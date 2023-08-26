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Сегодня, 12:15

«Головина уложили приемом из дзюдо, и это не пенальти?» Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
Александр Головин в матче с «Нантом».
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Нанта» (3:3).

Старался разбудить команду

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что эта встреча вызовет противоречивые чувства, с иронией заметив, что в «Монако», наверное, до сих пор удивляются тому, как спасли игру. В другой стороны, самое авторитетное спортивное СМИ Франции приводит показательную статистику, согласно которой «Нант» забил три мяча тремя ударами, тогда как монегаски атаковали 27 раз при десяти попаданиях в створ.

Франция. Лига 1. 3-й тур
25 авг, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
3:3
Монако

Портал Maxifoot назвал игру на «Божуаре» сумасшедшей. Как и L'Equipe, это издание отмечает спорный момент в штрафной «Нанта», когда действия Дугласа Аугусто против Головина могли привести к назначению пенальти, но были проигнорированы арбитром и ВАР. Это занесли россиянину в плюс, комментируя выставленные ему 4,5 балла. Так же или ниже оценили еще четверых гостей, а лучшим с семеркой стал Минамино.

«Атакующий полузащитник «Монако» в этой встрече был слишком неточным. И все же россиянин много боролся и очень старался, особенно чтобы разбудить свою команду в начале игры. Но в своих отдельных попытках он действовал с большой неточностью, приближаясь к чужим воротам», — рецензирует игру Головина Maxifoot.

Сайт Get French football news оценил игру Головина четверкой. А портал Homme du Match расщедрился на шестерку со следующим комментарием: «Постепенно мы начинаем вспоминать Головина прошлого сезона. Он плохо провел первый тайм, но не сдавался и пытался выполнять свою оборонительную работу в отсутствие остроты впереди. Во 2-м тайме он обрел уверенность и восстановил чувство при проникновении в оборону соперника. Он заслужил пенальти в первом тайме, о котором забыли арбитр и ВАР».

Monaco Tribune сохраняет позитив, сделав акцент в заголовке на продолжении беспроигрышной серии монегасков. С другой стороны, в самом обзоре игры ничья названа разочаровывающим результатом, так как «Монако» доминировал большую часть встречи. А лучшим, естественно, назван забивший в третьем туре подряд Минамино.

Футболист «Монако» Такуми Минамино.
Такуми Минамино.
Фото AFP

Восхищение боевым духом

В комментариях болельщиков в соцсетях реакции непосредственно на игру Головина немного, и это — полная палитра мнений. Кто-то, как MistigrigJR, доволен, написав: «Монако» играет в хороший футбол. Головин красивый". В том же духе высказался Mrkilkenny91: «У «Монако» привлекательная атакующая тройка Бен Йеддер, Минамино, Головин».

Другие умеренно недовольны, как Jocnobot, по мнению которого игра российского легионера «так себе». Схожая оценка у AsahiGabriel, написавшего: «На старте сезона Головина не так много».

25&nbsp;августа. Нант&nbsp;&mdash; Монако. Головин прибавляет, но пока он в тени Минамино. «Монако» вытащил безумный матч!

А некоторые сильно критикуют Александра. «Минамино был лучшим в предсезонке, а потом блестяще начал сезона. Головин был лучшим в предсезонке, но затем катастрофически начал».

Основная же масса комментариев посвящена скандальному эпизоду с неназначенным пенальти, который случился при счете 1:0.

«Головина только что уложили приемом из дзюдо, но судья позволяет играть. Смешно», — с грустью иронизировал MonacoSpace.

Фото AFP

«Неназначенный пенальти на Головине — это скандал», — поддержал данное мнение UnGitanCanadien.

«При счете 1:0 не свистнули пенальти на Головине. Это могло изменить ход игры, если бы «Монако» сделал 1:1», — сокрушался CourteauCyril.

«Какое восхищение боевым духом! Но есть один важный момент. Какие слова мне использовать для характеристики рефери и его друзей ВАР? Узурпатор? Как не свистнуть фол на Головине?» — добавил Reggie26367866.

В свою очередь Muneguuuuu постарался свести все к позитиву, заметив: «27 ударов «Монако» плюс владение мячом, плюс игра! Но «Нант» заслуживает ничью. Как и пенальти на Головине, после чего был забит второй гол».

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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Головин прибавляет, но пока он в тени Минамино. «Монако» вытащил безумный матч!