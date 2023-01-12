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Франция

Сегодня, 14:00

Париж простил Месси за финал чемпионата мира. Хотя все равно больше любит Мбаппе

Игорь Рабинер
Обозреватель
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Игорь Рабинер побывал на первой игре аргентинца после триумфа на ЧМ-2022.
Франция. Лига 1. 18-й тур
11 янв, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:0
Анже

В Париже фанаты тоже называют себя «вираж». И он прекрасен!

Когда в конце игры при 2:0 судья назначил в ворота «Анже» опасный штрафной, к мячу подошли двое южноамериканских парижан — аргентинец Лео Месси и бразилец Неймар. В это мгновение половина «Парк де Пренс» вдруг начала скандировать: «Месси! Месси!». У меня этот момент даже попал на видео, так что если кто-то подумает, будто преувеличиваю, — есть прямое доказательство обратного.

Пробил — и не забил только усилиями вратаря гостей Поля Бернардони — в итоге Неймар. Это, в отличие от скандирования, меня совсем не удивило, поскольку несколько болельщиков «Пари Сен-Жермен» сказали мне до игры, что они близкие друзья, ну а Неймар здорово помог Месси адаптироваться в команде и в Париже. Более того, единственный россиянин, занимающийся сейчас в академии «ПСЖ», 15-летний 193-сантиметровый центральный защитник Денис Родин, вместе с которым мы смотрели второй тайм, поделился еще одной деталью для посвященных: «Так из-за Месси у Неймара и осталась десятка». Аргентинец, у которого была такая возможность, не захотел отбирать сакральный номер у бразильца, взяв себе необычный 30-й, под которым начинал карьеру...

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А эпизод со скандированием фамилии лучшего игрока ЧМ-2022 окончательно ответил мне на вопрос, которым я задавался до игры: простил ли Париж Месси свои разбитые в катарском финале сердца?

Как не простить? Да и просто обижаться? За что? Это же не Аргентина — Англия 1986-го, и Месси, в отличие от своего собрата по стране, футбольной гениальности и волшебной левой ноге Диего Марадоны, не совершил никакого обмана ради победы. Он просто был самим собой, за что им и восхищаются уже даже не миллионы, а миллиарды. В том числе и во Франции, и в Париже — пусть и сквозь слезы.

Да, 24 дня назад Франция личными усилиями еще одного парижанина — Килиана Мбаппе за пару минут на фоне беспросветного для нее финала поверила в сказку. Но Месси и вратарь Эмилиано Мартинес не позволили ей стать былью. Вот на голкипера за его безудержные и во многом оскорбительные лично для Мбаппе празднования в Париже если не крайне злы, то очень сердиты. Правда, сам Килиан говорил, что ему наплевать.

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Но не наплевать болельщикам «ПСЖ». Один из них — 18-летний студент Матис, с которым я разговаривал до игры с «Анже», даже считает, что Месси как капитан должен был защитить Мбаппе и остановить Мартинеса, не позволить ему так издеваться над суперзвездой «Трехцветных» (вообще-то сделавшей в его ворота хет-трик и реализовавшей послематчевый пенальти). А не сделав это, Лео проявил неуважение к партнеру по клубу. Воздав должное за откровенность этого мнения, отнесу его хлесткость к юному и не признающему компромиссов возрасту француза. А также к тому факту, что он ходит на фанатский вираж «ПСЖ» — да-да, он здесь именуется так же, как и у болельщиков «Зенита».

Кстати, прекрасное, слаженное пение целой трибуны самых яростных фанатов «ПСЖ» на протяжении всех 90 минут матча с командой с последнего места лиги 1 стало для меня одним из главных откровений этого вечера. Откровенно говоря, почему-то думал, что в олигархические времена катарских владельцев на трибунах «Парк де Пренс» царит вяловатая тишина и ходят на матчи в основном туристы-иностранцы. Все оказалось совсем не так. И ядро парижской публики — французы, и арена на матче с аутсайдером полна, и с трибун (в отличие, допустим, от домашних матчей сборной Катара) до последних минут никто не уходит, и фанаты здесь очень, очень бодрые.

Игроки их ценят. После рядовых вроде бы для чемпиона и лидера домашних 2:0 у абсолютного аутсайдера все они, включая Месси, отправились к виражу за ворота и праздновали вместе по полной.

