«Головина уложили приемом из дзюдо, и это не пенальти?» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Нанта» (3:3).

Старался разбудить команду

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что эта встреча вызовет противоречивые чувства, с иронией заметив, что в «Монако», наверное, до сих пор удивляются тому, как спасли игру. В другой стороны, самое авторитетное спортивное СМИ Франции приводит показательную статистику, согласно которой «Нант» забил три мяча тремя ударами, тогда как монегаски атаковали 27 раз при десяти попаданиях в створ.

Портал Maxifoot назвал игру на «Божуаре» сумасшедшей. Как и L'Equipe, это издание отмечает спорный момент в штрафной «Нанта», когда действия Дугласа Аугусто против Головина могли привести к назначению пенальти, но были проигнорированы арбитром и ВАР. Это занесли россиянину в плюс, комментируя выставленные ему 4,5 балла. Так же или ниже оценили еще четверых гостей, а лучшим с семеркой стал Минамино.

«Атакующий полузащитник «Монако» в этой встрече был слишком неточным. И все же россиянин много боролся и очень старался, особенно чтобы разбудить свою команду в начале игры. Но в своих отдельных попытках он действовал с большой неточностью, приближаясь к чужим воротам», — рецензирует игру Головина Maxifoot.

Сайт Get French football news оценил игру Головина четверкой. А портал Homme du Match расщедрился на шестерку со следующим комментарием: «Постепенно мы начинаем вспоминать Головина прошлого сезона. Он плохо провел первый тайм, но не сдавался и пытался выполнять свою оборонительную работу в отсутствие остроты впереди. Во 2-м тайме он обрел уверенность и восстановил чувство при проникновении в оборону соперника. Он заслужил пенальти в первом тайме, о котором забыли арбитр и ВАР».

Monaco Tribune сохраняет позитив, сделав акцент в заголовке на продолжении беспроигрышной серии монегасков. С другой стороны, в самом обзоре игры ничья названа разочаровывающим результатом, так как «Монако» доминировал большую часть встречи. А лучшим, естественно, назван забивший в третьем туре подряд Минамино.

Такуми Минамино. Фото AFP

Восхищение боевым духом

В комментариях болельщиков в соцсетях реакции непосредственно на игру Головина немного, и это — полная палитра мнений. Кто-то, как MistigrigJR, доволен, написав: «Монако» играет в хороший футбол. Головин красивый". В том же духе высказался Mrkilkenny91: «У «Монако» привлекательная атакующая тройка Бен Йеддер, Минамино, Головин».

Другие умеренно недовольны, как Jocnobot, по мнению которого игра российского легионера «так себе». Схожая оценка у AsahiGabriel, написавшего: «На старте сезона Головина не так много».

А некоторые сильно критикуют Александра. «Минамино был лучшим в предсезонке, а потом блестяще начал сезона. Головин был лучшим в предсезонке, но затем катастрофически начал».

Основная же масса комментариев посвящена скандальному эпизоду с неназначенным пенальти, который случился при счете 1:0.

«Головина только что уложили приемом из дзюдо, но судья позволяет играть. Смешно», — с грустью иронизировал MonacoSpace.

Фото AFP

«Неназначенный пенальти на Головине — это скандал», — поддержал данное мнение UnGitanCanadien.

«При счете 1:0 не свистнули пенальти на Головине. Это могло изменить ход игры, если бы «Монако» сделал 1:1», — сокрушался CourteauCyril.

«Какое восхищение боевым духом! Но есть один важный момент. Какие слова мне использовать для характеристики рефери и его друзей ВАР? Узурпатор? Как не свистнуть фол на Головине?» — добавил Reggie26367866.

В свою очередь Muneguuuuu постарался свести все к позитиву, заметив: «27 ударов «Монако» плюс владение мячом, плюс игра! Но «Нант» заслуживает ничью. Как и пенальти на Головине, после чего был забит второй гол».