Во Франции нет своего «Байера». «ПСЖ» взял десятый титул катарской эпохи и готовится жить без Мбаппе

Во французском первенстве привычный чемпион.

«ПСЖ» — чемпион Франции. Вообще-то, в конце предыдущего предложения принято ставить восклицательный знак. Но почему-то не получается — настолько будничное это событие. Даже смазанное, ведь в субботу — в 700-м матче катарской эпохи — «Парк де Пренс» готовился к празднику, а получил ничью с рискующим вылететь «Гавром». Титул в итоге оформили, сидя на диване — благодаря поражению «Монако» в Лионе. Когда гости разошлись, а праздничный стол разобрали.

Так что просто констатируем факт: у Парижа теперь двенадцать чемпионских титулов, и десять из них добыты с момента прихода в клуб нынешних владельцев. Мгновенного эффекта их миллионы, кстати, не дали, и весной 2012-го первым финишировал «Монпелье». Вот это было круто! Так же, как в 2017-м, когда «золото» забрал «Монако». Или в 2021-м, когда воедино сошлись уникальное умение Маурисио Почеттино ничего не выигрывать и сенсационный взлет «Лилля».

Потом творцов того чуда — главного тренера «догов» Кристофа Гальтье и собиравшего чемпионский состава Луиша Кампуша — позвали на «Парк де Пренс». Ничего хорошего из этого не вышло, но именно в ту пору президент парижан Нассер Аль-Хелаифи провозгласил идею смены имиджа клуба. Переход к модели, где будет меньше гламура и больше тех, кто готов сражаться за «ПСЖ». Минус Неймар и Месси — это элементы той самой стратегии. А совсем скоро попрощается с французской столицей Мбаппе, и подготовка к расставанию с ним — едва ли не самое запоминающееся событие французского сезона.

Луис Энрике так и говорил, отбиваясь от бесконечных вопросов журналистов по поводу нахождения Килиана в запасе или непривычно ранних для игрока такого статуса замен. Испанец решил учить команду играть без своей главной звезды, не дожидаясь старта нового сезона, и педагогическим талантам тренера нужно отдать должное.

Если поначалу решение Энрике и руководства клуба выглядело чуть ли не как попытка повоспитывать строптивую звезду после отказа подписывать новый контракт, то потом восприятие ситуации стало меняться. Возможно, время спустя Мбаппе расскажет, как ему было тяжело, однако на публике он сиял своей фирменной улыбкой. Но главное, все было нормально в спортивном плане. Мало играя на внутренней арене и сохраняя свежесть, форвард становился незаменимой фигурой в Лиге чемпионов. Три гола в ворота «Реал Сосьедад», еще два — «Барселоне», а впереди совсем не страшная «Боруссия». Шансы исполнить мечту и перед переходом в «Реал» подарить Парижу «ушастый кубок» растут как на дрожжах.

Команда же — порой со скрипом и болезненно — потихоньку меняется. Становится менее звездной, но при этом ориентированной на будущее. С другой стороны, Гонсалу Рамуш, Коло Муани, Витинья, Угарде, Барколя, Ли Кан Ин, Лукас Бералдо — это уже настоящее. Как и отметивший в начале марта 18-летие Заир-Эмери, которому оформили новый контракт на соответствующих таланту условиях.

Сейчас он символ утопической, но красивой мечты Аль-Хеллаифи о большом количестве парижских мальчишек в главное команде. Но, может быть, в этом желании кроется попытка исправить ошибки прошлого, в котором клуб не скупился на приглашенных звезд, но при этом упускал расцветавших в других командах Нкунку, Меньяна, Гендузи, Диаби и Комана (который забил в ворота «ПСЖ» решающий мяч в финале Лиги чемпионов).

Если хотите, нынешняя версия парижской команды выглядит более системной и сбалансированной, но при этом в меньшей степени зависимой от настроения/вдохновения своих звезд. Показательны, кстати, выделяющиеся своим возрастом прошлогодние новички. Что Шкриньяр, что Эрнандес — трудяги в хорошем смысле этого слова. Они — как цемент, который делает обновляющийся парижский небоскреб сейсмоустойчивым.

Но, опять же, не забываем про эффект Мбаппе. 43 гола и 10 передач из песни не выбросить. Вот когда он окончательно уйдет — тогда можно будет всерьез рассуждать о том, каким будет новый «ПСЖ», каким вернется из «Лейпцига» Чави Симонс и насколько стиль Энрике подходит способной на более агрессивный футбол команде. Пока же можно констатировать очевидное — равных Парижу на внутренней арене нет. А как превзойти доминирующего в лиге монстра — показал «Байер», который в этом сезоне стал гораздо лучше «Баварии».

А кто позади чемпиона в лиге 1? «Монако» слишком молод и ограничен в ресурсах, да еще и вечно менял тренеров, пока не нашел Ади Хюттера. «Брест» — сенсация текущего первенства с неясными перспективами. «Ланса» после прошлогоднего взлета не хватило для борьбы на два фронта. «Ницца», которой владеет вкладывающийся сейчас в «МЮ» Джим Рэтклифф — это про развитие игроков. А «Марсель», где за один турнир было три тренера, и одного уволили после демаршей самой радикальной части ультрас, — это «Марсель». Наконец, ни у кого из упомянутых клубов и близко нет финансовых возможностей, которыми обладают парижане. Поэтому они первые без Неймара с Месси, и должны ими остаться без Мбаппе. Если, конечно, Дмитрий Рыболовлев не продаст «Монако» другим шейхам.