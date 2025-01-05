Парижане вырвали победу в добавленное время.

Суперкубок Франции в последние годы вполне можно назвать многострадальным турниром. После двух розыгрышей в Израиле летом 2023-го игру «ПСЖ» и «Тулузы» должны были провести в Бангкоке, однако у обещавших выплатить французам около четырех миллионов евро организаторов возникли проблемы. Игру сдвинули на январь и, выбирая из трех зарубежных вариантов, все же остановились на домашнем для парижан «Парк де Пренс».

Минувшим летом история повторилась, причем Пекин в качестве места проведения встречи был выбран не просто так. Событие планировали приурочить к 60-летию установления дипломатических отношений Франции и Китая. Все оговаривалось во время визита Си Цзиньпина в Париж, только снова возникли организационные трудности, а давно мечтавшая о проведении турнира ДР Конго оказалась не готова к такому развитию событий. Скорее всего, в Африку французы отправятся в 2026-м, когда Суперкубок по примеру Испании и Италии перейдет в формат «Финала четырех».

Нынешний же розыгрыш хотели перенести в Монако, однако предложенная дата совпала с церемонией открытия Паралимпийских игр, а «ПСЖ» из-за проблем с логистикой категорически отказался играть во второй половине дня. Так что суперкубковым второй год подряд стал январь, и двум лучшим командам Франции пришлось отправиться в Катар. Фактически — в парижскую вотчину. Но нам то, конечно, в первую очередь было интересно другое — сыграют ли во второй раз друг против друга Матвей Сафонов и Александр Головин.

Первая их встреча на поле в лиге 1 случилась в силу форс-мажорных обстоятельств в виде травмы Доннаруммы. Итальянцу пришлось накладывать десять швов на лицо, которое рассек шипами защитник монегасков Синго. В это воскресенье, кстати, ивуариец не мог сыграть из-за дисквалификации. А вот только восстановившийся Доннарумма занял место в воротах. Обещавший сделать выбор в день матча Луис Энрике оставил Сафонова в запасе даже после ярчайшей серии пенальти в Кубке Франции против «Ланса». Так что нашим человеком в Дохе стал Головин, которого подписавший накануне новый контракт с «Монако» Ади Хюттер отправил в опорную зону — в пару к капитану красно-белых Закарии.

Вратари «ПСЖ» Матвей Сафонов (справа) и Арнау Тенас. Фото Reuters

Опыт россиянина и его умение выполнять большой объем черновой работы — то, что требовалось «Монако» в первом тайме, который прошел с очевидным преимуществом «ПСЖ». У чемпионов хватало как перспективных атак, так и явных моментов. Сейв Кена после коварного рикошета, попадание Дуэ в перекладину вслед за кошмарной потерей Керера, выстрел Ли Кан Ина над перекладиной при красивом розыгрыше углового — на гол парижане наиграли с запасом. Доннарумму же впервые размяли дальним ударом через 40 минут после стартового свистка, а единственный к перерыву шанс монегаски нашли благодаря мягкому навесу Головина. Мяч заметался по штрафной, и вратарю пришлось потрудиться, останавливая атаку Минамино.

Осторожные действия «Монако» — если это был осознанный план, а не вынужденная мера — смахивали на игру с огнем. Это не та команда, которая девяносто минут готова защищаться низким блоком. Такой подход элементарно противоречит философии красно-белых, да и подбор исполнителей с тройкой заточенных на атаку полузащитников предполагал совсем другой футбол. И после перерыва вице-чемпионы решили потягаться с Парижем в открытой игре. Тут и сложная работа для Доннаруммы нашлась, когда на удар вывели малозаметного до этого Бен Сегира, и удача фавориту потребовалась. Попадание Вандерсона в штангу — это было очень близко.

Впрочем, после всплеска активности «Монако» пришлось искать баланс, так как «ПСЖ» в атаке колол не менее остро, и номинально второй вратарь Кен слишком часто для столь ответственной игры включал режим Супермена. То бросался в ноги Дембеле, то успевал сложиться, когда с разворота бил Дуэ. Концовку же «Монако» преимущественно провел в обороне, и уже без Головина. Александра поменяли на Ламина Камара на 72-й минуте, и монегаски в итоге дрогнули в добавленное арбитром время.

Когда серия пенальти казалась неизбежной, ее потенциальный герой — сделавший восемь сейвов Кен (вдвое больше Доннаруммы) — не мог сделать ничего, так как Фабиан Руис вырезал Дембеле такой пас, что тот оказался напротив пустых ворот. Тут вспомнилась и замена Головина, и уход не понявшего тренерского решения Вандерсона, который показывал, что после небольшого повреждения готов продолжить игру. Тем более провалились монегаски как раз на фланге, где бразильца сменил Тезе. Головин по-прежнему без трофеев во Франции, а Сафонов свой первый титул выиграл на скамейке.