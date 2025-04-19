Сафонов вернулся в старт «ПСЖ» в лиге 1, но пропустил после единственного удара в створ. «Гавр» это не спасло

На счету Матвея уже 15 матчей в сезоне!

Франция. Лига 1. 30-й тур.

19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)

«ПСЖ» в 30-м туре лиги 1 обыграл «Гавр» (2:1) — этот результат уже никак не повлияет на турнирную ситуацию, ведь парижане досрочно стали чемпионами после прошлого матча. В воротах команды Луиса Энрике появился Матвей Сафонов, которому вновь не удалось сыграть на ноль.

«Гавр» ничем не удивил «ПСЖ»

Парижане подошли к матчу не только в статусе чемпиона, но и после тяжелого ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3), прошедшего посреди недели. Неудивительно, что в основном составе появилось множество игроков резерва — Ибрагим Мбайе, Сенни Маюлу, Гонсалу Рамуш и другие. Среди них оказался и Сафонов.

Стартовые 45 минут получились самыми спокойными для «ПСЖ» в сезоне. Команда Луиса Энрике вышла вперед уже в начале матча — разыгравшийся Дезире Дуэ оформил 13-й гол в сезоне. После перерыва Рамуш удвоил преимущество, однако вскоре «Гавр» ненадолго ожил: отквитал один мяч и чуть отодвинул игру от своих ворот. На большее команды Дидье Дегара не хватило: доминирование парижан вскоре снова стало огромным.

Сафонов пропустил после единственного удара в створ

Работы у Матвея практически не было. В первые 45 минут «Гавр» ни разу не пробил в створ (всего было две попытки). «ПСЖ» за это время нанес 14 ударов. Пару раз Сафонов перехватил навесы или прострелы в своей штрафной, периодически включал игру ногами — даже начал голевую атаку. Россиянин дальней передачей нашел на правом фланге Ашрафа Хакими, а уже через несколько секунд Дуэ открыл счет.

«Гавр» закончил матч с единственным попаданием в створ — обидно, что именно оно и стало результативным. Винить Сафонова в пропущенном мяче точно не стоит: Исса Сумаре поразил ворота ударом головой с близкого расстояния. Ногами Матвей сыграл неплохо: показал 79 процентов точных передач и несколько раз ускорял атаки парижан, точно вводя мяч на дальние расстояния. 26 из 33 пасов россиянина получились успешными.

Дальше — плотный календарь

Сафонов в 15-й раз вышел на поле в этом сезоне во всех турнирах (в чемпионате он появился девять раз). К сожалению, сыграть на ноль Матвею не удалось — в текущей кампании на его счету шесть «сухарей». В последний раз российский вратарь не пропускал 26 февраля в матче Кубка Франции со «Стад Бриошан» (7:0). С тех пор Сафонов поучаствовал в четырех встречах.

После победы над «Гавром» парижан ждет напряженный отрезок в календаре: на следующей неделе предстоит два матча чемпионата Франции — против «Нанта» и «Ниццы». После этого, 29 апреля, «ПСЖ» отправится к «Арсеналу» на полуфинал Лиги чемпионов.