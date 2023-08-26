Головин прибавляет, но пока он в тени Минамино. «Монако» вытащил безумный матч!

Российский легионер провел качественную игру с «Нантом» — 3:3.

Классический старт сезона в исполнении «Монако» в последние годы — гарантия проблем. А тут Ади Хюттер начал работу в княжестве с двух побед и в случае третьего успеха мог повторить достижение самого Арсена Венгера. Однако на «Божуаре» все сразу пошло не так, и, если вы не следили до этого дня за французским чемпионатом, было невозможно понять — кто здесь лидер, а кто находится в зоне вылета и не набрал ни одного очка.

Сначала в своей штрафной сфолил Закария, который из-за травм Марипана и Салису начал карьеру на Лазурном берегу в непривычной роли центрального защитника. Затем при подаче углового против Кастелетто оказались уступавшие ему в росте Вандерсон и Минамино — 0:2.

Хуже дебюта не придумаешь. А ведь Хюттер мечтал повторить игру прошлого тура со «Страсбуром». Там «Монако» доминировал весь матч. В пятницу же красно-белых примерно половину первого тайма словно не было на поле. Точнее, они там присутствовали, но в образе бледных теней самих себя. Да, в какой-то момент ситуация стала меняться, но не настолько, чтобы можно было говорить о переломе в игре.

Больше всего обманывала статистика, согласно которой в начале второй половины гости имели четырехкратный перевес по ударам (12-3). На табло же в том момент горели цифры 3:1, так как «Нант» снова мощно начал тайм, и никто не помешал Мохамеду оформить дубль, расстреляв неприкрытый угол ворот. Что до единственного на тот момент успеха «Монако», то Головин оказался к нему причастен. Убрав на входе в штрафную соперника, он пробил в другого защитника, после чего забравший подбор Кайю Энрике навесил на Минамино, отличившегося в третьем туре подряд.

25 августа. Нант — Монако. Такуми Минамино забил гол. Фото AFP

Японец уже сейчас набрал столько же результативных баллов (5), сколько за весь прошлый сезон. Тогда было 1+4. Сейчас — 3 гола и 2 передачи. А могло быть и больше — если бы два опаснейших удара Такуми не остановил вратарь и штанга. Эти эпизоды случились уже при счете 2:3 — после успешного добивания снова сократившего отставание до минимума Бен Йеддера.

Ну а Головин по-прежнему без результативных баллов, хотя пятничная игра в Нанте — самая содержательная в его исполнении в плане созидания. И он точно мог не ограничится тем, что стал участником первой голевой атаки «Монако». Еще в одном эпизоде, получив передачу от Бен Йеддера, Александр чуть-чуть не докрутил мяч в дальнюю девятку. А как после его передачи не смог забить Фофана?!

Был еще и неожиданный розыгрыш углового, когда Головин вместо подачи покатил на край штрафной, но мяч банально свалился с ноги вырвавшегося на ударную позицию Камара. А также оставшийся без внимания судей скандальный эпизод первого тайма, где выскочившего к вортам Головина явно цеплял защитник. И показательно, что Хюттер — в отличие от предыдущих туров — сохранил российского легионера на поле до финального свистка. Соответственно, Головин стал одним из тех, кто расшатал оборону поплывших под постоянным давлением «канареек».

25 августа. Нант — Монако. Гости празднуют гол. Фото AFP

Заброс Синго, попадание Фофана в перекладину и добивание Боаду спасли «Монако» от поражения. Да, лидерство удержать не удастся, однако работа Хюттера впечатляет. Особенно в созидании — за три тура монегаски забили десять мячей. Это компенсирует проблемы в обороне, где в тройке центральных защитников вынужденно играют хавбеки Закария и Магасса.

Так что с возвращением травмированных ситуация должна нормализоваться. В атаке же могут появиться новые лица, так как Фолланд ушел в «Унион», у Эмболо разрыв «крестов», и вышедший на рынок «Монако» торгуется с «Арсеналом» за Балогуна, который провел блестящий сезон в «Реймсе». И, конечно, должен прибавить в эффективности Головин. Пятничная игра в этом убедила.