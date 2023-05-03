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Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы

Отдел фото «СЭ»
Футболист Лионель Месси.
Фото AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY
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Фото Лео Месси с женой и детьми в Саудовской Аравии.

Месси отстранен «ПСЖ» на две недели. Звезде мирового футбола запретили тренироваться и играть за парижский клуб, причина — его самовольный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» в чемпионате Франции.

Вместо тренировки аргентинец с супругой и сыновьями уехал из страны. Капитан чемпионов мира является послом Саудовской Аравии, где его ждали после игры.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

За это Месси лишится полумесячной зарплаты в парижском клубе. Но материальную потерю наверняка компенсирует министерство спорта и туризма Саудовской Аравии. Ведь Месси в качестве туристического посла саудовцев получает около 25 миллионов долларов в год.

В французском клубе разозлились еще и потому, что его руководство, катарцы, конкурент аравийцев во всех возможных сферах. Вероятно, демарш аргентинской звезды — попытка разрыва отношений с парижанами.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

В Эр-Рияде Лионель попозировал с Антонеллой Рокуццо на фоне исторических памятников страны.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Побывал с детьми в местном зоопарке.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

И на конной ферме.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Познакомился с правилами соколиной охоты.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Поиграл с сыновьями в игровые автоматы.

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY

Судя по фото, эта поездка Месси удалась на славу!

Футболист Лионель Месси.
AFP PHOTO / SAUDI TOURISM AUTHORITY
Лионель Месси
фото
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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