Трибуны болельщиков "ПСЖ". Фото Reuters
Трибуны болельщиков «ПСЖ».
Фото Reuters

Мбаппе не оказалось даже в заявке

Я очень хотел попасть на этот матч. Оказавшись в Париже на новогодних каникулах, на несколько дней продлил пребывание во французской столице ради того, чтобы увидеть двух главных героев ЧМ-2022 — Месси и Мбаппе вместе в первом послекатарском матче. Правда, это оказалось куда сложнее, чем я думал. И еще за три с половиной часа до матча не знал, попаду ли на него.

Сначала вообще не откликнулась на запрос об аккредитации пресс-служба «ПСЖ». Не могу судить о причинах, точно не зная их. Возможно, это никакое не отношение к журналисту именно из России, а обыкновенный снобизм одного из богатейших клубов мира. Или уже забитая к моменту моего обращения под завязку ложа прессы «Парк де Пренс», далеко не самого современного и вместительного, хотя и суперисторического (он появился на свет аж в XIX веке — в 1897 году!) стадиона Европы. Но можно же было хоть что-то ответить, а не наглухо промолчать.

Что ж, не пускаете в дверь — полезу в окно, то есть просто куплю билет на тот самый стадион, где в 1960 году сборная СССР выиграла первый и единственный в своей истории крупнейший турнир — Евро. Тут забивал в овертайме победный мяч в финале Виктор Понедельник, и не похоже, что на арене с тех пор что-то принципиальным образом изменилось. Но этот стадионный олдскул для топ-клубов мира уже не вполне привычный. Лично мне, наоборот, греет душу — нет этой всеобщей одинаковости, унификации. У «Парк де Пренс» чувствуется душа.

Но и с приобретением билета туда все оказалось далеко не так просто! Казалось бы, на сайте «ПСЖ» есть удобная функция — все обладатели абонементов, которые знают, что по той или иной причине не попадут на игру, могут отказаться от билетов на конкретный матч, и они пускаются в свободную продажу. Билеты есть почти на каждый сектор — но строго по одному, рядом не сядешь. Разброс в ценах — от 45 евро плюс налог (получается немного за 60) за воротами до почти бесконечности. Мне по соотношению цены и качества понравился билет на нижний ярус центральной трибуны чуть больше 70 евро, что после всех наценок составило 90.

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Но, во-первых, из-за ограничений с приемом иностранных карт пришлось прибегнуть к помощи приятеля из Франции и его местной кредитки (рассчитался потом с ним наличными), во-вторых, за день до матча списание денег произошло, а билет никуда не пришел! В день игры выяснилось, что такая история не уникальна. И только примерно за три часа до начала матча, когда я уже сильно засомневался в успехе всего предприятия, очередная попытка принесла долгожданное облегчение. Месси с Мбаппе, как я решил, теперь уже точно снова будут со мной, как в финале ЧМ-2022.

Но я снова поторопился. Потому что если Месси, вернувшийся около недели назад в расположение «ПСЖ» после двухнедельных отмечаний, запланированно на поле вышел, то Мбаппе, к удивлению даже всезнающих местных, не оказалось даже в заявке. Подобного не предполагал никто из пяти моих предматчевых собеседников.

Напротив, они предвкушали красочный перформанс. Али, работник посольства Кении во Франции, живущий в Париже уже десять лет («Если бы у меня были деньги, я бы купил «ПСЖ»!» — ни много ни мало заявил он), выражался образно: «Когда они сегодня выйдут на поле, это... все равно что наблюдать за тем, как твоя любимая жена наносит макияж!». Тут, однако, надо заметить, что любимая жена стояла рядом с ним и не без удовольствия прислушивалась к разговору. Участвовать в нем сама, правда, не захотела, сказав, что ничего не понимает в футболе, но такая реприза вряд ли осталась без ее внимания. Надеюсь, Али после нее перепадет больше ласки. Пятерка за находчивость!

Ему же принадлежит и парадоксальная фраза «Аргентина выиграла трофей, а Франция — финал». И вот тут, вспоминая, как проходила его большая часть, я скажу: «Али, ты не прав!»

