Страсбур». Фото AFP

Неделю назад ряд французских изданий оценил игру Головина чуть ли не ниже всех в команде. Вместе с тем очевидно, что некоторые поспешили с выводами. Две игры — не повод утверждать, что Головину не слишком подходят 3-4-3 в трактовке Хюттера. Там есть нюансы, так как края атакующей тройки сужены, поэтому нужно действовать на ограниченном пространстве и быстро принимать решения. Только адаптация — вопрос времени. Да и в межсезонье Александр в новой роли чувствовал себя достаточно комфортно.

Перестраиваться же приходится многим, и, например, полузащитник сборной Швейцарии Закария дебютировал в тройке центральных защитников — в компании с Синго, который в прошлом сезоне играл в «Торино» с Миранчуком. И сыграла оборона четко, а выход из нее становится козырем «Монако». В третьей атаке, где последним штрихом стал пас Минамино на Бен Йеддера, Головин свою роль тоже сыграл. Причем сместившись к левой бровке, чего новая схема почти не предполагает. После этого Хюттер что-то советовал россиянину во время паузы на водопой. От Александра ждут многого, а пока «Монако» впервые за долгие годы удался идеальный старт.