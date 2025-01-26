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Противоречивый дебют Хвичи за «ПСЖ»: есть голевой пас, но нет победы

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» в дебютном матче Хвичи
Артемий Кутейников
Корреспондент
Хвича Кварацхелия в матче с «Реймсом».
Фото AFP
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Грузин провел на поле почти весь матч.
Франция. Лига 1. 19-й тур
25 янв, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Реймс

«ПСЖ» впервые в 2025 году не смог победить, потеряв очки в матче 19-го тура лиги 1. Команда Луиса Энрике во второй раз в текущем чемпионате сыграла вничью с «Реймсом» — как и в первом круге, матч завершился со счетом 1:1. В этой встрече дебютировал новичок парижан Хвича Кварацхелия, за которого клуб заплатил «Наполи» 70 миллионов евро.

В первом тайме у Хвичи почти не проходил дриблинг

После подписания контракта грузинский вингер взял себе седьмой номер, ранее принадлежавший Килиану Мбаппе. В матче с «Реймсом» Кварацхелия вышел в стартовом составе и занял место Брэдли Барколя на левом фланге атаки. Однако в первом тайме Хвича не выделялся. Его первая попытка обводки уже на второй минуте завершилась потерей мяча из-за страхующего защитника.

Игроки «Реймса» отлично страховали друг друга, что серьезно осложняло Хвиче игру. Он пробовал смещаться в центр, комбинируя с Гонсалу Рамушем, или занимал полуфланг, освобождая место для Ли Кан Ина или Нуну Мендеша. Однако грузин провел неубедительный тайм, отметившись лишь одной удачной обводкой и одним ударом по воротам — на 28-й минуте он пробил из-за штрафной, но попал в защитника.

На противоположном фланге Усман Дембеле выглядел гораздо активнее. Уже на 14-й минуте он создал первый опасный момент парижан, а на 26-й минуте, после отбора мяча у защитника, организовал выход Рамуша один на один с голкипером. Однако вратарь «Реймса» Йеванн Диуф парировал удар португальца. Дембеле также стал лидером по успешным обводкам — 4 из 5 удачных попыток в первом тайме.

В целом «ПСЖ» доминировал: 76% владения мячом и несколько опасных моментов. Тем не менее, команда не смогла забить до перерыва.

Первое результативное действие Хвичи

Сразу после перерыва парижане открыли счет. На 47-й минуте Кварацхелия сыграл ключевую роль в атаке: он сместился с левого фланга в центр, разыграл комбинацию с Дезиром Дуэ и выкатил мяч под удар Дембеле. Тот пробил в касание, и после рикошета от защитника мяч оказался в сетке.

После гола парижане продолжили владеть инициативой, несмотря на попытки «Реймса» бросаться в прессинг. На 56-й минуте Кварацхелия получил шанс добавить к ассисту гол — пробежал по левому флангу, где вновь отыгрался с Дуэ, и влетел в штрафную. Грузин пробил с левой ноги, но получилось не слишком сильно — голкипер гостей легко забрал мяч и мгновенно начал атаку, в которой красно-белые сравняли счет: Диуф быстро начал контратаку, которая завершилась точным ударом Кэито Накамуры — 1:1.

Вскоре после пропущенного мяча Луис Энрике провел три замены. На поле появился находящийся в отличной форме Барколя, но не вместо Хвичи — поле покинул игравший справа Дембеле.

На 73-й минуте после замены Рамуша «ПСЖ» перестроился — на газон вышел полузащитник Сенни Маюлю, а позицию в центре нападения занял Хвича. Слева в атаке оказался Барколя, справа — Дуэ. На привычном фланге Брэдли действовал остро и несколько раз разгонял перспективные атаки парижан. Кварацхелия же в центре был незаметен, да и сами парижане после пропущенного мяча практически не угрожали «Реймсу».

На 83-й минуте Кварацхелию все-таки заменили — на поле появился Марко Асенсио. Однако несмотря на давление, парижане так и не создали явных голевых моментов.

Александр Головин забивает гол в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ренн&raquo; (3:2). 25&nbsp;января. Монако. Головин вернулся в стартовый состав и забил. Его гол принес «Монако» важнейшую победу

«Реймс», находящийся близко к зоне вылета, продлил свою безвыигрышную серию до восьми матчей. Для «ПСЖ» это была первая потеря очков в чемпионате после четырех побед подряд. Предыдущая встреча этих команд в первом круге также завершилась со счетом 1:1.

Следующий матч столичная команда проведет 29 января в Лиге чемпионов на поле «Штутгарта»: для попадания в плей-офф команде Луиса Энрике необходимо набирать очки. В чемпионате Франции «ПСЖ» 1 февраля сыграет в гостях у «Бреста».

Матвей Сафонов
Хвича Кварацхелия
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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