К слову, не правы те, кто по старым клише убежден, будто французы не любят и не хотят говорить по-английски. Французским, увы, не владею, а потому на подходах к «Парк де Пренс» говорил с болельщиками на том единственном иностранном языке, который знаю, — и откликались почти все. Пара человек говорить не захотели, но не более того. И от английского никто не бежал. Потом мне объяснили, что в сегодняшнем Париже он для местной молодежи, напротив, стал нормой.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Мбаппе в Париже любят явно больше Месси

Еще один необычный образ употребил 25-летний работник финансовой сферы Антуан:

— От соперничества Мбаппе и Месси в финале ЧМ я получил удовольствие. Это была как драка родных братьев, людей одной крови. Да, мое сердце как француза было разбито. Но, если забыть первый час игры, все, что было дальше, — это что-то такое сумасшедшее, чего я в футболе никогда не видел. И безумно гордился Мбаппе — главным лицом нашего клуба...

Тут прозвучало важное. Приход перед прошлым сезоном в «ПСЖ» Месси никак не поменял приоритеты здешних болельщиков. Для них фигура команды номер один, что бы ни произошло, — Мбаппе. А дальше уже — либо Неймар, либо Месси. К Лео именно как к «парижанину» пока все еще присматриваются, хотя относятся уже с гораздо большим доверием, чем в прошлом, куда менее удачном для него сезоне.

Тот же упомянутый выше молодой финансист Антуан, на мой вопрос, воспринимает ли он уже Лео как преданного «ПСЖ» игрока, ответил отрицательно:

— Да, Месси играет за «ПСЖ», но у нас есть Мбаппе или Кимпембе, от которых пахнет Парижем. Не думаю, что Лионель уже такой. Он из «Барселоны» и навсегда останется ее человеком. Может, другие скажут, что я не прав, но мне не кажется, что болельщики «ПСЖ» в большинстве своем считают его своим парнем. Но его переходом к нам я доволен. Надеюсь, Месси поможет нам наконец-то выиграть Лигу чемпионов. В то же время не думаю, что он будет играть в этом такую же лидерскую роль, как в Аргентине на ЧМ. Сборная строилась вокруг него, а в клубе он будет помогать лидеру — Мбаппе, и если они будут вместе, то возьмут трофей!

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Того же мнения, только еще и с колоритом фанатских оценок, придерживается 18-летний студент Матис:

— Для нас, фанатов с виража, в тройке суперзвезд «ПСЖ» на первом месте однозначно идет Мбаппе, на втором — Неймар, на третьем — Месси. Лео — слишком... особенный. Не особо дружелюбный. Никогда не дает интервью, не танцует после голов, как Неймар. Он не стремится к теплым отношениям с активными болельщиками. А вот у Мбаппе они есть.

35-летний HR-менеджер Родрик, которого отец брал на «Парк де Пренс» еще в четыре годика, в отличие от предыдущих ораторов, считает, что Месси настоящим игроком «ПСЖ» уже стал. Истинный французский плюрализм мнений.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

— Думаю, благодаря другу Неймару он хорошо интегрировался в команду. И это не только мое мнение — мы обсуждали эту тему с друзьями, и у меня сложилось впечатление, что большинство болельщиков «ПСЖ» уже считают Месси членом нашей семьи. А то, что у него не шло в прошлом сезоне, в отличие от нынешнего... Считаю, многие недооценивают лигу 1, уровень интенсивности в ней. Год ему потребовался для адаптации к новому футболу, и сейчас он в полном порядке.

Кстати, тот же Родрик считает, что если с Неймаром у Месси никакой внутрикомандной конкуренции нет, то с Мбаппе она присутствует у обоих южноамериканцев. При этом добавляет, что все трое — исключительные профессионалы, и эти отношения не отражаются на их игре и взаимодействиях.

Студент Матис развивает тему:

— У Мбаппе и Месси так себе отношения. Килиан дружит с Хакими, Лео — с Неймаром. Сложились два твердых дуэта друзей. А то, что произошло на чемпионате мира, мне кажется, не очень хорошо для коллектива в «ПСЖ» и дальнейших отношений Мбаппе и Месси. Хотя лично за аргентинца я рад, в отличие от Килиана, Франции и себя лично. Тем более что Месси еще и окончательно доказал, что он лучше Роналду. Криштиану, уехав в «Аль-Наср», уже закончился. Лео осталось не много. А потом наступит время нового главного противостояния — Мбаппе — Холланн.

Последнюю фразу я слышал не только от Матиса, но и от других собеседников, убежденных, что у Мбаппе есть все, чтобы стать лучшим футболистом всех времен. Вопрос, произойдет ли это в «ПСЖ» или уже, допустим, в мадридском «Реале». Но и тут парижские болельщики настроены скорее оптимистично.

