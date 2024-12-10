Как бывший катарский теннисист стал самым влиятельным в мировом футболе. Уникальный путь босса «ПСЖ»

Нассер Аль-Хелаифи добивает Суперлигу.

До 2025 года меньше месяца, а Суперлига до сих пор не покидает новостные ленты. Недавно появился очередной инсайд о турнире-мечте Флорентино Переса и Андреа Аньелли. Якобы в участии заинтересовано более полусотни клубов Европы, поэтому их поделят аж на три дивизиона. Стартовать планируют ближайшей осенью или в 2026-м.

Одним из публично отреагировавших оказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: «Ее (Суперлиги. — Прим. «СЭ») не существует. На самом деле она никогда не существовала, разве что в головах нескольких заблуждающихся людей. А сейчас, с новым форматом еврокубков и обновленным клубным чемпионатом мира, это тем более невозможно. Никто ее не поддержит: ни болельщики, ни игроки, ни медиа, ни правительства, ни клубы. Вы знаете, что только две команды за Суперлигу. Надеюсь, однажды они поймут свою ошибку и вернутся в европейскую семью».

И его слова имеют большой вес. Все-таки член исполкома УЕФА, председатель Ассоциации европейских клубов и владелец мирового супергранда, который всегда стремился к сохранению отличных взаимоотношений с главными футбольными организациями континента.

Влияние Аль-Хелаифи на самые важные процессы в индустрии невозможно переоценить, он причастен, кажется, ко всем определяющим решениям УЕФА. Дело, во-первых, в вышеупомянутой лояльности Нассера и, во-вторых, в грамотном заходе Востока на рынок. Денежном, конечно, в том числе. Не зря же глава «ПСЖ» состоял в оргкомитете последнего чемпионата мира.

Интересно, что настолько обширную власть обрел человек, чьи исходные позиции были не такими перспективными. Аль-Хелаифи родился в семье рыбака. Да, вот просто обычного рыбака, никакой помпы. Семья жила в Дохе практически через дорогу от единственного на весь Катар теннисного комплекса, куда 11-летний ребенок устроился работать бол-боем, чтобы подзаработать деньжат.

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Однажды маленькому Нассеру предложили самому взять в руки ракетку. И он влюбился. «Его амбициям не было предела», — вспоминал отец Ганим. Аль-Хелаифи годами усердно тренировался и добился, на самом деле, исторических для страны достижений — к примеру, стал первым катарцем, сыгравшим на турнирах ATP. Но безотносительно национальной принадлежности результаты, конечно, успешными не назвать.

Мы говорим о таком человеке, что необходимо сделать акцент вот на чем: в течение всей теннисной карьеры богатством Нассер и близко не обладал. Взял какой-нибудь турнир — потратил деньги на ночевку в отеле. Потом следующий турнир. И так месяц за месяцем. В 2002 году Аль-Хелаифи ушел из профессионального спорта, так и не воплотив детские мечты.

Зато благодаря теннису в его жизни появилось кое-что очень нужное — знакомства. Вернее, даже одно конкретное знакомство. Еще в подростковом возрасте он часто спарринговался с Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Тогда принцем, а ныне эмиром Катара, главой государства. Корт стал фундаментом для долгосрочной дружбы, которая сильно повлияла на жизнь Нассера.

После завершения карьеры Аль-Хелаифи получил экономическое образование и первую солидную должность, которую занимает и сегодня, — президента Федерации тенниса Катара. Когда страна получила право на проведение чемпионата мира, появился запрос на диверсификацию экономики. Грубо говоря, расширение источников дохода. Тут и пригодился диплом.

В июле 2011 года Нассера назначили главным в Qatar Sport Investment — инвестиционный фонд, основанный Тамимом бен Хамадом. Три месяца спустя компания приобрела контрольный пакет акций «ПСЖ». Ну и понеслась. Впоследствии издание France Football признавало Аль-Хелаифи самым влиятельным человеком в футболе, L'Equipe — самым влиятельным только во французском футболе. А давний приятель дал ему должность в правительстве — министра без портфеля. Это когда у тебя нет собственного министерства, но правом голоса обладаешь наравне со всеми. Прямо катарская мечта!