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Франция

Сегодня, 10:45

«Клеман превратил Головина в машину». Что пишут во Франции про русского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Монако» Александр Головин в матче против «Монпелье».
Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «Монпелье» (2:0).
Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 14:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:2
Монако

Мы ждем большего

L'Equipe начал свой краткий обзор игры с констатации самого очевидного момента — «Монако» приближается к подиуму. Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что монегаски набрали ход, одержав в лиге 1 пять побед подряд. В качестве любопытного факта приведена статистика, согласно которой в 10 из 12 последних голевых комбинаций красно-белых во всех турнирах приняли участие форварды Бен Йеддер и Эмболо.

Портал Maxifoot также дает акцент на победной серии команды из княжества и отмечает, что закрепившийся на пятом месте «Монако» оказывает давление на лидеров чемпионата. Отмечено, что это была равная в целом игра с обилием единоборств. А лучшим игроком матча с оценкой 7,5 назван защитник монегасков Дисаси.

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У Головина в этот раз шестерка со следующим комментарием: «Российский атакующий полузащитник много работал, пытаясь помочь своей защите. Тем не менее мы ожидаем гораздо большего от такого прекрасного игрока, который все еще изо всех сил пытается проявить свой талант в полной мере. Он принял участие во втором голе, поменявшись позициями с Кайю Энрике».

По версии сайта Get Fench Football News, первой звездой матча с оценкой восемь баллов стал Эмболо. У Головина, Дисаси и Боаду — семерки. В свою очередь портал Homme du Match поставил семерки Дисаси, Бен Йеддеру и Головину, написав про нашего легионера следующее: «Его точность в работе с мячом была бесценной как в сильные, так и в сложные моменты. В дуэте, который он формирует с Кайю, он был ядом для «Монпелье».

Наконец, Monaco Tribune, кроме очевидных и уже упоминавшихся моментов, отмечает первый в сезоне гол Боаду. Голландец, который долго лечился и только вернулся в строй, отличился в атаке, которую организовали Кайю Энрике и Головин.

Также издание приводит цитату Боаду, который сказал: «Нашей целью было вернуться в этот чемпионат. Мы сделали это, одержав пятую победу подряд. Мы должны продолжать в том же духе. У команды отличное настроение, мы друг друга подбадриваем. Конкуренция большая, но атмосфера хорошая. И каждый что-то привносит».

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Почему за ним не гоняются большие клубы?

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops ограничился одним провалом, раскритиковав замененного в перерыве Аклюша, что подтверждает версию о проблемах выбора оптимальной кандидатуры на роль правого инсайда. А двумя героями дня названы Эмболо и Дисаси.

«Голо в отличной форме. Он был везде», — дополнил выбор портала The Brain.

Кто-то, конечно, критиковал Александра, как laveperemars, написавший: «Он должен перестать бить штрафные. Он говорит партнерам, что пробьет, и стреляет по болельщикам «Монпелье».

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Трабзонспор&raquo;. Александр Головин (справа). «Он технический лидер этой команды». Что пишут во Франции про игру Головина

Однако в соцсетях со стороны поклонников «Монако» были в основном положительные отзывы. Например, Mubaraq_ay, расписав козыри в игре Головина, задался вопросом: «Интересно, почему за ним не гоняются большие клубы?»

«Дуэт Головин — Кайю Энрике по-прежнему следит за вторым местом для «Монако», — в очередной раз отметил игру левого фланга монегасков HakimAtor_.

«Если «Монако» найдет хорошего игрока в стартовый состав на правый фланг, а Головин избежит травм, монегаски обязательно финишируют в тройке лучших», — написал PEUFRAZIER.

«Господин Клеман превратил Головина в машину. Не говорите ему об усталости и травмах», — отметил прогресс нашего легионера GuillaumeAlban.

Александр Головин
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