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Матис:

— Мбаппе будет лучшим в истории, но для этого он должен выиграть Лигу чемпионов. В 19 он взял чемпионат мира, в 23 стал на самом деле лучшим игроком этого ЧМ — убежден, что он сыграл лучше Месси. Но теперь надо выигрывать главный еврокубок. Да, Килиан может уйти в «Реал». Но он очень хочет выиграть Лигу чемпионов именно в «ПСЖ». Его сердце здесь, он тут родился.

Антуан:

— Думаю, пока Мбаппе не выиграет Лигу чемпионов, останется в родном Париже. Даже уверен в этом на сто процентов. Другое дело, способен ли на эту победу наш «ПСЖ». Каждый год кажется, что вот-вот. Только команде для этого нужно больше характера. (Еще один болельщик — 30-летний инженер-компьютерщик Николя, владевший английским похуже других моих собеседников, сказал: «Защита у нас для этого слабая»).

Али:

— Мы не позволим Мбаппе уехать из «ПСЖ» еще лет десять, ха-ха! А за это время, как знать, может, он и уровня Пеле достигнет!

Родрик:

— Как же и я, и мы все гордились Мбаппе, когда он перевернул ход финала ЧМ! Почти 80 минут наша команда играла очень плохо. А потом он взял и в одиночку все перевернул. Это самая яркая демонстрация масштаба его возможностей. Этот парень будет лучшим в мире! Достигнет ли уровня Пеле? У-у-у! Было бы легче, если бы он выиграл этот чемпионат мира, и у него стало бы два титула — у бразильца их, как известно, было три. Но Пеле никогда не играл в Европе, а следовательно, никогда не получал «Золотого мяча», который в его годы вручался только игрокам, выступавшим в Старом Свете. Так что у Мбаппе, который уже догнал Пеле по статистике игр и голов на чемпионатах мира, есть гандикап и тут...

Килиан Мбаппе. Фото AFP
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Минута аплодисментов Пеле

Имя умершего перед Новым годом Пеле сейчас и в Париже у всего футбольного мира на устах. Перед началом матча «ПСЖ» — «Анже» диктор объявил минуту молчания по величайшему футболисту всех времен и народов. Хотя нет — он попросил «минуту аплодисментов для Пеле». Так столица Франции попрощалась с Королем футбола.

И началась игра, в которой не было Мбаппе. Тут же пошел обычный для болельщиков любых поколений, стран и возрастов слух, будто лидер подрался с кем-то из партнеров на тренировке. Но это очень вряд ли — скорее всего, все дело действительно в недавнем путешествии Килиана и его марокканского друга Хакими в Нью-Йорк, где их видели и на Таймс-Сквер, и на матче НБА.

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Да, Мбаппе, ко всеобщему удивлению, вернулся в расположение «ПСЖ» через три дня после финала в Катаре и тут же забил победный мяч «Страсбуру» на шестой добавленной минуте. Но потом утомление после чемпионата мира все же сказалось, и настала очередь француза отдыхать. К моменту игры с «Анже» они с Хакими уже вернулись и теоретически могли бы сыграть, но на фоне реакклиматизации главный тренер Кристоф Галтье не счел нужным рисковать в домашнем матче с аутсайдером. К моему личному разочарованию, но это как раз тот случай, когда мои ожидания — это мои проблемы.

Место Мбаппе в составе занял 20-летний мощный форвард с французским и камерунским гражданствами Юго Экитике, взятый «ПСЖ» летом из «Реймса». Неймар по базовой (и, конечно, крайне условной) расстановке сместился налево, Месси — направо, а Экитике занял место в центре атаки. И, едва успела игра начаться, как на пятой минуте он и забил, здорово сыграв в районе линии вратарской на опережение после прострела крайнего защитника Мукьеле. А кто затеял хитрым разворотом и пасом в край всю эту атаку? Вы, конечно, уже догадались.

Лионель Месси и Неймар. Фото AFP
Лионель Месси и Неймар.
Фото AFP

Месси вообще оказался точно в таком же порядке, как и на чемпионате мира. Как будто пару недель гулянок на нем вообще не сказались! Вот уж точно — мастерство не пропьешь. Не уверен, правда, что Лео так уж «зажигал» — все-таки поди не Марадона. Но когда в такой раж вошла вся Аргентина, вряд ли ее капитан мог остаться совсем уж в стороне.

