Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:20

«ПСЖ» не собирается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов

«ПСЖ» отказывается выплачивать Мбаппе 55 миллионов евро
Роман Кольцов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Парижане отказываются идти на уступки.

«ПСЖ» повторно отказался выплачивать Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, несмотря на то, что парижан обязала произвести перевод денег Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

В пятницу, 25 октября, LFP отклонила апелляцию французского клуба по делу о невыплаченной зарплате и бонусах игроку. Представители «ПСЖ» заявили о несогласии с решением. По данным L'Equipe, парижане намерены продолжить разбирательства в Федерации футбола Франции (FFF) или национальном Олимпийском комитете.

«К сожалению, если Килиан решит продолжить этот спор, клуб будет вынужден привлечь его к ответственности в компетентных судах и добиться признания ущерба, который мы понесли и продолжаем нести из-за непонятной позиции своего бывшего игрока», — сказал представитель «ПСЖ» журналистам.

Килиан Мбаппе. Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?

О каких выплатах идет речь

Ранее Мбаппе обратился в LFP и УЕФА по делу о неуплате ему 55 миллионов по старому контракту с «ПСЖ». Сумма включает в себя последнюю треть подписного бонуса (36 миллионов), который 25-летний нападающий должен был получить еще в феврале, зарплату за последние три месяца (апрель, май, июнь), а также «этический бонус» за эти три месяца, выплачиваемый за хорошую дисциплину, отсутствие скандалов и уважительное поведение по отношению к болельщикам.

Как сообщает Le Monde, LFP может наложить запрет на трансферы в отношении «ПСЖ», а также лишить клуб лицензии УЕФА, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе. Новый виток дела Мбаппе: секс в отеле у него был, но пожаловаться на изнасилование могла другая

В деле об изнасиловании Килиан увидел след «ПСЖ»

Полиция Стокгольма несколько недель расследует дело об изнасиловании, произошедшем в отеле, в котором останавливался Мбаппе. Французский футболист назвал это провокацией перед слушанием по его делу.

«Фейковая новость. Это становится таким предсказуемым, прямо перед завтрашним слушанием, как будто случайно!» — написал Мбаппе в соцсетях.

Сколько Мбаппе получает в «Реале»

В начале июня Мбаппе покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента и подписал соглашение с «Реалом», рассчитанное до 2029 года. По информации The Guardian, Килиан будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов с ежегодным приростом. Мадридский клуб также выплатит форварду 125 миллионов в качестве подписного бонуса в течение пяти лет. По условиям контракта звездный футболист также получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.

Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Голкипер «Флориды» Бобровский одержал 400 побед за карьеру в НХЛ
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
РФС обсуждал возможное проведение матчей сборной России с европейскими командами
Материалы сюжета Мбаппе перешел в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала
В шведском отеле, где отдыхал Килиан Мбаппе, прошли обыски в связи с изнасилованием
Мбаппе забил впервые после сексуального скандала. Но нужен ли он «Реалу»?
Свежий рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира от Forbes. Роналду — с отрывом первый
Новый виток дела Мбаппе: секс в отеле у него был, но пожаловаться на изнасилование могла другая
RMC Sport: у Мбаппе были сексуальные отношения в Стокгольме
Адвокат Мбаппе заявила, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме
Сегодня
Вчера
Неделя