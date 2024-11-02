Во втором тайме у Матвея практически не было работы.

«ПСЖ» в 10-м туре чемпионата Франции обыграл «Ланс» (1:0). Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провел первый сухой матч в лиге 1.

В первом тайме Сафонов чаще играл ногами

Парижане мгновенно вышли вперед: обокрали соперника в центре поля и разогнали контратаку. Брэдли Барколя ускакал от защитников по левому флангу и практически от лицевой прострелил на дальнюю штангу — пас замкнул Усман Дембеле, забивший пятый гол в чемпионате.

«Ланс» впервые опасно проник в штрафную «ПСЖ» на восьмой минуте: гости проскользнули к воротам Сафонова по правому флангу, Мбала Н'Зола получил мяч недалеко от ворот и пробил — защитники хозяев заблокировали. Правда, гораздо чаще моменты зажигались у ворот Бриса Самба: на 15-й минуте Усман Дембеле был близок к дублю — раскачал защитника и пробил из-за штрафной во внешнюю сторону штанги.

Сафонову пришлось впервые полноценно вступить в игру лишь на 22-й минуте — Анасс Зарури в быстрой атаке выстрелил из-за штрафной, но россиянин очень легко забрал мяч в руки. Второй и последний удар «Ланса» в створ в матче произошел через 10 минут, когда Дейвер Мачадо пальнул головой практически из вратарской — недостаточно сильно, чтобы переиграть Матвея.

Правда, на 25-й минуте Сафонов сам устроил себе неприятность — его вынос из штрафной накрыл Н'Зола, однако мяч ушел за пределы поля. «ПСЖ» весь первый тайм выходил из обороны короткими передачами, несмотря на высоченный персональный прессинг соперника. Матвей справился не идеально — 68 процентов точных пасов, однако он ни разу не вознаградил давление оппонента серьезной ошибкой. Россиянин нередко вступал в розыгрыши и с 32 передачами вошел в топ-3 самых пасующих игроков первых 45 минут.

«ПСЖ» почти весь тайм играл в большинстве и погасил давление

Первый тайм прошел с большим количеством моментов — парижане нанесли 11 ударов и сожгли несколько очень острых возможностей, но забили лишь раз. На старте второй половины команда Луиса Энрике действовала аккуратнее, а «Ланс» неторопливо пытался вскрыть оборону соперника. Стартовые 15 минут прошли мирно — даже во владении мячом был абсолютный паритет. Зато после гости разогнали матч удалением.

Абдукодир Хусанов получил желтую карточку в компенсированное к первому тайму время, но не стал осторожнее. На 59-й минуте защитник удалился, причем Вилли Делажо выгнал его прямой красной карточкой после просмотра видеоповтора. Хусанов откровенно шипами влетел в голень Ашрафа Хакими, сорвав быструю атаку парижан.

Правда, даже до удаления у «Ланса» был лишь один острый подход к воротам Сафонова. На 53-й минуте Анди Диуф завершал выпад гостей ударом из штрафной — Матвея подстраховал Нуну Мендеш, рикошетом от которого мяч уплыл на угловой. Похожий эпизод уже в меньшинстве имел Хамзат Оджедиран — его выстрел из штрафной заблокировал Маркиньос.

У Сафонова же практически не было работы — «Ланс» после перерыва ни разу не пробил в створ, а после быстрого удаления не душил прессингом короткие розыгрыши. Матвей встречался с мячом куда реже, зато прокачал точность передач до 73 процентов и оформил первый «сухарь» в лиге 1 — до этого он пропустил по одному мячу от «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1). У чужих ворот «ПСЖ» создал несколько горячих эпизодов, но гол Дембеле на 4-й минуте так и остался единственным.

Как команды выступают в этом сезоне

«ПСЖ» остался первым во французском чемпионате — в 10 турах у команды Луиса Энрике 26 очков и шесть баллов отрыва от второго места. «Ланс» повис шестым, но в случае набора очков конкурентами, спустится ниже. В середине недели парижанам предстоит домашняя игра Лиги чемпионов против «Атлетико».