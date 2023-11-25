Неплохой футбол монегасков и российского легионера обернулся поражением.

Даже с поправкой на особое положение «ПСЖ» во французском чемпионате, у парижан есть неудобные соперники на внутренней арене. В последние несколько сезонов немало крови у гегемона выпили «Ренн» с «Лансом», однако и на этом фоне «Монако» стоит особняком. Из последних семи матчей монегаски выиграли четыре, а предыдущая победа парижан датировалась декабрем 2021-го.

Кстати, регулярно проявляет себя против «ПСЖ» Александр Головин, которого порой упрекают в том, что он уходит в тень в больших матчах. В прошлом сезоне его передача на Фолланда принесла ничью на «Парк де Пренс» (1:1), а на «Луи II» путь к победе красно-белым открыл гол российского легионера (3:1). И продолжении результативной серии Головина могло последовать уже в дебюте пятничного матча, однако корнер полузащитника завершился тем, что Доннарумма вытащил из-под перекладины удар Магасса.

Вратари в этот вечер оказались едва ли не самыми парадоксальными фигурами первого тайма. Оба начали с пары по-настоящему крутых спасений, но в итоге две единички на табло зажглись исключительно по вине голкиперов. Сначала Кен не зафиксировал мяч после не выглядевшего неберущимся удара Дембеле и подарил гол Гонсалу Рамушу. Потом Доннарумма дрогнул под прессингом Балогуна и выбил мяч на ногу Минамино.

Игра же, что называется, смотрелась, потому что «Монако» и не думал закрываться. Да, порой гости в полном составе откатывались на свою половину поля, только в целом «ПСЖ» с его стремлением к доминированию удобен для построенного на агрессивном прессинге и быстром переходе в атаку футбола Ади Хюттера. И не случайно в гостях у чемпиона австрийский специалист откатился к базовым настройкам начала сезона — с одним чистым форвардом и парой инсайдов в лице Головина и Минамино.

При этом кое-что пришлось подкрутить в обороне и в опорной зоне. Во-первых, требовалось компенсировать отсутствие мотора команды — блестяще сыгравшего в ноябре за сборную Франции Фофана. Во-вторых, на роль правого латераля вернулся Вандерсон, потому что оставлять против Мбаппе затыкавшего дыры вингера Диатта было самоубийством.

Только ты можешь рассчитать все и показывать качественный футбол, но ни в один план не закладываются собственные грубые ошибки. Тут же печальную эстафету у Кена перехватил Магасса, который так долго замахивался перед банальным выносом, что попал не по мячу, а по успевшему к нему первым Дембеле. Вот вам и пенальти на ровном месте, ответить на который до перерыва не удалось. Хотя Головин сделал для этого все, дотащив мяч до штрафной и пустив мяч между защитниками на Минамино. Забить японцу было проще, чем не сделать этого, однако Доннарумма совершил маленькое чудо.

Те же действующие лица — и с тем же результатом — были задействованы в первой атаке второго тайма. Однако в целом характер игры изменился, так как «ПСЖ» сыграл очень прагматично. Парижане отдали сопернику мяч, заставив того страдать в позиционном нападении. А когда внимание монегасков притупилось, герой вечера Дембеле умчался от допустившего вторую результативную ошибку Магасса и с острейшего угла вогнал мяч в сетку.

Трудно в это поверить, но для форварда, со скандалом уходившего из «Барселоны», этот гол стал первым после возвращения во Францию. Фактически он сделал эту игру, которую подавали, как противостояние споривших за звание лучшего игрока прошлого месяца Мбаппе и Головина. И если Килиан реализовал пенальти, то Александр остался без результативных баллов. Хотя моментов для партнеров он создал достаточно, и в концовке Закария мог забивать после углового в исполнении нашего легионера.

Но все равно это было поздно. Как и успех не забивавшего с начала октября Балогуна. Ну а последние минуты — с еще одной дикой ошибкой обороны монегасков и голом Коло Муани — получились показательными. Не выглядевший безнадежным «Монако» погубили ошибки и плохая реализация. Но это и есть класс, которого оказалось в избытке у выигравшего шестой раз подряд «ПСЖ».