Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы

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Месси отстранен «ПСЖ» на две недели. Звезде мирового футбола запретили тренироваться и играть за парижский клуб, причина — его самовольный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» в чемпионате Франции.
Вместо тренировки аргентинец с супругой и сыновьями уехал из страны. Капитан чемпионов мира является послом Саудовской Аравии, где его ждали после игры.
За это Месси лишится полумесячной зарплаты в парижском клубе. Но материальную потерю наверняка компенсирует министерство спорта и туризма Саудовской Аравии. Ведь Месси в качестве туристического посла саудовцев получает около 25 миллионов долларов в год.
В французском клубе разозлились еще и потому, что его руководство, катарцы, конкурент аравийцев во всех возможных сферах. Вероятно, демарш аргентинской звезды — попытка разрыва отношений с парижанами.
В Эр-Рияде Лионель попозировал с Антонеллой Рокуццо на фоне исторических памятников страны.
Побывал с детьми в местном зоопарке.
И на конной ферме.
Познакомился с правилами соколиной охоты.
Поиграл с сыновьями в игровые автоматы.
Судя по фото, эта поездка Месси удалась на славу!