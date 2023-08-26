Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:40

Головин прибавляет, но пока он в тени Минамино. «Монако» вытащил безумный матч!

«Монако» сыграл вничью с «Нантом» в 3-м туре лиги 1
Андрей Кузичев
Корреспондент
25 августа. Нант — Монако.
Фото AFP
25 августа. Нант — Монако. Гости празднуют гол.
Фото AFP
25 августа. Нант — Монако. Такуми Минамино забил гол.
Фото AFP
1/3
Telegram Дзен
Российский легионер провел качественную игру с «Нантом» — 3:3.
Франция. Лига 1. 3-й тур
25 авг, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
3:3
Монако

Классический старт сезона в исполнении «Монако» в последние годы — гарантия проблем. А тут Ади Хюттер начал работу в княжестве с двух побед и в случае третьего успеха мог повторить достижение самого Арсена Венгера. Однако на «Божуаре» все сразу пошло не так, и, если вы не следили до этого дня за французским чемпионатом, было невозможно понять — кто здесь лидер, а кто находится в зоне вылета и не набрал ни одного очка.

Сначала в своей штрафной сфолил Закария, который из-за травм Марипана и Салису начал карьеру на Лазурном берегу в непривычной роли центрального защитника. Затем при подаче углового против Кастелетто оказались уступавшие ему в росте Вандерсон и Минамино — 0:2.

Александр Головин в&nbsp;матче &laquo;Нант&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;. «Монако» ушел от поражения в матче «Нантом», уступая 1:3 во втором тайме. Головин отыграл весь матч

Хуже дебюта не придумаешь. А ведь Хюттер мечтал повторить игру прошлого тура со «Страсбуром». Там «Монако» доминировал весь матч. В пятницу же красно-белых примерно половину первого тайма словно не было на поле. Точнее, они там присутствовали, но в образе бледных теней самих себя. Да, в какой-то момент ситуация стала меняться, но не настолько, чтобы можно было говорить о переломе в игре.

Больше всего обманывала статистика, согласно которой в начале второй половины гости имели четырехкратный перевес по ударам (12-3). На табло же в том момент горели цифры 3:1, так как «Нант» снова мощно начал тайм, и никто не помешал Мохамеду оформить дубль, расстреляв неприкрытый угол ворот. Что до единственного на тот момент успеха «Монако», то Головин оказался к нему причастен. Убрав на входе в штрафную соперника, он пробил в другого защитника, после чего забравший подбор Кайю Энрике навесил на Минамино, отличившегося в третьем туре подряд.

25 августа. Нант — Монако. Такуми Минамино забил гол.
Фото AFP

Японец уже сейчас набрал столько же результативных баллов (5), сколько за весь прошлый сезон. Тогда было 1+4. Сейчас — 3 гола и 2 передачи. А могло быть и больше — если бы два опаснейших удара Такуми не остановил вратарь и штанга. Эти эпизоды случились уже при счете 2:3 — после успешного добивания снова сократившего отставание до минимума Бен Йеддера.

Ну а Головин по-прежнему без результативных баллов, хотя пятничная игра в Нанте — самая содержательная в его исполнении в плане созидания. И он точно мог не ограничится тем, что стал участником первой голевой атаки «Монако». Еще в одном эпизоде, получив передачу от Бен Йеддера, Александр чуть-чуть не докрутил мяч в дальнюю девятку. А как после его передачи не смог забить Фофана?!

Был еще и неожиданный розыгрыш углового, когда Головин вместо подачи покатил на край штрафной, но мяч банально свалился с ноги вырвавшегося на ударную позицию Камара. А также оставшийся без внимания судей скандальный эпизод первого тайма, где выскочившего к вортам Головина явно цеплял защитник. И показательно, что Хюттер — в отличие от предыдущих туров — сохранил российского легионера на поле до финального свистка. Соответственно, Головин стал одним из тех, кто расшатал оборону поплывших под постоянным давлением «канареек».

25 августа. Нант — Монако. Гости празднуют гол.
Фото AFP

Заброс Синго, попадание Фофана в перекладину и добивание Боаду спасли «Монако» от поражения. Да, лидерство удержать не удастся, однако работа Хюттера впечатляет. Особенно в созидании — за три тура монегаски забили десять мячей. Это компенсирует проблемы в обороне, где в тройке центральных защитников вынужденно играют хавбеки Закария и Магасса.

Так что с возвращением травмированных ситуация должна нормализоваться. В атаке же могут появиться новые лица, так как Фолланд ушел в «Унион», у Эмболо разрыв «крестов», и вышедший на рынок «Монако» торгуется с «Арсеналом» за Балогуна, который провел блестящий сезон в «Реймсе». И, конечно, должен прибавить в эффективности Головин. Пятничная игра в этом убедила.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе рискует повторить судьбу Анелька. Николя мог стать великим, но ошибся с планированием карьеры