Однако, вернувшись в Париж, он оказался столь же легок и изящен, как и в Катаре. Наотдавал столько классных, но, увы, не использованных партнерами передач, как Дед Мороз — подарков перед Новым годом. А во втором тайме станет все чаще брать игру на себя. Забив, уже при 2:0, создаст вообще упоительный эпизод, обыграв троих в штрафной, но вместо удара (позиция вполне позволяла) великодушно отдав мяч Бернату. Тот, однако, решит вернуть — и защитник «Анже» обратную передачу прервет.

Гол Месси забил после самого — и единственного, пожалуй, тревожного для «ПСЖ» отрезка в матче, когда «Анже» после перерыва вдруг небеспочвенно решил, что умеет играть в футбол. Последнее место в лиге 1, набравшее лишь очко в пяти предыдущих турах, а на «Парк де Пренс» до перерыва почти не переходившее середину поля, вдруг принялось активно атаковать и в паре эпизодов чуть не сравняло счет.

Но потом, не забив, «Анже» снова отошел назад, и тут «ПСЖ» низом разыграл красивую многоходовку короткими передачами, которую прямо передо мной Месси и завершил точным ударом с близкого расстояния. Когда лайнсмен поднял флажок, я был почти уверен, что это ошибка, поскольку смотрел на развитие эпизода с удобной точки. Это и случилось. Приятно сначала увидеть своими глазами в Дохе дубль Лионеля в победном финале чемпионата мира, а потом в Париже — первый его мяч за клуб после турнира. Затем из-за офсайда, теперь уже не мнимого, отменили еще и красивый гол после удара Неймара с разворота.

Когда во время второго тайма — такое происходило несколько раз — народ на трибунах начинал скандировать: «Месси!» — кто-то из ряда прямо за нами изо всех сил выкрикнул: «Мбаппе!». Тут в разговор с этим человеком решил вступить уже упоминавшийся выше 15-летний игрок академии «ПСЖ» Денис Родин, вместе с которым мы смотрели второй тайм.

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— Мбаппе не играет! — сказал, обернувшись, юноша поклоннику Килиана на отличном французском. Тот не сдавался:

— Мбаппе лучше Месси!

Но Денис твердо решил оставить в диалоге последнее слово за собой:

— Месси выиграл чемпионат мира!

На это у его французского собеседника контраргументов уже не нашлось. Этот 18-летний Матис сказал бы то, что я слышал от него минут за 40 до игры: мол, Аргентине и Месси за каждое дуновение ветерка на чемпионате судьи ставили пенальти. Оппонент, с которым спорил интеллигентный, но уверенный в себе парнишка в кепке а-ля Лев Яшин, не оказался столь же разговорчивым. А сам Денис после гола Месси уже совершенно по-болельщицки скачет и размахивает шарфом «ПСЖ».

Он занимается в клубной академии уже четвертый сезон. Приехав с родителями в столицу Франции, осмелился подать в установленном порядке заявку, его пригласили на просмотровый матч — и приняли!

Со своими 193 сантиметрами роста в свои 15 он играет против 16-17-летних. И мечтает о профессиональной карьере — помимо «ПСЖ», клубом своей мечты называет «Атлетико», за который начал уже давно переживать благодаря Антуану Гризманну и традиционной боевитости, неуступчивости команды Диего Симеоне. Сам Родин как центральный защитник ценит эти качества. Он вообще рассуждает о футболе очень по-взрослому. Может, когда-нибудь из него получится тренер?

Живет он по отношению к «Парк де Пренс» на другом конце Парижа, а потому на матчах первой команды бывает очень редко — сейчас это был всего третий раз. На тренировки сознательно ходит по часу в один конец пешком. На игру «ПСЖ» — «Анже» он как раз после тренировки едва успел — отвезла мама на машине, да попали в пробку. На трибуну Денис попал за считаные минуты до стартового свистка.

Как и я. Увлекся, так сказать, осмотром достопримечательностей — купив, например, за 30 евро футболку с ликом Месси. И обнаружив, что официальная игровая майка Мбаппе в одном из передвижных киосков на территории стадиона стоит 165 евро.

— А Месси сколько? — спрашиваю продавца. Он разводит руками:

— Ее нет. Может, только на территории стадиона найдете.

Вот такой на Лео ажиотаж даже в Париже. И Месси новыми голами и передачами продолжает его нагнетать.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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