Игрок «Ниццы» извинился за призыв устроить «черный день для евреев». Его могут выгнать из клуба

Это не первый скандал в карьере Юсефа Аталя.

Игрок «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Аталь опубликовал в соцсетях видео с проповедником, призывающим к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиля и Палестины.

Разгорелся громкий скандал, на который отреагировали даже президент Федерации футбола Испании и мэр Ниццы. Французские СМИ сообщают, что клуб может разорвать контракт с 27-летним футболистом за поддержку Палестины.

Игрок уже извинился за публикацию

Скандальная видеозапись появилась в соцсетях футболиста утром 15 октября. Она быстро разошлась по местным СМИ, после чего ситуацию прокомментировал мэр Ниццы Кристиан Эстрози:

«Я ожидаю, что Аталь извинится и осудит ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе».

Через несколько часов футболист удалил публикацию, а вскоре выступил с извинениями.

«Я понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей. Это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Хочу однозначно выразить свою точку зрения: я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю всех жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти. Мир — это идеал, в который я твердо верю».

Фото Соцсети

Руководство «Ниццы» пока никак не отреагировало на случившееся, судьба Аталя в команде неизвестна до сих пор. Глава Федерации футбола Франции отметил, что алжирец передал «призывы к насилию»: «Разжигающие ненависть высказывания не будут разрешены. Осуждаем их со всей строгостью».

Аталь — не единственный футболист, открыто выразивший позицию по конфликту на Ближнем Востоке

В Германии сейчас широко обсуждается заявление защитника «Баварии» и сборной Марокко Нуссаира Мазрауи, который опубликовал в соцсетях видео с палестинским флагом. Он также сообщил, что марокканских футболистов «пытаются заставить замолчать».

«Игроки сборной Марокко Абухляль, Зиеш, Мазрауи, Сабири выставили публикации в поддержку Палестины, но вы можете увидеть их, только если зайдете в их профили. Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира», — уверен игрок.

Немецкое издание Bild выпустило материал, посвященный этой теме, в котором осудило позицию Мазрауи: «Футболист «Баварии» должен четко дистанцироваться от ХАМАС. Если Мазрауи откажется это делать, то он больше не должен играть в лиге. Футболисты не обязаны быть святыми, но они являются образцами для подражания у детей и молодежи».

Действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема также выступил с заявлением:

«Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Фото Global Look Press

Аталь уже попадал в скандальную ситуацию в соцсетях. И тоже извинялся

Осенью 2020 года в Ницце было совершено нападение на прихожан церкви Нотр-Дам. Скончались 3 человека, одна из них, пожилая женщина, была найдена у купели со святой водой.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом, а также объявил борьбу с сепаратизмом в стране. На эту тему высказался бывшийчемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен опубликовал в своем «Инстаграме"* (компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) снимок Макрона со следом от ботинка на лице, а в подписи публично его оскорбил.

Юсеф Аталь поставил лайк к публикации российского бойца, а позже извинился за это действие.

«Я лайкнул пост Хабиба, потому что я фанат этого спортсмена. Я не хотел никого обидеть. Я серьезно обеспокоен из-за нападения в Ницце. Я мусульманин, и я против терроризма», — заявил алжирский футболист.