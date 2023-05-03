Супруга Рамоса старше его на 8 лет: у нее 4 ребенка, но ее сочной фигуре завидуют молодые

Сегодня, 22:45
Воспользовавшись паузой между турами в чемпионате Франции, 37-летний испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос отправился в Мадрид.
16 лет Рамос выступал за «Реал», но сейчас он приехал не на футбольный матч «королевского клуба», а на теннисный турнир.
На трибуне Рамос появился по традиции вместе со своей супругой Пилар Рубио.
Рубио — известная испанская журналистка и модель. В 2007 году великолепная брюнетка получала престижную испанскую премию в области ТВ, аналог нашего ТЭФИ, а в 2008-м и 2009-м признавалась известным таблойдом самой сексуальной ведущей.
Пилар на восемь лет старше своего мужа. Они вместе с 2012 года.
Свадьба состоялась в Севилье семь лет спустя, в июне 2019-го.
На шикарный праздник приехали звезды спорта и шоу-бизнеса. Среди гостей были все футболисты «Реала», в том числе Роберто Карлос, Марко Асенсио, Лука Модрич.
Пилар большая поклонница ЗОЖ. Она часто делится с подписчиками секретами молодости, красоты и стройности, ведет программы на ТВ по этой теме и участвует в благотворительных забегах.
Пилар не скрывает своего возраста. Наоборот, она убеждена, что в свои 45 выглядит просто великолепно.
У Рамос и Рубио четверо сыновей.
Пара очень счастлива в браке. Неслучайно они стараются проводить время вместе, как на турнире в Мадриде.
Иногда Пилар обижается, что в их семье многие считают звездой ее мужа. В интервью она часто критикует журналистов, которые не замечают ее достижений. В планах Рубио попробовать силы в кинематографе.
Кто знает, может быть, через несколько лет Серхио Рамоса будут представлять как мужа известной актрисы.