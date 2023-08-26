«Головина уложили приемом из дзюдо, и это не пенальти?» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Сегодня, 12:15
L'Equipe в своем обзоре отмечает, что эта встреча вызовет противоречивые чувства, с иронией заметив, что в «Монако», наверное, до сих пор удивляются тому, как спасли игру. В другой стороны, самое авторитетное спортивное СМИ Франции приводит показательную статистику, согласно которой «Нант» забил три мяча тремя ударами, тогда как монегаски атаковали 27 раз при десяти попаданиях в створ.
Портал Maxifoot назвал игру на «Божуаре» сумасшедшей. Как и L'Equipe, это издание отмечает спорный момент в штрафной «Нанта», когда действия Дугласа Аугусто против Головина могли привести к назначению пенальти, но были проигнорированы арбитром и ВАР. Это занесли россиянину в плюс, комментируя выставленные ему 4,5 балла. Так же или ниже оценили еще четверых гостей, а лучшим с семеркой стал Минамино.
«Атакующий полузащитник «Монако» в этой встрече был слишком неточным. И все же россиянин много боролся и очень старался, особенно чтобы разбудить свою команду в начале игры. Но в своих отдельных попытках он действовал с большой неточностью, приближаясь к чужим воротам», — рецензирует игру Головина Maxifoot.
Сайт Get French football news оценил игру Головина четверкой. А портал Homme du Match расщедрился на шестерку со следующим комментарием: «Постепенно мы начинаем вспоминать Головина прошлого сезона. Он плохо провел первый тайм, но не сдавался и пытался выполнять свою оборонительную работу в отсутствие остроты впереди. Во 2-м тайме он обрел уверенность и восстановил чувство при проникновении в оборону соперника. Он заслужил пенальти в первом тайме, о котором забыли арбитр и ВАР».
Monaco Tribune сохраняет позитив, сделав акцент в заголовке на продолжении беспроигрышной серии монегасков. С другой стороны, в самом обзоре игры ничья названа разочаровывающим результатом, так как «Монако» доминировал большую часть встречи. А лучшим, естественно, назван забивший в третьем туре подряд Минамино.
В комментариях болельщиков в соцсетях реакции непосредственно на игру Головина немного, и это — полная палитра мнений. Кто-то, как MistigrigJR, доволен, написав: «Монако» играет в хороший футбол. Головин красивый". В том же духе высказался Mrkilkenny91: «У «Монако» привлекательная атакующая тройка Бен Йеддер, Минамино, Головин».
Другие умеренно недовольны, как Jocnobot, по мнению которого игра российского легионера «так себе». Схожая оценка у AsahiGabriel, написавшего: «На старте сезона Головина не так много».
А некоторые сильно критикуют Александра. «Минамино был лучшим в предсезонке, а потом блестяще начал сезона. Головин был лучшим в предсезонке, но затем катастрофически начал».
Основная же масса комментариев посвящена скандальному эпизоду с неназначенным пенальти, который случился при счете 1:0.
«Головина только что уложили приемом из дзюдо, но судья позволяет играть. Смешно», — с грустью иронизировал MonacoSpace.
«Неназначенный пенальти на Головине — это скандал», — поддержал данное мнение UnGitanCanadien.
«При счете 1:0 не свистнули пенальти на Головине. Это могло изменить ход игры, если бы «Монако» сделал 1:1», — сокрушался CourteauCyril.
«Какое восхищение боевым духом! Но есть один важный момент. Какие слова мне использовать для характеристики рефери и его друзей ВАР? Узурпатор? Как не свистнуть фол на Головине?» — добавил Reggie26367866.
В свою очередь Muneguuuuu постарался свести все к позитиву, заметив: «27 ударов «Монако» плюс владение мячом, плюс игра! Но «Нант» заслуживает ничью. Как и пенальти на Головине, после чего был забит второй гол».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
2
|Брест
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
4
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
6
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
7
|Лилль
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
8
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
9
|Реймс
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Лорьян
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ницца
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
12
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
15
|Ланс
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Нант
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
17
|Клермон Фут
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
18
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|25.08
|22:00
|
Нант – Монако
|3 : 3
|26.08
|20:00
|
Марсель – Брест
|- : -
|26.08
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|27.08
|14:00
|
Ренн – Гавр
|- : -
|27.08
|16:00
|
Клермон Фут – Метц
|- : -
|27.08
|16:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|27.08
|16:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|27.08
|18:05
|
Лорьян – Лилль
|- : -
|27.08
|21:45
|
Ницца – Лион
|- : -